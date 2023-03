KKL Konzert mit Fazil Say: Einschläfernd muss nicht langweilig sein Der türkische Pianist Fazil Say spielte am Sonntagabend im KKL Bachs Goldberg-Variationen sowie fulminante Eigenkompositionen. Eines thematisiert sogar Corona. Florian Hoesl Jetzt kommentieren 19.03.2023, 23.14 Uhr

Fazil Say bei einem letztjährigen Konzert im KKL. Bild: Nadia Schaerli

(16. 3. 2022)

Es muss klargestellt sein, dass es keine Schande ist, wenn man während der Goldberg-Variationen von Bach nicht bis zum Schluss durchhält, ohne mal kurz einzunicken. Gemäss Anekdote wurden diese komponiert für den Grafen Hermann Carl von Keyserlingk, der sich von Bach einige sanfte, muntere Melodien wünschte, die ihm sein Cembalist Johann Gottlieb Goldberg in einer seiner vielen schlaflosen Nächte vorspielen sollte.

Gestern Abend war der türkische Pianist Fazil Say im KKL zu Gast. Zunächst ist wegen der expressiven Art, die Klavierstücke zu interpretieren, und seiner ausgeprägten Theatralik nicht an Schlafmusik zu denken. Doch er spielt sie alle, jede einzelne, eine ganze Stunde lang. Das wird dem einen oder anderen dann doch zu viel, und man sieht einige Köpfe nach unten sinken. Wir verstehen es so, dass man sich einfach wohlfühlt. Einschlafen bei Musik hat oft nichts mit Langeweile zu tun. Und dem Applaus ist zu entnehmen: Man hat das gemeinsam durchgestanden.

Sonate mit Pandemie im Hintergrund

Umso brachialer geht es nach der Pause mit Eigenkompositionen und Arrangements des Pianisten zu. «New Life», eine Klaviersonate, die Say während der Pandemie komponierte und diese Zeit reflektiert, besteht aus zusammengewürfelten Elementen. Als könne man sich aussuchen, ob dies die Willkür des Virus oder – je nach persönlicher Sicht – die Willkür der Massnahmen beschreibt. Jedenfalls hat er sich die Musik quasi auf den Leib geschneidert, weil sie geprägt ist von extremer Dynamik und technischen Herausforderungen. Im Programmheft steht «… enthält viele Experimente und Klangfarben, die zum ersten Mal auf einem Klavier zu hören sein werden». Da indes entsteht der Eindruck, man hätte die letzten 60 Jahre verschlafen.

Zum Schluss werden einige «Jazz Fantasies» gespielt, unter anderem «Summertime» von Gershwin und Mozarts «Alla Turca». Es wird königlich unterhalten und ordentlich «abgedrückt», wie man im Jazzjargon sagen würde. Auf der Bühne wird gestampft, gesprungen und auch ganz ordentlich geswingt. Tosenden Beifall gibt es völlig zu Recht ­ – in jedem Fall für die Performance, das Klavierspiel und den Unterhaltungswert. Die Diskussion darüber, ob diese Interpretationen geschmacklich den Originalen gerecht wird, sei hiermit eröffnet.