Neue Poetry-Slam-Reihe «Kino im Kopf» statt Bilder auf der Leinwand «Leinwand & Reimband», die neue Poetry-Slam-Veranstaltungsreihe in Luzern für den Nachwuchs. Regina Grüter Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stadtbibliothek Luzern und das Kino Bourbaki, notabene im gleichen Haus, pflegen schon lange eine gute Zusammenarbeit. So finden etwa Lesungen im Kino statt. Sie hätten ein Interesse, vielfältige Formate zu zeigen, sagt Tobias Schelling, stellvertretender Leiter Stadtbibliothek und Leiter Veranstaltungen. Neben Lesungen sind das Theater und eben Film. Es gehe ums Ausprobieren. Mit «Leinwand & Reimband» initiieren sie eine Poetry-Slam-Veranstaltungsreihe. Mit dem neuen Format soll auch ein neues Publikum angesprochen werden.

«Verbale Schlacht im Kino»: So macht die neue Reihe auf sich aufmerksam. PD

Beim Poetry-Slam handelt es sich um einen literarischen Wettbewerb, bei dem selbstverfasste Texte innerhalb einer bestimmten Zeit meist performativ vorgetragen werden.

In Bezug auf «Leinwand & Reimband» ist von «neuen Interpretationsformen» die Rede und davon, dass das Kino und die Literatur wesensverwandt seien.

Nun gut, beides dreht sich um Geschichten, und geschriebene werden nicht selten für die Leinwand adaptiert. Spoken Word oder Poetry-Slam führe zu «Kino im Kopf», so die Veranstalter: «Die Bilder entstehen individuell beim Publikum.» «Verbale Schlacht im Kino» also. Trotzdem schade, wenn die Leinwand weiss bleiben würde. Schelling sagt:

«Wir haben den Slammerinnen und Slammern kommuniziert, dass die Leinwand genutzt werden könnte.»

Ob und wie sie zum Einsatz kommt, bleibt eine Überraschung.

Für gewöhnlich findet Whiskey-Flasche nicht den Weg nach Hause

In Luzern traten bisher die Loge und das Neubad als Veranstalter von Poetry-Slams in Erscheinung. Braucht es noch etwas Drittes? Mit «Leinwand & Reimband» sollen explizit Slam-Talente aus der ganzen Deutschschweiz gefördert werden und eine Auftrittsmöglichkeit in neuem Umfeld erhalten. Schelling:

«Wir möchten niemandem etwas abgraben.»

Die Reihe ist vorerst für eine Saison programmiert, bis Mitte März. Es brauche ein bisschen Zeit, bis etwas Neues anlaufe, so Schelling, gibt sich aber optimistisch: «Durch Kim Gvozdic verfügen wir über ein Netzwerk in der Szene.» Nicht nur das, auch eigene Erfolge als Slammerin bringt sie mit.

Gewinnen kann man wie üblich eine Flasche Whiskey. Poetry-Slam funktioniert überall auf der Welt gleich; von Gedichten, Geschichten über Spoken-Word-Texte bis hin zu Rap ist alles erlaubt.

Pro Abend buhlen jeweils acht Slamerinnen und Slammer um die Gunst des Publikums, welches die Siegerin oder den Sieger kürt.

Die Veranstaltungsreihe wird übrigens unterstützt von der Brauerei Luzern (Luzerner Bier!). Das Biertrinken gehört ebenso zum Poetry-Slam wie alles andere. Und das geht auch im Kino. Es gibt eine Pause, um Nachschub zu holen. «Die Erfahrung zeigt, dass nach der Pause besser bewertet wird», ergänzt Schelling mit leicht ironischem Unterton.

Vielleicht wieder einmal ­ für einen Film ins Kino

Beim Kino Bourbaki dürfte auch die Hoffnung bestehen, dass so vielleicht ein vorwiegend jüngeres Publikum auch sonst wieder einmal den Weg ins Kino findet, für einen Film. Das steht im Einklang mit den Leitlinien des Fördervereins Drehmoment des Bourbaki-Kino/Bar, der hinter «Leinwand & Reimband» steht, und mit bisherigen Bemühungen wie «Bring a Friend» (12- bis 22-Jährige gehen zu zweit für acht Franken pro Person ins Kino). Es geht letztlich um die Förderung der Kinokultur in der Stadt Luzern und das Fortbestehen des Kinos Bourbaki. Und eben um die Umsetzung neuer Projekte.

Das Kino diversifiziert sich, kann allein damit, Filme zu zeigen, langfristig wohl nicht überleben. So ein Poetry-Slam im Kino, warum nicht? Liegen beim Filmgucken im Kino Lachen und Weinen oft nah beieinander, kann es bei einem Slam durchaus vorkommen, dass man sich vor Lachen fast in die Hosen macht. Alles schon erlebt. Es gibt sie da draussen, die neuen Hazel Bruggers und Matto Kämpfs.

Mittwoch, 14. September, 20.30, Kino Bourbaki, Luzern; alle Termine/weitere Infos: www.verein-drehmoment.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen