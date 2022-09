Jazzfestival Willisau Der Star überzeugt, aber nicht nur er – und jemand wird schmerzlich vermisst Am Freitagabend ging der dritte Festivalabend des Jazzfestival Willisau mit einem vielseitigen Programm über die Bühne. Die gut besuchten Konzerte zeigten: Willisau ist zurück. Mal poetisch verspielt, mal psychedelisch, mal schrill und laut. Anja Nora Schulthess Jetzt kommentieren 03.09.2022, 13.44 Uhr

Ben LaMar Gay Quartet von links): Will Faber, Ben LaMar Gay, Tommaso Moretti, Will Faber. Bilder: Palma Fiacco

(2. September 2022)

Das Jazzfestival Willisau ist weit mehr als eines von vielen Musikfestivals. Willisau wird während der Festivaltage auch zum Dorffest und zu einer Art Familientreffen. Musikerinnen, Veranstalter, Label-Vertreter und Journalistinnen treffen sich hier. Man kennt sich aus Zürich, aus Basel, aus Bern und Luzern – vor allem von Konzerten, die mal in die eine oder andere Richtung ausscheren, jedenfalls fast immer an klassischen Hörgewohnheiten und am breiten Musikgeschmack vorbei. Und hier wird dieses Ausscheren zelebriert.

Mitwippen zu rollenden Basslinien und warmen Beats

Freude, die von Herzen kommt: die schwedische Sängerin Marianne Racine.

Es sei schön all diese Gesichter wieder zu sehen, die von nah und fern hierher gefunden haben, sagt die schwedische Sängerin Marianne Racine. Mit ihrer warmen, satten Stimme begeistert sie das Publikum vor der Zeltbühne mit süffisanten Songs über die Liebe, und «Schweden-Blues», wie sie es selbst nennt. Ihre Band «Rhythm & Horns», die ganz ohne Akkord-Instrumente auskommt, verleiht auch manch verstaubtem Jazzstandard einen neuen reduzierten Glanz. Während es zu Beginn des Konzerts ein paar Kinder sind, die tanzen und das grosse Sousafon bestaunen, wippen und wiegen zuletzt dann doch auch die Erwachsenen zu rollenden Basslinien und warmen Beats.

Man weiss: Das wird laut

In der Zwischenzeit sorgen im Rathaus das Duo Krüttli/Geymeier an Piano und Saxofon für die leisen Töne und eine konzentriert konzertante Stimmung, bei der man fast den eigenen Atem hört. Derweil ist auf der Hauptbühne Soundcheck für den ersten Hauptact Sc'ööf. Und man weiss schon jetzt: Das wird laut. Während Dissonanzen bei Krüttli/Geymeier subtile Zwischentöne, sanfte Abweichung und wohltemperierte Übergänge markieren, werden sie bei Sc'ööf zu Rohmaterial und zum Prinzip für konzeptuellen Krach.

Krach mit einem musikalischen Plan: die Schweizer Band Sc'ööf.

Schon das flimmernde Rauschen, das durch die Verstärker dröhnt, kündigt den Ausbruch an, der da kommt mit dieser vierköpfigen Band und E-Gitarre, Schlagzeug, Tenor- und Altsaxopfon sowie diversen Effektgeräten. Und der Ausbruch kommt mehrmals, in präzis getimten Sequenzen und mündet da und dort in Gitarrengewitter und Geschrei. Das Spiel der vier Musiker ist virtuos, das Zusammenspiel auf den Punkt abgestimmt. Synchron sind hier nicht nur die Beats, sondern auch die abrupten Abweichungen eines Beats, Beschleunigung, Steigerung und Nullpunkt.

Hörgewohnheiten werden sabotiert

Kaum wird man in eine Stimmung und Sphäre hineinkatapultiert, wird man durch eine abrupte Wende, einen vertrackten Beat, eine eingespielte Radiotonspur oder einen lauten Noise-Effekt wieder herausgeschleudert. Dekonstruktion ist hier Programm. Und dazu werden viel Rohmaterial, Effektgeräte und Verfremdungstechnik aufgefahren. Bei aller Freude, die diese wilde Performance unter grossem Körpereinsatz macht, wirkt das Ganze doch eher verkopft. Und man fragt sich, ob sich diese junge Band hier konzeptuell am Motiv abarbeitet, nichts sein zu wollen, was schon war. Altbekannte Patterns und Motive werden hier angeteasert, nur um sie laut und schrill zu sabotieren.

Psychedelischer Fiebertraum

Mit Ben LaMar Gay und seinem Quartett aus Chicago kommt dann jene stimmige Mischung aus Harmonie und Dissonanz, Konzept und Moment, welche man sich gewünscht hat. Die Band entwickelt einen Sog, der einem die Zeit lässt, sich überhaupt erst in Trance oder eine Stimmung versetzen zu lassen. Cornett, Sousafon, Synthesizer, Gesang, Gitarre und Schlagzeug verweben sich hier zu einem polyfonen Fiebertraum. Die Stileinflüsse könnten diverser nicht sein, Jazz, Elektronik, Hip-Hop, Ambient und archaischer Gesang verweben sich hier – immer motiviert.

Ben LaMar Gay am Cornet.

Wenn drei Musiker dann mitten im Set mit sechs Glocken und deren Hall spielen, die sich allmählich mit vielstimmigem Gesang und reduzierter Perkussion verdichten, so ist das absolut schön und schräg zugleich. Auf jeden Fall nicht einzuordnen und noch nicht gesehen und gehört. Gegen Ende des Sets erwähnt Ben LaMar Gay die kürzlich verstorbene Chicagoer Musikerin Jaimie Branch, die auch die hiesige Jazzszene schmerzlich vermisst. Es ist nur stimmig, dass er dies knapp und ohne Pathos tut, um dann sogleich wieder schillernde Blechtöne anklingen zu lassen. Es lebe die Vielstimmigkeit, die Musik und der konzentrierte Moment – dem hätte wohl auch Jaimie Branch beigepflichtet.

