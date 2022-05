Kino Wie liegt das Baby im Bauch? Eine Hebamme kann das genauer ertasten als es Ultraschallbilder zeigen Anlässlich des Kinodokumentarfilms «Hebammen – Auf die Welt kommen» haben wir mit zwei Zentralschweizerinnen über die Schönheiten und Schwierigkeiten ihres Berufs gesprochen. Regina Grüter Jetzt kommentieren 04.05.2022, 17.52 Uhr

Die Hände einer Hebamme, die den Bauch einer Schwangeren abtastet und ihr genau sagt, wie das Kind liegt. Eine wiederkehrende Szene im Dokumentarfilm «Hebammen – Auf die Welt kommen», der am 5. Mai Kinopremiere hat. «Das eschs Födli.» «Ah», erwidert die werdende Mutter. Der Fötus kickt nicht mit dem Ellenbogen, wie sie dachte.

Der Film begleitet eine freiberufliche, eine Beleghebamme und die Hebammen am Bethesda Spital, Basel, in ihrem Berufsalltag – eine Beleghebamme ist ab dem Beginn der Geburt mit der Gebärenden im Spital und bleibt ihre Hauptbetreuungsperson, bis das Kind geboren ist. Die Berner Regisseurin Leila Kühni verzichtet dabei auf einen Kommentar. Das meiste erklärt sich von selbst, aber nicht alles. Wir fragen bei zwei erfahrenen Zentralschweizer Hebammen nach. Aber eine Hebamme kann man nicht einfach anrufen.

Der Beruf hat an ­ Ansehen gewonnen

«Ich bin gerade auf einem Hausbesuch», heisst es von der einen. Wir vereinbaren eine Zeit. «Kann ich Sie in fünf Minuten zurückrufen?», fragt Marianne Indergand-Erni dann. Sie ist freiberufliche Hebamme, Beleghebamme im Spital Nidwalden und begleitet Hausgeburten. Sie sei gerade am Blut abnehmen bei einer Schwangerschaftskontrolle im Spital, entschuldigt sie sich. Muss sie nicht. Die andere schreibt mir, wann sie «voraussichtlich» erreichbar sein werde. «Wir müssen flexibel sein im Arbeitsalltag», erklärt Simone Rütschi Dysli. Will heissen: Sie hofft, dass sie zur vereinbarten Zeit dann auch tatsächlich frei sein wird. Simone Rütschi arbeitet als freiberufliche Hebamme in der Region Zug und macht Wochenbettbegleitung.

Nicht jede Hebamme arbeitet gleich. Auch das bildet der Film ab. Hier Helena Bellwald aus Spiez bei der Arbeit. Filmstill: Einhornfilm

Der Hebammenberuf setzt ein enormes medizinisches Fachwissen voraus, bringt grosse Verantwortung mit sich und extrem unregelmässige Arbeitszeiten. Es geht um «neues» Leben, aber implizit eben auch immer um den Tod. «Verlust, Trauer, Angst und Sorgen gehören zu unserem Beruf dazu», sagt Rütschi. Nach rund 1000 Geburten in 23 Jahren Hebammentätigkeit sei es aber immer wieder eindrücklich, so die 49-Jährige:

«Jede Geburt, jede Familie hat ihre eigene Geschichte.»

Die wichtigste Eigenschaft einer Hebamme ist für sie die Freude am Umgang mit verschiedensten Menschen – vom ungeborenen Kind bis hin zu den Grosseltern –, gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen offen zu sein. Eine Voraussetzung sei aber auch ein grosses Interesse an der Medizin und an der medizinischen Forschung.

Sowohl Rütschi als auch Indergand haben vor der Hebammenausbildung eine Lehre zur Krankenschwester absolviert. Heute erfordert die Hebammentätigkeit einen Hochschulabschluss. Der Beruf habe dadurch an Ansehen gewonnen, vor allem in der Ärzteschaft, findet Indergand:

«Die Ausbildung ist fast auf Augenhöhe. Die Grenzen, wo die Verantwortung der Hebamme endet und die des Arztes oder der Ärztin beginnt, sind klar definiert.»

Trotzdem ist der Hebammenberuf bei vergleichbarer Ausbildung finanziell wenig lukrativ. Es sei aber «extrem viel gegangen» in den letzten Jahren, so Indergand. Der Taxpunktwert wurde erhöht, und 2020 wurde auf Bundesebene beschlossen, die Wegentschädigungen für Hebammen und die Pauschalen für das Verbrauchsmaterial anzuheben. Das Pikett-, früher «Wartgeld», entschädigt für den Bereitschaftsdienst bei einer Hausgeburt oder Beleghebammen-Geburt, bei ambulant geplanter Geburt und auch Wochenbettbetreuung. Aber: Luzern ist der einzige Zentralschweizer Kanton, der keine Rufbereitschaftsdienstentschädigung entrichtet – für die Wochenbett-Betreuung wird der Familie eine Pauschale von 120 Franken in Rechnung gestellt. Man müsse politisch dranbleiben, sagt Rütschi, die als Vorstandsmitglied im Schweizerischen Hebammenverband SHV, Sektion Zentralschweiz, aktiv ist.

Die unregelmässigen Arbeits­zeiten schrecken viele ab

Männliche Hebammen gibt es nur vereinzelt. Aber dass das vor allem damit zusammenhängt, dass es nach wie vor ein Tieflohnberuf ist, glaubt Marianne Indergand nicht. «Der Hebammenberuf ist auch Beziehungsarbeit. Man muss einen emotionalen Zugang finden», sagt sie.

«Und bei der Geburt stellt sich eine grosse Nähe ein. Das ist nicht ganz einfach für einen Mann.»

Die eingangs erwähnte «Flexibilität» verlangt besonders freiberuflichen Hebammen wie Marianne Indergand und Simone Rütschi einiges ab. Die unregelmässigen Arbeitszeiten würden viele abschrecken, sind sich beide einig. Tag und Nacht, sieben Tage die Woche, da gäbe es kein Pardon, meint Indergand. Die 59-Jährige, die seit 35 Jahren im Beruf arbeitet, freut sich, nach ihrer Pensionierung an Feiertagen wie Weihnachten oder Ostern einfach freizuhaben. Und jede Nacht zu schlafen.

Ab 5. Mai im Kino. Bourbaki, Luzern: Do, 5.5., 18.00 anschliessend Gespräch mit SHV Hebammenverband Zentralschweiz, So, 8.5., 17.30 in Anwesenheit der Regisseurin; Cinéboxx, Einsiedeln; Kino Schwyz; Cinepol, Sins; Afm Cinema, Stans.

