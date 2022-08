Lucerne Festival Jubelnde Standing Ovations: Nach dem Drama strahlt der Held Jakub Hrůša Einspringer-Dirigent Jakub Hrůša führte das Lucerne Festival Orchestra mit Mahler zu einem weiteren Triumph. Das Publikum feierte ihn ausgelassen. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 18.08.2022, 19.25 Uhr

Der rettende Held: Jakub Hrůša dirigiert das Lucerne Festival Orchestra. Patrick Hürlimann / LF (17. August 2022

Seit gestern hat dieses Sommer-Festival einen Star mit Heldenstatus. Zu verdanken war es einem Drama, wie ein Festival es sich nur von der Musik wünscht. So musste am Mittwoch vor dem Konzert des Lucerne Festival Orchestra Dramaturgin Susanne Stähr bekannt geben, dass Riccardo Chailly erkrankt sei und das Konzert mit Werken von Gustav Mahler nicht dirigieren könne.

Und es wiederholte sich, was schon letztes Jahr der Fall war. Damals war für Yannick Nézet-Séguin Jakub Hrůša eingesprungen – und wurde enthusiastisch gefeiert. Weil er diesen Sommer für ein reguläres Gastdirigat – für das Konzert von heute – eingeladen war, war er in Luzern und stand wieder als Einspringer zur Verfügung.

Mahlers und Abbados Geist aus Chaillys Partitur

Damit wurde die Ausgangslage für diesen Mahler-Abend noch komplexer. Hier nämlich empfing, so Stähr, Hrůša Mahlers Geist aus Chaillys Partitur (vgl. Interview). Bei Mahler, mit dem Abbado den Weltruf des Orchesters begründet hatte, stellt sich aber noch immer die Frage, wie viel von dessen Geist in der «Leidenschaft für wunderbares Pianissimo und magische Momente» (Raphael Christ im Interview) mitschwingt.

Der Prüfstein dafür war die erste Sinfonie, zu der die «Lieder eines fahrenden Gesellen» nahtlos hinführten (mit dem grossartigen Bariton André Schuen). In der ersten Sinfonie folgte ein Moment der Ernüchterung: Der formlose «Naturlaut», den Mahler mit schimmernden Klängen und Vogelrufen beschwört, war hier durchaus von dieser Welt. Aber wenn die aufsteigende Basslinie die Kunst- und Menschenwelt in Gang setzt, hörte man das, so intensiv ausgespielt, als Vorgriff auf den gespenstischen «Bruder-Jakob»-Trauermarsch im dritten Satz.

Aus solchen Spannungen fächerte sich dieser Mahler-Kosmos verschwenderisch kaleidoskopisch auf. Auf der Linie von Chailly lag, wie Hrůša den sprungbereiten Klangkörper energisch durch gewaltige Steigerungen steuerte und lärmige Eklats wie präzise Nadelstiche setzte. Hrůša spitzte aber mit dem Schmiss und dem Sehnsuchtston einer Klezmerkapelle auch folkloristische Anleihen musikantisch-ironisch zu. Und wenn Mahler das mit grellen Farben akzentuierte Weltgetümmel ausklinkt und ihm das ganz andere des Naturlauts gegenüberstellt, fand das Orchester doch zu seiner unverwechselbaren Pianissimomagie.

Das Publikum, über das diese Klangpracht zum Schluss geradezu körperlich hereinbrach, erhob sich in Jubelstimmung zu einer Standing Ovations bis in die oberen Balkone hinauf: Für das Orchester und einen Dirigenten, der Mahlers Wort zu seiner ersten Sinfonie zu widerlegen schien, dass es da nicht so einfach sei, «ein Held zu sein».

Hinweis: Lucerne Festival Orchestra: Samstag, 19.30 (Jakub Hrusa); Sonntag, 19.30 (ohne Dirigent). Infos. www.lucernefestival.ch

