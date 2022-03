Ukraine-Krieg Schweiz soll Schutzwesten für ukrainische Kinder liefern – darf aber nicht

EVP und SP fordern in einem Brief an Bundespräsident Ignazio Cassis, die Schweiz solle Schutzwesten und Helme für Kinder, vulnerable Personen und ziviles Rettungspersonal liefern. Kommt es am Freitag zum Umdenken?