Jubiläumsausstellung Einzigartige Liebe zum Kunstbuch: In 30 Jahren veröffentlicht die Galleria Edizioni Periferia über 200 Werke Mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen hat sich das Verlegerpaar Flurina und Gianni Paravicini international einen Namen gemacht. Nun lassen sich ihre stets originellen und mitunter radikalen Kunstbücher in einer Ausstellung bewundern. Pirmin Bossart Jetzt kommentieren 30.08.2022, 19.16 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Edizioni Periferia feiern ihr 30-jähriges Jubiläum. Künstler Vaclav Pozarek (Mitte) hat die Möbel für die Ausstellung der Kunstbücher geschaffen. Links und rechts von ihm stehen Gianni und Flurina Paravicini. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. August 2022)

In der aktuellen Ausstellung verschränkt sich das editorische Lebenswerk von Gianni und Flurina Paravicini mit der Handschrift von Ausstellungsgestalter Vaclav Pozarek. Das Verlegerpaar macht in der Galerie seine Bücher von regionalen und internationalen Kunstschaffenden der Öffentlichkeit zugänglich, während der Künstler Pozarek mit gestalterisch sensibler Möblierung dafür sorgt, diese ansprechend zu präsentieren. Gleichzeitig stellt Pozarek in einem Raum unter dem Titel «take-fake» eigene Arbeiten aus, die von seinem philosophischen Schalk zur Magie des Visuellen zeugen.

Anton Egloff war der Erste – mit dem Doppelband «London Journal»

Die Bücher der Edizioni Periferia laden ein zu einer Entdeckungsreise in die Gefilde von Kunst, Musik, Performance, Naturwissenschaft, Buchkunst. Jedes Buch ist ein ästhetisches Ereignis. Wer je schon eines in den Händen gehalten hat, weiss das. Und realisiert es umso mehr, wenn nun alle diese Werke, an einem Ort versammelt, ihre Wirkung entfalten. Man kann sie von den Gestellen nehmen, spontan eintauchen, sich darin verlieren, über einzelne Inhalte schmunzeln, die haptischen Einzigartigkeiten bewundern oder auch nur staunen über die Radikalität einzelner Bände.

Begonnen hat alles vor 30 Jahren. Die Paravicinis führten in Poschiavo seit 1987 eine Galerie. Als der Luzerner Künstler Anton Egloff bei einer Ausstellung einmal den Wunsch äusserte, er würde über seine Arbeiten anlässlich eines Atelieraufenthalts in London gerne eine Publikation machen, sprang der Funke. Flurina Paravicini lächelt:

«Wir hatten noch nie ein Buch gemacht, aber natürlich sagten wir Ja.»

So entstand «London Journal», ein Doppelband von Anton Egloff mit Heinz Stalder, wovon 75 Exemplare als limitierte Vorzugsedition erschienen. Die erste Moral von der Geschicht: «Wenn man zu viel hinterfragt, macht man nichts.»

Ein Buch als Aktenordner

Nach diesem Anfang begann die Leidenschaft zu brennen: Die Paravicinis widmeten in den letzten 30 Jahren einen beträchtlichen Teil ihrer Freizeit der Produktion von Kunstbüchern. Sie machten von A bis Z immer alles selber, und das neben ihrer Erwerbsarbeit und ihrer Familie mit zwei Kindern. Die Werke werden in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Künstlerinnen und Autoren geplant. Dabei entstehen oft die verrücktesten Ideen, die regelmässig in nicht minder eigenwillige Bücher umgesetzt werden. Das dritte Buch war eine Publikation von Roman Signer. Es enthielt Fotos von jedem einzelnen Holzteilchen einer Kiste, die Signer in die Luft gesprengt hatte.

