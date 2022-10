Kammermusik Neue Leitung im Marianischen Saal Luzern: «Wir wollen 20- bis 40-Jährige für die Klassik gewinnen» Die älteste Kammermusikreihe in Luzern wird neu von der Geigerin Brigitte Lang und vom Musikmanager Stefan Pavlik geleitet. Das Paar sagt zur Saisoneröffnung, wie es im Marianischen Saal die Vielfalt über die Klassik hinaus weiterführt. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 25.10.2022, 14.48 Uhr

Stefan Pavlik und Brigitte Lang leiten neu die älteste Kammermusikreihe in Luzern. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 25. Oktober)

Kommt das Publikum wieder oder weiterhin? Für die Kammermusik im Marianischen Saal in Luzern stellt sich die Frage dreifach. Erstens startet sie diese Saison unter einem neuen Leitungsteam – der Luzerner Geigerin Brigitte Lang und dem Musikmanager Stefan Pavlik. Zweitens muss auch sie nach Corona zur Normalität zurückfinden. Und drittens hat seit der Gründung vor 25 Jahren durch Gerhard Pawlica die Konkurrenz durch andere Kammermusikreihen deutlich zugenommen.

Aber das Paar, das sich 2012 kennen gelernt hat und auch privat zusammen in Luzern lebt, hat beim Treffen im Café Lutz gut lachen. Denn ihr erstes Konzert – mit dem Amatis-Trio – müssen sie wegen der grossen Nachfrage zweimal durchführen. «Allein mit den Sponsoren und Abonnenten war das Eröffnungskonzert rasch praktisch ausverkauft», freut sich Brigitte Lang, die auch als stellvertretende Konzertmeisterin im NDR Elbphilharmonie Orchester den Kontakt zu Luzern nie verlor.

Neues Profil gegen wachsende Konkurrenz?

Hat die Reihe also infolge von Corona und mit Gründer Pawlica keine Sponsoren und Abonnenten verloren? Lang verneint: «Es gab natürlich altersbedingte Abgänge, aber die wurden durch neue Interessenten kompensiert.» «Diese kommen auch aus unserem eigenen Umfeld», verrät Stefan Pavlik:

«Viel anderes konnten wir noch gar nicht machen, weil wir die Leitung erst im März übernommen haben. Seither mussten wir alles, das Programm, die Finanzierung und eine neue Datenbank, von null auf machen.»

Dass der Anteil der Abonnemente bei einer Saalkapazität von 200 Sitzen stabil bei fast 50 Prozent liegt, ist auch wegen der genannten Konkurrenz erstaunlich. Mit welchem Profil wollen Lang und Pavlik dagegen bestehen? «Als wir uns überlegten, ob wir die Leitung übernehmen sollen, war das tatsächlich eine der entscheidenden Fragen», sagt Pavlik: «Mit den Ausschlag gab dann die Tatsache, dass Gerhard Pawlica in den letzten 25 Jahren einen einzigartigen Kundenstamm aufgebaut hat: Mit Menschen, die sich für Kammermusik begeistern, aber auch offen sind für Experimente und originelle Programme über die Klassik hinaus. Wir sagten uns: Das ist ein Kapital, das man nicht aufgeben darf und das man weiterentwickeln kann.»

Pavlik bringt dafür durch seine Tätigkeit als Musikmanager wichtige Kontakte mit: Mit seiner Künstleragentur Müller & Pavlik arbeitet er für unterschiedliche Formationen vom Kammerorchester Basel oder Hagen-Quartett bis zu jazznahen Ensembles wie dem Gershwin Piano Quartet.

Beim Marianischen Saal kommt noch die «Magie» des historischen Raums hinzu, schwärmt Lang, die hier wiederholt selber aufgetreten ist: «Ich mag die familiäre Atmosphäre, in der sich das Publikum als echte Gemeinschaft erleben kann. Der Blockflötist Maurice Steger hat das mit dem Wort vom schönsten Musikzimmer Europas auf den Punkt gebracht.»

Wichtig ist dem Duo die Vielfalt – auch über die Musik hinaus. Bild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung (Luzern, 25. Oktober)

Luzerner Kammermusiker und internationale Ensembles

Die familiäre Atmosphäre suchen allerdings auch andere Kammermusikveranstalter, etwa mit Apéros, bei denen man mit den Künstlern ins Gespräch kommen kann. Im Marianischen Saal gibt’s das auch, aber hier sind manchmal selbst die Musiker fast eine Familie.

«Hier treten Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Institutionen durchmischt auf»,

sagt Lang: «Diese Tradition geht weiter und ist eine wichtige Ergänzung zu den internationalen Ensembles.»

Im Dreikönigskonzert vom 8. Januar etwa wirken Musiker mit, die im Luzerner Sinfonieorchester, dem 21st Century Orchestra oder bei den Festival Strings Lucerne spielen. Musiker aus Luzern bestreiten auch die «Feierabendkonzerte». Im Februar sorgt das Familienkonzert des Ensembles Klangkombi mit neuer Volksmusik für «Es guets Gfühl» (3. Februar), wozu Brigitte Lang als Moderatorin Bilder zeigt, die Kinder zur Musik gemalt haben. Im April besingt die international tätige Sopranistin Christiane Boesiger mit Musik und Wort «Wasserwelten», wofür die Reihe im April zum Seeblick im Hotel Beau Séjour umzieht. Ein neues Format ist das Late-Night-Concert mit Bachs Goldberg-Variationen (mit Streichtrio), vorgängigem Dinner und Einführung durch Brigitte Lang (25. November).

Gassenhauer zwischen Klassik, Folk und Jazz

Um vermehrt auch ein junges Publikum zu begeistern, veranstaltete Pawlica einst sogar «Yellow Lounges» mit Liveacts und DJs im Casineum. Welche Experimente kann man diesbezüglich von der neuen Leitung erwarten? «Eine zentrale Frage ist vor allem, wie man die Generation der heute 20- bis 40-Jährigen für Klassikkonzerte gewinnen kann», sagt Stefan Pavlik:

«Wir gehen dafür vor allem von der Musik selber aus, mit Ensembles, die ihren Ursprung in der Klassik haben, aber damit auch andere Stile verbinden. Das prägt unsere Reihe ganz stark.»

So spielt das Danish String Quartet nach Schuberts Rosamunde-Quartett nordische Volksmusik in eigenen Arrangements (26. März). Das ungarisch-tschechische Janoska-Ensemble arrangiert in seinem Programm «The Big B's» Klassikhighlights von Bach, Beethoven und Brahms bis Brubeck so improvisatorisch-frei, dass man das «zwischen Klassik- und Jazzensemble gar nicht recht einordnen kann» (14. Mai).

Die Stilvielfalt in der klassischen Kammermusik selber ist Lang ebenso wichtig. So spielt das Amatis-Trio im Eröffnungskonzert Beethovens «Gassenhauer», steigert Romantik von Mendelssohn zu Schostakowitsch und bietet eine zeitgenössische Überraschung: «Auch da ist eine Vielfalt, die ganz unterschiedliche Menschen ansprechen kann», bringt Lang ein Anliegen der Reihe auf den Punkt: «Und auch das macht Kammermusik quasi unsterblich. Und auch deshalb möchten wir ihr eine Plattform bieten.»

Saisonstart im Marianischen Saal Samstag, 29./Sonntag 30. Oktober, 18.30/17.00: Amatis Klaviertrio (Beethoven, Mendelssohn, Schostakowitsch, Tarrodi).

Late Night Concert & Dinner, Freitag, 25. November: Konzert 21.00 (Bach Goldbergvariationen, bis 45 Fr), vorgängig Dinner (68 Fr, 18.30) und Konzerteinführung (20.30)

www.kammermusik-luzern.ch