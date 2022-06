KKL So feierte Luzern den bedeutendsten international erfolgreichen Schweizer Komponisten seiner Generation Mit einem Grossaufgebot beschlossen das Luzerner Sinfonieorchester und die Luzerner Musikhochschule im KKL die vierwöchige Hommage zum 60. Geburtstag des Komponisten Dieter Ammann. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 01.06.2022, 17.01 Uhr

Das gab’s in Luzern noch nie: Ein derartiges Grossaufgebot, um einen lebenden Komponisten zu feiern. Das Luzerner Sinfonieorchester hatte am Dienstag unter Chefdirigent Michael Sanderling einen einzigen Auftritt in Dieter Ammanns Orchesterwerk «Glut». Darum herum steuerte die Sing-Akademie Zürich Vokalwerke des Komponisten bei. Am Schluss kamen zum Chor das Klavierduo Soos-Haag und ein Jazzsextett mit Dozenten der Musikhochschule Luzern hinzu.

Jazz und neue Klassik vereint: Klavierduo Soos-Haag, Zürcher Singkreis und Jazzsextett der Musikhochschule Luzern.

Der äussere Anlass dafür war die damit abgeschlossene Hommage zum 60. Geburtstag des Komponisten, der an der Musikhochschule Luzern Komposition unterrichtet. Aber gerechtfertigt war der Aufwand durch seinen Rang als bedeutendster und international erfolgreicher Schweizer Komponist seiner Generation.

Zeitgenössische Musik als sozialer Treffpunkt

«Luzern hat einen Komponisten von Weltformat», resümierte begeistert ein Musiker im Publikum seine Konzerteindrücke repräsentativ für die Feststimmung unter den Konzertbesuchern. Und weil sich hier praktisch das ganze musikalische Luzern traf, herrschte ein lebhafter Austausch, wie man ihn in Klassikkonzerten kaum je erlebt.

Dieter Ammann (dritter von links) nimmt mit dem Klavierduo Ivo Haag und Adrienne Soos, dem Dirigenten Florian Helgath und der Sing-Akademie Applaus entgegen. Bild: Priska Ketterer

Dass zeitgenössische Musik derart zum gesellschaftlichen Treffpunkt taugte, passt zu Ammans Musik. «Manchmal kann meine Musik irritieren, aber sie soll nie abstossend sein und hat viele offenen Enden, die einladen, sich darauf einzulassen», sagte der Komponist im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein offenes Ende war in seinen Madrigalen der Bezug zur Vokalpolyfonie der Renaissance, die im Konzert mit Gesualdo expressiv vertreten war. In «Raummusik» kam das filigran verflochtene Klangbild der räumlich verteilten Chöre zwar ins Rutschen und zerbröckelte in Sprachtrümmer. Aber umso archaischer beschworen Molltrübungen das Todesthema, das den Vokalstücken des Abends bis zu Ligetis magischem «Lux Aeterna» zugrunde lag. In Ammanns «Venite a dire» brachte die Sing-Akademie unter der Leitung von Florian Helgath das Lauttheater über alle Verschiebungen hinweg zum Swingen.

Eine Gründungsurkunde und ein Meisterwerk

An dieses offene Ende schloss die späte Uraufführung an. Ammanns «Morceau en forme d’improvisation» ist die musikalische Gründungsurkunde der Musikhochschule Luzern: Nach dem Zusammenschluss von Jazz-Schule und Konservatorium gab sie Ammann 1995 den Auftrag für ein Werk, das neue Klassik und Jazz verbinden sollte. Amman, der von der Improvisation herkommt, diese aber bald von seinem Komponieren trennte, stellte beides nebeneinander: Die akkordisch verdichteten Linien des Klavierduos steigerte der Chor zu skandierten Rhythmen, die das Jazzsextett in seinem Block zu raschem Puls und Hochdruck steigerte. Ein Dokument der Gründerzeit ist das aber auch, weil die Fusion – abgesehen von kurzen Überblendungen – gar nicht stattfindet.

Grosssinfonische «Glut»: Michael Sanderling dirigiert das Luzerner Sinfonieorchester. Priska Ketterer

Weltformat auch in der riesigen Besetzung hatte dazwischen das Orchesterwerk «Glut». Ein offenes Ende war hier die farbig-schillernde Instrumentierung, die an «die grossen Orchestermagiker des führen 20. Jahrhunderts» erinnert (Roman Brotbeck im Programmheft). Ein anderes ist die Harmonik, die mit tonalen Anklängen wehmütige Stimmungen zulässt.

Im Vergleich zu «Boost», das das Luzerner Sinfonieorchester im Rahmen der Hommage ebenfalls aufführte, entfalten sich eindringlich-ruhige Flächen und rhythmisch vorangepeitschte Teile über grössere Bögen hinweg und hinterlassen auch insofern grosssinfonische Wirkungen. Auch der Applaus danach wie am Schluss des Konzerts war so herzhaft, wie man es an Klassikkonzerten nicht jeden Tag erlebt.

Zum 60. Geburtstag Dieter Ammanns werden viele Werke von ihm auch diesen Sommer am Lucerne Festival aufgeführt (8. August bis 11. September): www.lucernefestival.ch

