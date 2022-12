Nidwalden Neuer Film zum Alltag im Asylheim: Wie gehen junge Asylsuchende mit ihrem Bedürfnis nach Liebe und Sex um? Sie sind allein mit sich im abgeschiedensten Asylzentrum der Schweiz. «Rotzloch» ist ein Film ganz aus der Perspektive junger Männer. Regina Grüter Jetzt kommentieren 02.12.2022, 11.14 Uhr

Er lebe im «Camp», sagt er. Amir trainiert an der Schiffsanlegestelle am Alpnachersee. Bild: Royal Film

Im Rotzloch, Stansstad, wo früher die Steinbruch-Arbeiter einquartiert waren, sind jetzt Asylsuchende untergebracht. Um die 50, nur Männer. Es ist das abgeschiedenste Asylzentrum der Schweiz, eingeklemmt zwischen Berg und See.

Das seien keine Vorzeigeflüchtlinge, warnte man die Filmemacherin. Im Rotzloch bringe man jene Männer unter, die Probleme machen, hiess es von Behördenseite. Sie würden wenig Dankbarkeit zeigen, den Security-Typen widersprechen, Erklärungen einfordern, war damit gemeint. Im Rotzloch seien ihr andere Männer begegnet, so Maja Tschumi.

Ihre vier Hauptprotagonisten sind junge Männer aus der Türkei, Afghanistan und Eritrea zwischen 17 und 28 Jahren. Traumata werden nie direkt angesprochen, was sie erlebt haben, bleibt weitgehend im Hintergrund. Die Regisseurin lässt sie von ihren Bedürfnissen und Wünschen erzählen, lenkt sie dabei unsichtbar. Wie fühlen sie sich? Was wünschen sie sich? Wie sehen sie ihre Zukunft? Im Zentrum steht dabei das Bedürfnis nach Liebe und Sex, nach einer Beziehung, Familie. Damit rührt die Baslerin mit Jahrgang 1983 mit ihrem Dokumentarfilm, schlicht «Rotzloch», an ein Tabu.

«Wir bauen hier keine Beziehung zu den Menschen auf»

Der Film stösst aber auch in die gleiche Richtung wie eine vom Bund in Auftrag gegebene Untersuchung, die nach dem Suizid eines jungen Afghanen mit F-Status (vorläufig aufgenommen) 2018 in Buochs – es gibt in «Rotzloch» eine Szene dazu – in dieser Zeitung zitiert wurde: Die psychische Ebene werde vernachlässigt. Wenn Amir sagt, das Rotzloch sei für ihn «ein Friedhof für die Lebendigen», «ein Gefängnis mit offenen Türen», sind das mehr als krasse Metaphern. Sie hätten psychische Probleme und würden von Ex-Polizisten betreut, die selbst psychisch angeschlagen seien. Häufig sind es Sozialarbeiter.

Bei Issac zeigen sich die Probleme mit dem F-Status ganz konkret. Seine eritreische Freundin ist in Holland. Er möchte sie besuchen, um alles zu klären, zu wissen, ob sie eine gemeinsame Zukunft haben. Dafür braucht er einen Pass aus seinem Heimatland und muss mit den Behörden in Kontakt treten, die ihn dazu veranlasst haben, sein Land zu verlassen. Ein unlösbares Dilemma. Habibi hat die Liebe gefunden. Seine Freundin ist nun seine Familie.

Maja Tschumi erklärt nicht, lässt Fragen offen. «Rotzloch» ist ein Film ganz aus dem Blickwinkel der Asylsuchenden, der geradezu danach schreit, dass man darüber diskutiert. Es gibt Probleme im Asylwesen, und es gibt Orte, die sich vielleicht nicht unbedingt als Unterkünfte eignen. Und vielleicht – das wäre wohl das Schönste – gelingt genau das, was den porträtierten Asylsuchenden fehlt. Dass man ihnen mit Empathie oder zumindest Offenheit begegnet.

Denn, wie sagt es Mahir am Anfang des Films: «Unser Problem hier ist, wir bauen keine Beziehung zu den Menschen auf. Weder zu einer Freundin noch zu irgendeiner Gruppe von Schweizern. Wir kommunizieren mit niemandem. Und die Schweizer kommunizieren nicht mit uns.» Aus der sozialen Isolation entsteht Einsamkeit.

Hinweis: «Rotzloch»: Samstag, 3. Dezember, 1800, Premiere im Stattkino, Luzern mit Gespräch (Maja Tschumi und Aminullah Habibi); auch in den Kinos Engelberg und Schwyz.

