Jubiläum «Euphorie» in der Elbphilharmonie für das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester feiert seinen 10. Geburtstag mit einem Konzert im KKL. Mitwirkende Musiker reden über das Musizieren auf Augenhöhe und das grösste Geschenk: Ein Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 06.10.2022, 18.00 Uhr

Sie schildern ihre Erlebnisse in der Elbphilharmonie Hamburg: Jonas Bürgin, Naemi Dal Farra und Mira Mranta in der Musikhochschule Luzern, per Video zugeschaltet Dirigent Jonas Bürgin. Romano Cuonz (Kriens, 5. Oktober 2022)

«Das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO) ist nicht einfach ein Orchester, sondern eine grosse Familie, in der sich jeder und jede weiterentwickeln, Neues entdecken und Freundschaften fürs Leben schliessen kann», sagt Dirigent Jonas Bürgin.

Dass der in Oslo lebende junge Musiker mit dem 93-köpfigen Orchester dereinst vor 2100 Zuhörerinnen und Zuhörern in der sagenhaften Elbphilharmonie in Hamburg auftreten würde, hätte er kaum je zu träumen gewagt. Am letzten Samstag aber wurde dies Tatsache. Das in Hamburg ansässige, befreundete «Felix Mendelsohn Jugendorchester» öffnete den Zentralschweizern die Tür zum einzigartigen Saal. Ein Geschenk zum zehnten Geburtstag!

«Das war ein Riesenerlebnis, das alle Beteiligten ihr Leben lang nie vergessen werden.»

Das sagt Jonas Bürgin. Und die auch im ZJSO-Vereinsvorstand aktive Altdorfer Violinistin Naemi Dal Farra fügt, kurz nach der Rückkehr, hinzu: «Bis zur Stunde realisieren wir noch nicht so richtig, dass wir tatsächlich in der Elbphilharmonie gespielt haben.»

Die Schweizer Musikerinnen und Musiker waren nicht mit leeren Händen angereist. In den zwei Cars brachten sie, nebst ihren Instrumenten, auch Noten für die Uraufführung eines Werks mit. Eines Werks, das mit seinem Titel zur Jubiläumsstimmung des jugendlichen Orchesters passt: «Euphorie»! Komponiert hat es Omar Barone, der langjährige künstlerische Leiter des ZSJO. Für Dirigent Jonas Bürgin eine einzigartige Chance:

«Mozart kann ich nicht fragen, wie er eine Passage gemeint hat, Omar schon, das ermöglicht eine sehr enge Zusammenarbeit.»

Auch die Bratschistin Mira Maranta aus Sursee zeigt sich begeistert: «Diese Ouvertüre ist genau auf unser Orchester abgestimmt.» Naemi Dal Farra weiss: «Omar hat beim Komponieren all seine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit uns eingebracht.»

Auch Trompeter Valentin Lupp, Student an der Luzerner Musikhochschule, ist hell begeistert: «Omar hat für alle Instrumente anspruchsvolle, spannende Passagen eingebaut, wir waren beim Proben im Melchtal und bei der Uraufführung in Hamburg voll in unserem Element.»

«Wir fühlten uns umarmt vom Publikum»

Die Musikerinnen, Musiker, Helferinnen und Helfer waren mit zwei Cars in Hamburg angereist und in der Jugendherberge untergebracht. Nun standen sie vor einer riesigen Herausforderung. Dirigent Jonas Bürgin zur Elbphilharmonie: «In diesem Haus ist alles eng durchgetaktet, wir hatten bloss 60 Minuten, um uns auf den riesigen Saal einzustellen.» Indessen: weil sämtliche Mitwirkenden hoch motiviert und präzis arbeiteten, ging alles wie am Schnürchen.

«Ich fühlte mich in der Elbphilharmonie vom rundum sitzenden Publikum umarmt», erinnert sich Bratschistin Mira Maranta. Auch für Naemi Dal Farra war es ein Glücksgefühl. Sie schildert:

«Der Applaus fiel wie Regentropfen von oben auf uns Musizierende herunter.»

Dem pflichtet Dirigent Bürgin bei. Ergänzt aus seiner Sicht: «In diesem Saal kannst du Musik zusammen mit dem Publikum gestalten. Etwas, das man in Konzertsälen vermehrt erleben sollte.» Der herzliche Applaus aus vollem Saal dauerte lange an.

Eher ungewohnt für die Schweizer Gäste war, dass auch zwischen den Sätzen spontan geklatscht wurde. Bürgin fand dies gross. «Zwischenapplaus ist kein No-Go, zu Mozarts Zeiten war das gang und gäbe, uns zeigte er, dass wir das Hamburger Publikum erreicht hatten.»

Als dann die Anspannung gewichen, der Erfolg voll ausgekostet waren, durften die Schweizer Gäste, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen vom «Felix Mendelssohn Jugendorchester» Hamburg mit all seinen Facetten erleben: den Hafen, das Miniatur Wunderland und sogar die legendäre Partymeile Reeperbahn. «Wie hier zwei unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, war für mich ein echter Kulturschock», kommentiert die Surseerin Mira Maranta.

Plattform für talentierte junge Orchestermusiker

Was bedeutet diese «Euphorie» für die Karriere der jungen Musiker? Mira Maranta meint: «Wahrscheinlich ist das in unserem Leben eine einmalige Chance.» Und Naemi Dal Farras geradzu poetische Einschätzung dazu:

«Dieser Auftritt wird uns noch recht lange im Herzen bleiben.»

Talentierten jungen Orchestermusikerinnen und -Musikern derlei Glückserlebnisse zu bescheren, war schon 2012 die Absicht. So wollten es die ZJSJO-Gründer Markus Güdel (Co-Projektleiter) und Joseph Sieber (ehemaliger Dirigent). Im Verein wird alles ehrenamtlich organisiert. Die Leitung liegt in den Händen jugendlicher Mitglieder. Einzigartig ist der offene und ambitionierte Umgang mit künstlerischen Formaten.

Trompeter Valentin Lupp versichert: «Ich liebe dieses Orchester mit jedem Konzert etwas mehr.» «Indem wir gemeinsame Projekte auf die Beine stellen, begegnen wir uns, egal ob Dirigent, Komponist, Solistin oder Solist, auf Augenhöhe», nennt Mira Maranta einen Grund. Naemi Dal Farra stellt fest: «Das ZJSO bedeutet für mich, dass ich mich selbst sein darf und auch so angenommen werde». Pure Freude sei es, beim Musizieren, Planen oder in der Kaffeepause.

Damit spricht sie wohl all den vielen Ehemaligen, mit denen es im KKL ein Wiedersehen gibt, wie auch den Aktiven, die in Hamburg aufhorchen liessen, aus dem Herzen.

«Euphoria»: 10 Jahre ZJSO am Samstag, 8. Oktober, im KKL Luzern: 18.30 Konzerteinlage des ZJSO-Auftakt Ensembles. 19.30 Uhr Jubiläumskonzert des ZJSO und anschliessend Gala im Luzernersaal.

