Jubiläum 50 Jahre Verein Jazzschule Luzern: «Wir nutzen auch die Nähe der Klassik und der Volksmusik, das ergibt neue Synergien» Luzern hat für die Jazzausbildung in der Schweiz einen Meilenstein gesetzt. Eine wichtige Aufbauarbeit hat der Verein Jazzschule Luzern geleistet, der am Samstag sein 50. Jubiläum feiert. Die Kultur- und Bildungsmanagerin Marianne Doran sowie der Musiker und Leiter der Luzerner Jazzausbildung, Michael Arbenz, blicken in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Interview: Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.00 Uhr

Kultur- und Bildungsmanagerin Marianne Doran zusammen mit Michael Arbenz, Musiker und Leiter der Luzerner Jazzausbildung. Bild: Roger Grütter

Die frühere «Jazzschule Luzern» hat sich in den 50 Jahren ihres Bestehens enorm verändert und entwickelt (siehe Kasten). Seit 1999 ist sie als «Institut für Jazz und Volksmusik» Teil der Hochschule Luzern – Musik. Sie ist schweizweit die grösste Ausbildungsstätte für Jazz und geniesst auch international ein hervorragendes Renommee. Die Kultur- und Bildungsmanagerin Marianne Doran hat einen wesentlichen Anteil am Gelingen dieser erfolgreichen Entwicklung. Dass die Schule sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruht, dafür will der Musiker Michael Arbenz sorgen, der für die Leitung der Luzerner Jazzausbildung verantwortlich ist.

Frau Doran, Sie haben den Ausbau zur professionellen Jazzausbildung von Anfang an mitbegleitet und als hartnäckige Macherin hinter den Kulissen entscheidend mitaufgegleist. Was war Ihre Motivation über all diese Jahre?

Marianne Doran 1992 als administrative Leiterin der Jazzschule Luzern. Bild: Archiv LNN

Marianne Doran: Der Pioniergeist und die Aufbruchsstimmung haben mich enorm beflügelt. Mir ging es um die Anerkennung des Berufsstandes Musiker/Musikerin mit Profil Jazz. Dazu gehörte, dass die Diplomabschlüsse der Jazzer gleichwertig zu jenen in der Klassik wurden. Das alles war damals nicht selbstverständlich.

Wie war die Ausgangslage der Jazzschule Luzern, als Sie begannen, sich auch schweizweit für eine professionelle Jazz-Berufsausbildung zu engagieren?

Doran: Die Schule hatte schon eine beachtliche Grösse mit attraktiver Infrastruktur, die ein vielseitiges Angebot ermöglichte. Im Dozentenkollegium gab es international bekannte Musikerpersönlichkeiten, die sich mit neusten Musikströmungen auseinandersetzten. Mit der Jazzkantine und viel Netzwerkarbeit versuchten wir, den Jazz auch in der Gesellschaft zu verankern. Wir hatten das Glück, mit Rolf Bühler als Präsidenten des Vereins Jazzschule und mit Hämi Hämmerli als musikalischen Leiter der Schule auf engagierte und professionelle Leute zählen zu können. Es war ein Dream-Team, das total Hand in Hand gearbeitet hat.

Die Fotos (auch unten) wurden 1992 anlässlich der Berichterstattung zum 20-Jahr-Jubiläum der Jazzschule gemacht – damals im Süesswinkel 8 in Luzern. Bild: Archiv LNN

Wie stand es um die bildungspolitischen Rahmenbedingungen? Hatte man in Luzern Verständnis für den Jazz?

Doran: Da kam uns die schweizweite Fachhochschulentwicklung, aber auch die Zusammensetzung des Regierungsrates entgegen. Der Regierungsrat mit Brigitte Mürner als damaliger Bildungsdirektorin bekundete den Willen zu einer Fachhochschule inklusive Musik. Andere Kantone entschieden sich gegen die Musik. Vor allem hatte der Luzerner Regierungsrat die Prämisse, alle Genres zu integrieren, auch den Jazz. Wenn der Kanton das damals nicht so festgelegt hätte, gäbe es wohl die heutige Jazzausbildung nicht. Wir stiessen ja nicht überall auf offene Ohren. Die Wertigkeiten und die Finanzierung der drei Musikinstitutionen auf dem Platz Luzern – Konservatorium Luzern, Akademie für Schul- und Kirchenmusik, Jazzschule Luzern – waren sehr heterogen. Dass etwa der Verteilschlüssel verändert werden musste, war nicht zur Freude aller.

Welches waren die grössten Hürden auf dem langen Weg der Professionalisierung?

Doran: Für die Gleichwertigkeit mit der klassischen Ausbildung haben wir sehr lange kämpfen müssen. Das Verständnis, dass eine Jazzausbildung mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie in der Klassik betrieben werden kann, war nicht überall vorhanden. Auch die gesellschaftlich noch wenig ausgeprägte Akzeptanz von Jazz war eine Hürde, ebenso wie die chronische Unterfinanzierung dieser Ausbildung. Lange gab es keine Leistungsvereinbarungen und nur jährliche Budgets, die je nach politischem Wind auch mal drastisch gekürzt wurden.

Siehe oben. Bild: Archiv LNN

Herr Arbenz, heute gibt es fünf Hochschulen in der Schweiz, die eine Jazzausbildung anbieten. Verträgt es diese Dichte angesichts eines «Marktes», auf dem wohl längst nicht alle Absolventinnen und Absolventen einen Platz finden können?

Michael Arbenz: Das Berufsfeld hat sich enorm differenziert. Früher hat man nach dem Studium unterrichtet oder gespielt, heute sind unsere ehemaligen Studierenden auch in den Medien, im Sounddesign, im Kulturmanagement, bei Labels, in einem Studio usw. tätig. Es gibt eine Vielzahl von Berufsfeldern, die mit Musik verbunden sind und bei denen es essenziell ist, ein Musikstudium absolviert zu haben. Zudem spielen die Leute, die wir ausbilden, nicht nur klassischen Jazz, sondern können kompetent ein stilistisch breites Feld abdecken. Auch bei Seven, Bligg oder Sophie Hunger spielen Leute von uns. Seit einiger Zeit werden wieder viele Klavierlehrpersonen gesucht. Mit anderen Worten: Es ist überhaupt nicht so, dass man Musik studiert und nachher keinen Job hat.

Wie hebt sich Luzern von den übrigen Schulen ab? Was sind die besonderen Qualitäts- oder Ausbildungsmerkmale der hiesigen Jazzausbildung, die Luzern für Studierende attraktiv machen?

1992 erteilte Christy Doran zusammen mit vier Kollegen an der Jazzschule Luzern Gitarrenunterricht. Bild: Archiv LNN

Arbenz: Die Grösse einer Schule erzeugt eine Vielfalt von Angeboten und Ausdrucksmöglichkeiten, und daraus entsteht wieder eine grosse Qualität. Ein weiterer Vorteil ist, dass bei uns trotz Internationalisierung die Dozentinnen und Dozenten wirklich vor Ort sind. Das erzeugt eine generationenübergreifende Laborsituation. Dozierende holen Studierende in ihre Bands und umgekehrt, das hat in Luzern schon immer stattgefunden. Diese Nähe und die flachen Hierarchien sind eine Qualität von Luzern und stärken den Community-Spirit, wie er schon früher blühte.

Wie steht es um den gesellschaftlichen Stellenwert von Jazz heute? Was wurde erreicht, was ist noch eine Vision?

Doran: Die Gleichwertigkeit von Jazz ist heute breit anerkannt, die Unterscheidung von E-Musik und U-Musik ist längst vorbei, da hat eine grosse Veränderung stattgefunden. In Zukunft wird es darum gehen, im Zeitalter der zunehmenden Vermischungen von Stilen und Kategorien dieser Entwicklung auch in der Ausbildung Rechnung zu tragen.

Arbenz: Wir nutzen auch die Nähe der Klassik und der Volksmusik, das ergibt neue Synergien. Auch der interdisziplinäre Austausch, etwa mit den Hochschulen Technik & Architektur oder Design & Kunst, wird gepflegt. Das alles kommt dem Stellenwert von Jazz zugute.

Was gibt es für Strategien und Visionen, damit die Jazzausbildung in Luzern auch in den nächsten Jahren erfolgreich bestehen kann?

Arbenz: Wenn wir es schaffen, die jungen Studierenden in dem, was sie können, auf allen Ebenen zu stärken und ihnen das nötige Wissen mitzugeben, dann haben sie die Instrumente in der Hand, um gesellschaftlich etwas Relevantes zu machen. Also schaffen wir im Studium die Freiräume, damit sie sich entwickeln können. Wir wollen auch nah an der Szene bleiben, um zu entscheiden, was relevant ist und was nicht. Ich bin optimistisch: Dank unserer Grösse und der stilistischen Vielfalt unserer Dozenten können wir sehr vieles von dem abdecken, was gefragt ist.

Seit 50 Jahren offen für neue Strömungen und Impulse Auf Initiative von Musikerinnen und Musikern und mit Unterstützung des Coop-Freizeitcenters Luzern startete vor 50 Jahren unter dem Namen «Jazz-School-Luzern» die Geschichte einer Institution, die das kulturelle Leben in Luzern und die Jazzausbildung in der Schweiz massgeblich beeinflusste. Als selbstorganisierte Schule ohne staatliche Unterstützung und Diplomanerkennung bot sie Jazzkurse in Theorie- und Instrumentalunterricht an. Bereits im Gründungsjahr hatten sich 60 Schülerinnen und Schüler eingeschrieben, und bald darauf kamen Interessenten aus der ganzen Schweiz. Ab 1977 konnten 20 Lehrpersonen angestellt werden. Umbruch kam in den 1990ern Mit Erhalt des Vestag-Kulturpreises in Höhe von 10’000 Franken erhielt die Jazzschule Luzern 1985 erstmals eine offizielle Anerkennung. 1990 konnte die erste Klasse mit zwölf Studierenden hin zu einem staatlich anerkannten Berufsabschluss starten. Das Credo dieser noch jungen Schule war, eine stilistisch offene und avantgardistische Haltung zu lehren. Neue Musikströmungen aus Rock und Pop, aus der zeitgenössischen Musik, der frei improvisierten und der elektronischen Musik wurden aufgenommen. 1999 erhielt die Jazzschule Luzern den Fachhochschulstatus. Gleichzeitig wurden die drei Musikinstitute Jazzschule Luzern, Konservatorium und Akademie für Schul- und Kirchenmusik zur heutigen Hochschule Luzern – Musik zusammengeführt. Durch diesen Schritt wandelte sich der Verein Jazzschule Luzern vom Träger- zum Förderverein, der heute 150 Mitglieder zählt und sich für eine lebendige Jazzszene in Luzern einsetzt. Ein nächstes Ziel ist gesetzt: mitzuhelfen, ein grosses Probenhaus für die freie Szene in Luzern zu realisieren. 150 Studierende Das Institut für Jazz und Volksmusik der Hochschule Luzern ist nach wie vor das grösste Jazzinstitut der Schweiz mit heute rund 150 Studierenden. Seit 1994 haben rund 500 Studierende eine Jazzausbildung in Luzern abgeschlossen. Viele der früheren als auch jüngeren Absolventinnen und Absolventen prägen die Schweizer Jazzszene nachhaltig. Auch bei nationalen Auszeichnungen und Musikpreisen findet sich stets eine grosse Zahl von Alumni und Dozierenden der Luzerner Schule. (pb)

