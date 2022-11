Kinderkulturfestival Am Wochenende gehören die Luzerner Kulturhäuser den Kindern Am Kultissimo erhalten die Kleinsten bis 12 Jahre die Gelegenheit zum spielerischen Entdecken und Erleben verschiedenster Kultursparten – am Samstag im Südpol und am Sonntag in der Luzerner Innenstadt. Regina Grüter 17.11.2022, 05.00 Uhr

Nimmt die Stimmung der Kinder am Samstag im Südpol direkt auf: Clown Jeanloup. Bild: PD

Clown Jeanloup wird am Samstag im Südpol Luzern umherwandern und spontan auf die Stimmungen der Kinder reagieren und mit ihnen interagieren: Der Luzerner Kurt Bucher ist studierter Sozialpädagoge und als Spitalclown für die Stiftung Theodora tätig. Er wirkt erstmals am Kinderkulturfestival Kultissimo mit.

Dieses stärkt das Recht des Kindes auf Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben und legt einen aktuellen Fokus auf die psychische Gesundheit.

In 10 Jahren hat sich das Kinderkulturfest unter der Leitung von Pro Juventute Regionalstelle Zentralschweiz zum Kinderkulturfestival Kultissimo weiterentwickelt und ist fester Bestandteil des November-Kalenders geworden: Am 20. November ist internationaler Tag der Kinderrechte.

Heidi Happy singt ­ zwei Lieder

«Diskriminierung im Klassenzimmer, Streit zwischen getrennten Eltern um ihr Kind, ein Hausmeister, der Kindern in die Taschen greift» – während Schulklassen am Freitag in einem Workshop über ihre Rechte in Alltagssituationen aufgeklärt werden und spielerisch nach Lösungen suchen, können sich Familien am Samstag an einem Stand informieren. Clown Jeanloup weist ihnen den Weg.

Mit dem Luzerner Theater, der Musikschule der Stadt Luzern, dem Luzerner Sinfonie Orchester und der Hochschule Luzern – Musik finden sich im Südpol Partner vor Ort: Kinder bis 12 Jahre verkleiden sich und schnuppern Theaterluft, sie tanzen oder singen mit den Eltern, sie spielen Ukulele, lauschen Märchen und dem Konzert von Mättu & Schnuder Buebe oder besuchen die Siebdruckwerkstatt. Es gibt aber auch eine Trickfilm-Werkstatt, organisiert von K’werk Zug. Und zum ersten Mal eine Tanzshow von LuzernTanzt.

Heidi Happy alias Priska Zemp, hier bei ihrem Konzert im März in der Schüür, singt anlässlich der Buch-Vernissage und CD-Taufe von «Hoppelihopp & Lotta» am Sonntag um 10.30 Uhr im Südpol, Kriens. Bild: Roger Grütter

Am Sonntag dann bieten Kulturhäuser in der Luzerner Innenstadt Kindern von 2 bis 12 Jahren und ihren Familien Hand zu einem erlebnisreichen und niederschwelligen Zugang zu Kultur: Im Kleintheater (Theater Sgaramusch), im Bourbaki, im Historischen und im Kunstmuseum, in der Sammlung Rosengart, im KKL und auf Touren durch die Altstadt dreht sich alles um kindergerechte Geschichten.

Im Kul­tur­hof Hinter Mu­segg ermittelt Soko Schafskopf, und im UG des Luzerner Theaters vermittelt Zoomz Filmkultur mit Kino.

Kinder erwecken aber auch Dinge zum Leben in der Trickfilmbox oder stolzieren über den roten Teppich wie ein richtiger Filmstar. Ein Highlight, wiederum im Südpol: Eva und Katrin Zihlmann laden zur Buch-Vernissage und CD-Taufe von «Hoppelihopp & Lotta» um einen aufgeweckten Hasen und ein lustiges Huhn – Heidi Happy wird zwei Lieder singen. Zum Rahmenprogramm ums Festivalzentrum beim Luzerner Theater gehört neu auch ein Essensstand. Jetzt ist das Kultissimo ein Rundumfestival.

Samstag, 19. November, 11.00–17.00, Südpol, Kriens; Sonntag, 20. November, 11.00–17.00, Luzerner Innenstadt. Detailliertes Programm: www.kultissimo.ch, Kosten pro Person und Tag: Fr. 10.–, für einzelne Programmpunkte ist wegen beschränkter Platzzahl eine Anmeldung im Festivalzentrum notwendig.