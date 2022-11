Kino Unglaubliches Filmprojekt in Brunnen und Luzern: «Ein Ort, wo man den Schmerz vergisst» Ein internationales Filmteam dreht in Brunnen und Luzern. Und die Bevölkerung macht begeistert mit. Im Verkehrshaus feierte der Film «Color of Heaven» am Freitag seine Schweizer Premiere. Roman Kühne Jetzt kommentieren 25.11.2022, 17.27 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So nah scheinen sich die beiden. Und doch so fern. Das hübsche Paar. In der Hand dasselbe «Prune»-Schnäpschen, ein Lächeln auf dem Gesicht. Aber das Knistern ist mehr Erinnerung als greifbare Wirklichkeit. Die Kamera schwenkt über das Gebirge. Atemberaubend und ewig. Doch halt. Sind dies nicht die beiden Mythen, die im Hintergrund die Silhouette formen.

Filmszene aus «Color of Heaven» am Vierwaldstättersee. Bild: PD

Halb Schwyz macht mit

Der Film «Color of Heaven» bringt zwar spanische Hauptdarsteller und den spanischen Regisseur Joan-Marc Zapata in das helvetische Kernland. Doch er wird an internationalen Festivals gezeigt und gilt als Anwärter auf den spanischen Filmpreis. Aber es ist auch eine Art Volksproduktion, wo der halbe Schwyzer Talkessel und viele Leute aus Luzern mitmachen. «Wir wollten bei diesem Spielfilm einen anderen Weg gehen», erzählt der Produzent Ivan Geisser am Donnerstagabend vor der Premiere. «Wir haben das Set von Anfang an geöffnet. Über die Radios und Instagram konnte das Publikum die Produktion verfolgen. Immer wieder fanden sich viele Interessierte – teils bis zu 400 Personen – am Set ein.»

Die Unterstützung blieb nicht aufs Zuschauen beschränkt. Rund herum war die Begeisterung gross. Ivan Geisser: «Viele Schwyzer Handwerker und Techniker machten gratis mit. Maler, Gipser oder die Schreiner arbeiteten bis zu drei Wochen auf dem Set. Ihr ‹Lohn› bestand aus einer Flasche Schnaps der Destillerie Fassbind.» Dies galt auch für die vielen Statisten aus der Region oder die Möbelhäuser und Lampenspezialisten, wo sich die Filmcrew für die aufwendige Inszenierung bedienen konnte.

Hotelgäste mit Schokolade beruhigt

Ohne diese Grosszügigkeit hätte es den Film nicht gegeben. Sowohl in Spanien als auch in der Schweiz liefen alle Fördergesuche ins Leere. Was eigentlich erstaunlich ist. Denn die Qualität des Filmes findet auch international Beachtung – immer noch etwas Seltenes bei Schweizer Celluloid. Und: Er ist beste Werbung für die Schönheit der Innerschweiz. Eine Hauptrolle spielt das Seehotel Waldstätterhof in Brunnen. Seine Zimmer, seine Balkone, sein Strand. Immer wieder gleiten die Bilder über den Vierwaldstättersee. Spaziergänge entlang der Uferpromenade folgen den majestätischen Bergschatten.

Dabei war der Dreh nicht einfach, wie Ivo Geisser mit einem Schmunzeln erzählt. «In den drei Wochen hatte das Hotel eine Auslastung von 95 Prozent. So konnte es passieren, dass ein Gast am Morgen aus dem Zimmer trat und sich mitten im Set wiederfand. Aber wir konnten sie meist mit etwas Schokolade beruhigen.»

Auch Luzern kommt prominent vor. Im Wagner Museum werden musikalische Erinnerungen aufgeweckt. Ein Paar spaziert durch die Altstadt. Der magischste Moment spielt auf der Kapellbrücke. Ein schwermütiges Grau, der Rathausquai im Schatten und ein Lichteinfall auf die Schauspieler – fast nicht mehr von dieser Welt. In spanischen Medien, wo der Film schon seit Oktober läuft, ist denn auch «la bella Suiza» um den Vierwaldstättersee ein oft erwähnter Pluspunkt. «Ein Ort, wo man den Schmerz vergisst.»

Ganz eigene Bildsprache

Und der Film selber ist ein melancholisches Spiel der Emotionen. Nur selten wird etwas wirklich ausgesprochen. Eine erfolgreiche und junge Filmschauspielerin trifft im Hotel auf ihre Ex-Liebe, den Philosophen Tristan. Zwischen ihnen entsteht ein persönlicher Tanz aus Erinnerung und Gegenwart. Zu den Klängen aus «Tristan und Isolde» von Richard Wagner schafft der Regisseur eine eigene, minimalistische Bildsprache. Wenig Schnitte, eine auserlesene Ausstattung aus Lampen, Sofas und Requisiten, eine Lichtführung, die das Ungesagte ins Zentrum stellt, die Kameratotalen: Alles gibt dem Film eine tiefe und metaphorische Ebene. Wer keine Action erwartet, wird dieses schöne und intelligente Kammerspiel geniessen.

Filmszene aus «Color of Heaven» mit dem bekannten Schweizer Schauspieler und Musiker Carlos Leal. Bild: PD

Hinweis «Color of Heaven»: ab Sonntag im Kino Schwyz (20.15 Uhr, mit Leuten von der Crew), ab 2. Dezember im Verkehrshaus Filmtheater, Luzern; weitere Kinos in Abklärung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen