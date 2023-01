Kino Zerrissene Familien: Gastarbeiterkinder erzählen vom Leben in der Illegalität Die Schweiz und der Saisonnierstatus: In ihrem neuen Kinodokumentarfilm begleiten die Luzerner Jörg Huwyler und Beat Bieri ihre Protagonisten an die Orte, wo sie als «versteckte Kinder» lebten. Ein wichtiger, ebenso berührender wie aufwühlender Film. Regina Grüter Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich will bei meinem Vater bleiben»: ein Gastarbeiterkind an der Manifestation 1970 in Bern gegen das Saisonnierstatut. Bild: Filmstill

«Um die Familie zusammenzuhalten, habe ich alle hier versteckt», sagt Antonio Fragale. Es ist ein Satz, der ins Herz dieses Films vordringt. Sein Sohn, Luigi, kehrt in «Im Land der verbotenen Kinder» der Luzerner Jörg Huwyler und Beat Bieri in die Siedlung im Solothurnischen zurück, wo er mit fünf, sechs Jahren hinkam. Die Wohnung war mit Teppichen ausgelegt, um die Geräusche abzudämpfen. Er musste unauffällig bleiben. Bis heute mag er keine Teppiche.

Antonio Fragale kam Anfang 70er-Jahre aus Kalabrien als Gastarbeiter in die Schweiz, wie Millionen andere im Laufe der Jahre. Es herrschte Hochkonjunktur. Die Arbeitskräfte, vorwiegend aus dem armen Süden, wurden gebraucht. Auf dem Bau, in der Gastronomie. Doch heimisch fühlen sollten sie sich hier nicht. Dafür sorgte als Teil der Schweizer Migrationspolitik das 1934 eingeführte Saisonnierstatut, das der Wirtschaft zu den Arbeitskräften verhalf, die sie brauchte, und gleichzeitig den Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung begrenzte. «Nebst einer beschränkten Aufenthaltsdauer von neun Monaten pro Jahr waren auch die Leistungen der Sozialversicherungen und die Selbstständigkeit der Arbeiter eingeschränkt: Verboten waren der Familiennachzug sowie der Wohnort und Arbeitgeberwechsel während der Saison; Hürden gab es auch bei der Erneuerung der Bewilligung», fasst das «Historische Lexikon der Schweiz» zusammen. Es war eine Politik der Familientrennung.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Betroffenen sind bereit, zu reden

Nach den beiden Kinodokumentarfilmen «Nach dem Sturm» über das Klima der Rebellion, das nach 1968 auch die Innerschweiz erfasste, und «Das katholische Korsett – oder der mühevolle Weg zum Frauenstimmrecht» werfen Jörg Huwyler und Beat Bieri einen längst fälligen Blick auf das grosse Leid von Gastarbeiterfamilien, zu welchem das Saisonnierstatut führte. Zwar nicht auf die Innerschweiz beschränkt, aber auch mit Fokus auf die Jahre um 1970, bildet «Im Land der verbotenen Kinder» den Abschluss der Trilogie.

Es gäbe zwei aktuelle Gründe für den Film, sagt Co-Regisseur Beat Bieri: «Ein historisches Zeitfenster hat sich geöffnet, die Betroffenen sind bereit, zu reden.» Lange habe sie die Scham daran gehindert, über das Thema zu sprechen. «Die Kinder wollten ihre Eltern nicht belasten. Und die Eltern fühlen sich zum Teil als Versager», fährt Bieri fort. Dieselbe Erfahrung hat Beat Bieri mit seinem Film «Das Kinderzuchthaus Rathausen» gemacht. Auch beim Thema Verdingkinder hat es jahrelang gedauert, bis eine gesellschaftliche Debatte in Gang kam. Es gibt aber auch einen politischen Grund: «Ab und zu kommt der Vorschlag auf, das Saisonnierstatut wieder einzuführen, um die Einwanderung zu regulieren. Aber, was bedeutet das? Das wollen wir zeigen.»

Kindheit voller Angst und Entbehrungen

Luigi Fragales Kindheit ist eine voller Angst und Entbehrungen. Bislang ging die Forschung von 10'000 bis 15'000 versteckten Kindern aus. Nach einer neuen, im November publizierten Studie des Migrationshistorikers Toni Ricciardi könnten es fast 50'000 Kinder gewesen sein, die zwischen 1949 und 1975 illegal in der Schweiz leben mussten.

Die anonymisierten Erfahrungsberichte im Buch «Verbotene Kinder. Die Kinder der italienischen Saisonniers erzählen von Trennung und Illegalität» der Psychotherapeutin Marina Frigerio dienten Huwyler als Basis für ihre Recherche. Auch mit dem Luzerner Historiker Benyamin Khan, der über den Umgang der Behörden mit versteckten Kindern geforscht hat, standen sie im Austausch.

Über Frigerio, die auch im Film auftritt, fanden die beiden Filmemacher ihre Protagonisten. Neben Luigi Fragale sind das Fernando D'Amico, den die Eltern mit acht Jahren in Domodossola im Internat unterbrachten, um die räumliche Distanz zwischen ihnen und ihrem Kind zu verringern. Und Aurora Pacheco. Lange war das Nachbarsmädchen, das auf ihren Balkon hinüberkletterte, ihr einziger Kontakt zur Aussenwelt. Wie sie von der Regie an die Orte ihrer Kindheit zurückgeführt werden, macht betroffen. Isabel da Silva hingegen erzählt davon, wie sie jahrelang darum kämpfte, ihre kleine Tochter, die bei der Grossmutter in Portugal lebte, zu sich in die Schweiz holen zu können. Damals waren der Schweizer Bevölkerung die Nöte der Fremdarbeiter kaum bekannt. Und heute?

Die Schweiz soll sich entschuldigen

«Im Land der verbotenen Kinder» ist ein wichtiger Film, der gekonnt das Politische und das Private, Archivmaterial und persönliche Lebensgeschichten, die Vergangenheit, Gegenwart – und Zukunft – miteinander verwebt. Wie will, soll die Schweiz ihre Migrationspolitik gestalten? «Damals lagen ein Unbehagen, Abneigung und Aggression in der Luft», sagt Beat Bieri. «Wie heute auch wieder.» Dass man die Zuwanderung regulieren muss, ist für den Filmemacher klar. «Aber mit Mitteln, die der Menschenwürde Rechnung tragen.»

Die Protagonisten in «Im Land der verbotenen Kinder» erkennen die Ungerechtigkeit, die ihnen als Saisonniers und Kinder von Gastarbeitern widerfahren ist, und richten ihren Blick traurig, aber auch mutig in die Kamera. Langsam kommt Bewegung in die Sache. Forschungsarbeiten sind am Laufen, 2021 wurde der Betroffenen-Verein «Tesoro» gegründet, der eine Entschuldigung seitens der offiziellen Schweiz, historische Aufarbeitung und finanzielle Entschädigung fordert. Nun liegt der Ball bei unseren Parlamentarierinnen und Parlamentariern.

Hinweis «Im Land der verbotenen Kinder»: Sonntag, 8. Januar, 11 Uhr Premiere im Kino Bourbaki, Luzern, 19 Uhr Kino Riffraff, Zürich; ein Start in St.Gallen und Winterthur ist im März vorgesehen. Eine kürzere Fassung wird im Frühling auf SRF gezeigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen