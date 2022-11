Kanton Luzern Engagement in der Musikszene: Marco Liembd erhält den Kulturförderpreis Die Kulturförderkommission des Kantons Luzern verleiht Marco Liembd den Kulturförderpreis in Höhe von 15'000 Franken. 18.11.2022, 18.15 Uhr

Marco Liembd. Bild: Eveline Beerkircher

Für sein Engagement in der Luzerner Musikszene erhält Marco Liembd den Kulturförderpreis. Dafür wird er mit einem Preisgeld von 15'000 Franken von der Kulturförderungskommission des Kantons belohnt. Das schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung.

Marco Liembd ist Musiker, Veranstalter, DJ, Ideengenerator und Netzwerker. Seit 2016 kennt man ihn insbesondere als Geschäftsführer des Konzerthauses Schüür, wo er sich auch für Musikerinnen und Musiker einsetzte, die während der Pandemie keine Probemöglichkeiten hatten.

Seine ersten Spuren in der Luzerner Kulturlandschaft hinterliess er als Sänger der Band The Unborn Chikken Voices. In den daruaffolgenden Jahren war er bei diversen Radiostationen tätig, unter anderem als Musikchef bei Radio Pilatus

Mit dem Luzerner Kulturförderpreis sollen jährlich Personen ausgezeichnet werden, die mit ihrem Werk, ihrer Tätigkeit oder auf andere Weise eine besondere Leistung für das kulturelle Leben des Kantons erbringen. (rad/pl)