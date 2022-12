Klang Meggen mit Klassik-Stubete im Schloss eröffnet

Kammermusikfestival Klang Meggen: Klassik-Stubete im Schloss Kammermusik sinfonisch und musikantisch: Das Schweizer Oktett eröffnete mit seinem «Böhmischen Abend» einen roten Faden zum Festival Klang Meggen im Schloss Meggenhorn. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.01 Uhr

Sinfonisch und musikantisch: Das Schweizer Oktett mit dem Klarinettisten Fabio di Càsola (rechts) am Eröffnungskonzert von Klang Meggen im Schloss Meggenhorn. Roger Gruetter

In Klassikkonzerten ziehen grosse Besetzungen mit viel Streichern und reihenweise Blech auf grosser Bühne in der Regel auch ein grosses Publikum an. Kammermusik dagegen gilt eher als eine Nische für Insider, weshalb ihr das Klischee des Elitären anhaftet. Aber das Eröffnungskonzert des Kammermusikfestivals Klang Meggen unterwanderte am Montag solche Klischees gleich in mehrfacher Hinsicht.

Da trat das Schweizer Oktett um den Klarinettisten und künstlerischen Leiter Fabio di Càsola in sinfonischer Formation im Taschenformat auf – mit einem Streichquintett und den Blasinstrumenten Klarinette, Horn und Fagott. Eng wurde es aber nicht nur vorne auf der Bühne, sondern auch im bis auf den letzten Platz ausverkauften Salon im Schloss Meggenhorn. Und die familiäre Atmosphäre schuf im Saal eine Stimmung, wie man sie eher an einer dicht gedrängten Stubete erwartet.

Stegreifspiel mit raffinierten Klangwirkungen

Eine Stubete in Schlossatmosphäre – genau das bot dieser «Böhmische Abend» auch musikalisch auf hohem Niveau. Aus dem Stand heraus legte das Ensemble musikantisch mit dem Marsch und Springtanz der Komödianten aus Sematans Oper «Die verkaufte Braut» los. Di Càsolas Klarinette und die Geige von Jens Lohmann fiedelten rasant um die Wette, wehmütig grundiert von Horn und Fagott. Damit war der folkloristische Ton für den Abend vorgegeben, an dem kein einziges Originalwerk erklang und die Arrangements des zweiten Geigers Paul Scharf den Charakter eines spontanen Stegreifspiels mit raffinierten Klangwirkungen verbanden.

Zum sinfonischen Höhepunkt wurde das Largo aus Dvořáks Sinfonie «Aus der Neuen Welt», wo die Instrumentenmixtur rund um das Horn den feierlichen Bläserklang zu Beginn frappant imitierte und di Càsola den Ton der Klarinette verschattete, als wäre sie das – originale – Englischhorn. Hier gewann der orchestrale Klang auch eine Weite, welche die trockene Akustik des Raums vergessen liess. Diese führte lediglich in Smetanas «Moldau» dazu, dass es länger dauerte, bis sich die sich schlängelnden Wasserlinien zum grossen Strom vereinten, wogegen die übrigen folkloristischen Werke von Smetana von der punktgenauen Akustik durchaus profitierten.

Das Konzert war insofern eine passende Visitenkarte für das Klangfestival, als dieses auch in den anschliessenden Dinners gediegene Kulinarik mit geselligem Beisammensein an grossen Gemeinschaftstischen verbindet. Und die Kombination von hochkarätiger Klassik (Schuberts Klaviertrio in Es-Dur mit dem Guarneri-Trio am Donnerstag) mit Folkloreakzenten ist quasi der roten Faden des ganzen Programms. In den restlichen Konzerten steht dafür der romantische Volkston, den die Klarinette in Carl Maria von Webers Klarinettenquintett hineinträgt (heute, 17.45 mit Fabio Di Càsola und dem Gringolts Quartett) oder der Opernschlager, den Beethoven in seinem Gassenhauser-Trio variiert hat (Schlusskonzert am Freitag, 30. Dezember, 17.45).

Weitere Konzerte von Klang Meggen auf Schloss Meggenhorn Dienstag, 27. Dezember, 17.45: Modulor Quartett (Haydn, Mozart, Piazzolla)

Mittwoch, 28. Dezember, 17.45: Gringolts Quartett, Fabio di Càsola (Fuchs, Weber)

Donnerstag, 29. Dezember, 17.45: Guarneri-Trio (Haydn, Schubert)

Freitag, 30. Dezember, 17.45: Wen-Sinn Yang (Violine), Fabio di Càsola (Klarinette), Benjamin Engeli (Klavier); Weber, Beethoven.

www.klang.ch