Gewichtig und formschön ist die Box «Dieter Roth und die Musik» (2014), die sich in Klang (LP’s), Bild und Text wissenschaftlich mit dem musikalischen Output des Künstlers auseinandersetzt. Dieter Roth steht auch für das wohl aufwendigste Buch, das die Paravicinis bis heute produziert haben: «Ringe 1959-1973» besteht neben einem Begleitband aus einem Aktenordner mit über 80 faksimilierten Dokumenten zu einer wichtigen künstlerischen Korrespondenz von Roth mit dem Luzerner Goldschmied Hans Langenbacher.

«Als all das Material geliefert wurde, hatten wir einen Schock.»

So erinnern sich die Verleger. Sie sahen vor lauter Kisten die Wände nicht mehr. Während Wochen waren sie damit beschäftigt, den Aktenordner mit den faksimilierten Plänen, Skizzen, Zeichnungen, Postkarten und Briefen zu bestücken.

Die Leidenschaft zählt

Die Liste der Künstlerinnen und Künstler ist lang, die bei Periferia veröffentlicht haben. Oft entstanden die Produktionen in Zusammenarbeit mit bekannten, auch internationalen Museen. «Wir machen kaum Ausstellungskataloge, sondern in erster Linie Kunstbücher», betonen die Verleger. Jedes Periferia-Buch ist anders, eine «corporate identity» gibt es nicht. «Zuerst muss uns der Inhalt überzeugen, sonst machen wir das Buch nicht. Dann suchen wir für den Inhalt eine passende Form. Es ist diese Arbeit, die uns Freude macht. Vom ganzen Aufwand wollen wir nicht reden.» Und auch nicht davon, dass die beiden Verleger in viele Produktionen selber Geld reinstecken.

Inzwischen erhalten sie auch Gelder von der öffentlichen Hand und von Stiftungen. Gut zehn Jahre lang hat Periferia eine von Pro Helvetia unterstützte Buchreihe herausgegeben. Mitunter etwas Geld bringen auch die limitieren Spezialausgaben. Bei so viel Leidenschaft für das Buch gibt es auch ernüchternde Momente. So sehr ihre Arbeit geschätzt und in Kulturkreisen mit viel Schulterklopfen begleitet wird, so schmal ist jeweils der Backflow, den es eben auch braucht, um ein solches Unternehmen zu stützen.

«Wenn sich die Leute immer wieder begeistert über die Bücher äussern, aber dann doch nie eines kaufen, hat das auch etwas Desillusionierendes.»

Den beiden ist klar, dass sie in einem Nischenmarkt operieren, der im Gedröhne des Renditedenkens einen schweren Stand hat. Aber das Verlegerpaar hat eine dezidierte Meinung über den Wert seines Tuns und Outputs. «Die Kunst ist systemrelevant, da gibt es nichts zu hinterfragen», betont Flurina Paravicini. «Kunst fördert Auseinandersetzung, regt zum Reflektieren an, öffnet neue Perspektiven. Sie ist Teil unserer Gesellschaft, unseres Selbstverständnisses und unserer Bildung.» Ein Buch sei «geistige Nahrung».

«Wir machen weiter, solange wir können»

Periferia will auch in Zukunft hochwertige Bücher herausgeben. Dabei sollen neben international bekannten Namen weiterhin ausgewählte Kunstschaffende aus der Region zum Zug kommen. «Wir haben unseren Stützpunkt seit 30 Jahren in Luzern. Hier gibt es eine interessante Szene. Das wollen wir auch zum Ausdruck bringen.» Natürlich gab es auch Momente, wo sich beide fragten, warum sie diesen Aufwand betreiben. Aber die Leidenschaft für Buch und Kunstschaffen war stets stärker. Und ist es bis heute. Gianni Paravicini nickt: «Wir machen weiter, solange wir können.»

Die Ausstellung ist an folgenden Tagen geöffnet: 3., 10., 17. und 24. September 2022 sowie am 19. und 26. November 2022 von 12 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung (mail@periferia.ch). www.periferia.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen