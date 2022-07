Kammermusik Das Eröffnungskonzert am Seeklang-Festival überrascht und verzaubert Das dritte Seeklang-Festival startete mit zwei kontrastreichen Quartetten in der gut besuchten Aula Grossmatt in Hergiswil. Der Eröffnungsabend machte Lust auf mehr. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 15.07.2022, 13.56 Uhr

Spielen gross auf (v. l. n. r.): Andrea Loetscher, Jesper Gasseling, Katrin Burger und Deborah Tolksdorf. Bild: Roger Gruetter (Hergiswil, 14. Juli 2022)

Die feinen Kammermusikfestivals rund um den Vierwaldstättersee setzen sich fort. Mal auf dem Berg, mal unten am See gelegen, bieten sie reizvolle Aufführungsorte und ausgesucht spannende Programme. Wie viel Vorbereitung das Seeklang-Festival in Hergiswil brauchte, das in vier Konzerten 15 Künstlerinnen und Künstler versammelt, sei unglaublich, sagt Christoph Heeb von der Kulturkommission Hergiswil in seiner Begrüssungsrede zum Anlass am Donnerstagabend. Umso mehr freue er sich über den guten Besuch in der Aula Grossmatt.

Und dann startet das dritte Seeklang-Festival mit einer Überraschung: Auf dem Programm steht das Klavierquartett Es-Dur op. 47 von Robert Schumann und Antonín Dvořáks «Amerikanisches» Quartett F-Dur op. 96. So weit, so klar. Aber es kommen nur zwei Künstler auf die Bühne. Der Geiger Jesper Gasseling, künstlerischer Leiter und Initiator des Festivals, und der Pianist Michel Xie. Man staunt und wartet. Dann erklingen hauchleise Töne vom Klavier, und mancher erkennt wohl gleich den Beginn von Schumanns Liederzyklus «Dichterliebe». Jesper Gasseling lässt die Melodie auf seiner Amati-Geige singend aufblühen. Es ist der zauberhafte Beginn zu einem Konzert voller Kontraste.

Kompromisslos und farbenreich

Wie das Lied «Im wunderschönen Monat Mai» beginnt Schumanns Klavierquartett aus dem Nichts. Gläsern tastende Töne, gleichsam wie aus einem Traum, formen sich zu einem kraftvoll rhythmischen Thema. Sturm und Drang wechselt mit liedhaften Tonfolgen. Gasseling und Xie gestalten mit Katrin Burger (Viola) und der Cellistin Deborah Tolksdorf Schumanns Werk so kompromisslos wie farbenreich. Sie spielen, wie immer hier an den Seeklang-Konzerten, ohne Netz und doppelten Boden, gehen an die Grenzen. Man wird hineingezogen in einen Klangrausch, aus dem sich immer wieder die Melodie des Chorals «Wer nur den lieben Gott lässt walten» heraushebt.

Das Scherzo wechselt von wild geisterhaftem Ritt zu lichtem Innehalten. Im Andante zeichnen die drei Streicher das gesangliche Thema mit innig samtenem Klang, von den synkopischen Arpeggien des Klaviers filigran umspielt. Und in waghalsig raschem Tempo stürzen sich die vier jungen Musiker in das Finale. Die Streicher spielen die gemeinsamen Akkorde in rauem Staccato, steigern sich in aberwitzig schnellen Tonwiederholungen. Die Wechsel zu dichtem Legato gelingen traumhaft. Und der Pianist spielt so virtuos wie licht und mühelos in fantastisch ausgeloteter Dynamik.

Mit Flöte anstatt erster Geige

Das «Amerikanische» Quartett für Streichquartett hat einprägsame Melodien und immer wieder Vogelrufe, die Dvořák auf seinen Spaziergängen am Turkey River in Amerika hörte. Der Ruf des roten Tanaka hat wohl diese und andere Kompositionen beeinflusst, sicher auch die Sinfonie «Aus der Neuen Welt». Warum es also nicht mit Flöte spielen? Im Eröffnungskonzert des Seeklang-Festivals erklingt also eine Fassung mit Flöte anstatt erster Geige. Und wie gleich zu Beginn die vogelartigen Triller in der Flöte ertönen, passt gut.

Andrea Loetscher meister ihre Aufgabe bravourös. Bild: Roger Gruetter (Hergiswil, 14. Juli 2022)

Andrea Loetscher meistert die Aufgabe mit viel Einfühlungsvermögen, und der warm-goldene Klang ihrer Flöte mischt sich auf eindrucksvolle Weise mit den Streichern. Zumal man in dieser Kombination plötzlich vieles in den Streichern deutlicher hört. Jesper Gasseling reisst alle mit seinem temperamentvollen Spiel mit, Katrin Burger lässt Themen intensiv leuchten und Deborah Tolksdorf zaubert die melancholische Melodie im Lento mit inniger Tiefe.

Der Kontrast zu den hohen, butterweich gespielten Flötentönen und dem samtenen Klang von Cello und Bratsche und Violine ist besonders stark. In den schnellen Sätzen mischt sich der spritzige Charakter der Flöte fein mit den variantenreichen Streichen. Das reicht von schimmernden Pastellfarben bis zu kernig kraftvollen Ausbrüchen. Mal klingt es ätherisch zart, mal lustig, frech, irdisch. Das rhythmisch-rasante Finale wird zu einem wirbelnden Tanz mit kurzen liedhaften Atempausen. Lang anhaltender Applaus, dann sagt Gasseling:

«Es gibt eine Zugabe – in den nächsten Konzerten.»

Mehr zu Programm und Tickets über www.seeklang-festival.ch

