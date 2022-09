Jazz Festival Willisau Hochkonzentriertes Können – und doch gibt es auch mal was zu lachen Auch der vierte Tag des Jazz Festivals Willisau am Samstag zeigte: Jazz ist sehr viel mehr als das, was man oft damit verbindet. Willisau ist auch der Ort, wo Musikerinnen und Musiker zeigen, was man mit der Stimme oder einem Instrument alles anstellen kann. Und bereits kann man eine positive Gesamtbilanz über das Festival ziehen. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 04.09.2022, 15.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sängerin Lauren Newton und Saxofonist Sebastian Strinning. Bilder: Palma Fiacco (3. September 2022)

Der US-Amerikanerin Lauren Newton gelingt etwas, was vielen Sängerinnen und Sängern im Bereich Jazz und freier Improvisation abgeht: die Gleichzeitigkeit von Witz und Ernsthaftigkeit. Blindflug heisst die Band, mit der sie am Samstag, gemeinsam mit Sebastian Strinning an Saxofon und Bassklarinette und Emanuel Künzi am Schlagzeug, im Willisauer Rathaus auftritt.

In irgendein Genre stecken lässt sich diese Musik jedenfalls nicht. Und «blind» ist hier am ehesten Metapher für höchste Konzentration auf den Moment, für Sound und Zusammenspiel und eine sehr präzise nonverbale Kommunikation zwischen den drei Klangkünstlern.

Natürliche Verbindung von Stimme und Bewegung

Während des Konzerts gibt es diese Momente, in denen die Stimme Lauren Newtons allmählich beginnt zu klingen wie das Saxofon von Sebastian Strinning, und man muss als Zuhörerin unweigerlich lachen. Und dann wieder gleicht sich der Klang des Saxofons der Stimme Newtons an, ein Ächzen, ein Seufzen, ein Schreien. Existenzielles und verspielt Kindliches wechseln sich hier im Ausdruck ab.

Newton ist eine virtuose Stimmkünstlerin und Performerin. Stimme, Sprache, Mimik, Gestik und Haltung gehören hier immer zusammen. Eine Bewegung ergibt sich nämlich natürlich auch aus der Stimme und umgekehrt. Und dass dies teils ungewohnt und seltsam klingt und ausschaut, zeigt nur, wie sehr wir an die Performance klassischer Sängerinnen gewohnt sind, die gerade dastehen und maximal mit ein paar Fingern den Wechsel von Tonhöhen in die Luft phrasieren. Natürlich ist das eigentlich nicht.

Musikalische Offenheit und Unverfrorenheit

Das punktgenaue Zusammenspiel auf höchstem musikalischen Niveau bei höchstem Energielevel beherrscht auch das Quartett Sound of Serendipity (zu Deutsch etwa: Klang des glücklichen Zufalls). Zufällig ist hier aber maximal das fruchtbare Zusammentreffen von vier tollen Musikern und Musikerinnen, ihre Spiellust und ihre grosse musikalische Offenheit und Unverfrorenheit.

Sound of Serendipity: Tizia Zimmermann (Akkordeon), Christian Weber (Bass), Silke Strahl (Sax) und Lucas Niggli (Drums).

«Frei» und «wild» sind hier nicht einfach, wie allzu oft, überstrapazierte Behauptungen und leere Begriffe, sondern werden in diesem Quartett um Silke Strahl am Tenorsaxofon, Tizia Zimmermann am Akkordeon, Lucas Niggli am Schlagzeug und Christian Weber am Bass gelebt und hörbar.

Und nicht zuletzt ist es auch immer wieder ein visueller Genuss, zuzuschauen, was etwa Weber mit seinem Bass alles anstellt. Manche, die klassische Musikschule in einem Streichinstrument genossen hat, mag sich fragen: Warum hat mir niemand gezeigt, wozu Seiten, Holzkörper und Bogen alles in der Lage wären?

Grenzgänger zwischen den Musikwelten

Den vielseitigen Konzerten am Jazz Festival Willisau gemeinsam ist, dass es einem auch als Zuhörerin grosse Konzentration, aktives Zuhören und ein gewisses Mass an Unvoreingenommenheit abverlangt. Ein überzeugendes Beispiel dafür war auch der Auftritt des Mondrian Ensembles in einer Formation aus Piano, Violine, Cello und Bratsche.

Mondrian Ensemble: Ivana Pristasova (Violine), Petra Ackermann (Viola) und Karolina Öhman (Cello).

«Wir spielen normalerweise nicht an Jazzfestivals», sagt die Cellistin bei der Ansage, worauf im Publikum da und dort gelacht wird. Eher in der Sparte neue Musik zu verorten, spielen die vier Musikerinnen etwa ein Stück des Komponisten und Mitbegründer des Ensembles, Martin Jaggi, oder ein Streichtrio des Komponisten Dieter Ammann.

Dieter Ammann ist ein Grenzgänger zwischen den Musikwelten und gehört nicht zuletzt deswegen zu den interessantesten zeitgenössischen Schweizer Komponisten. Dass das Mondrian Ensemble eines seiner Stücke am Jazz Festival Willisau interpretiert, ist also nicht erstaunlich. Sperrigkeit ist sowohl kompositorisch als auch in der Interpretation und im Spiel der drei Streicherinnen Programm. Einfach konsumieren lässt sich diese Musik nicht. Aber diese Hingabe als Zuhörerin ist lernbar und je mehr man hingeht und sich einlässt, desto grösser der Hörgenuss und die Erweiterung des musikalischen Geschmacks in alle Richtungen.

Festivalleitung zieht eine positive Bilanz

Bereits am Sonntagnachmittag konnte seitens Festivalleitung eine positive Schlussbilanz gezogen werden. Auch wenn noch keine genauen Zahlen vorliegen, sei der Publikumsaufmarsch zufriedenstellend gewesen und die Stimmung hervorragend. Man habe die Dankbarkeit gespürt, dass das Festival nach drei Jahren endlich wieder stattfinden konnte, dies vor allem auch seitens der Musikerinnen und Musiker.

Dass das Festival so gut über die Bühne gegangen sei, habe auch an der Tatsache gelegen, dass man drei Jahre nach der letzten Ausgabe praktisch das gleiche Team an Helferinnen und Helfern einsetzen konnte. Neben den vielen Konzerten sei man vor allem auch von der Präsenz des Klängbus begeistert gewesen. Das mobile Konzertprojekt im Laderaum eines Camions habe auch noch ein anderes Publikum angesprochen, so auch Familien mit ihren Kindern.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen