«Amadeus» im KKL: Die bessere Filmmusik ist von Mozart

KKL Luzern Brückenbauer «Amadeus»: Mozart als Filmmusik-König Der Film «Amadeus» ist mit Livemusik im KKL ein grosses Erlebnis. Denn auch in der Filmmusik zeigt Mozart allen den Meister. Wie selten, wähnt man sich mittendrin, statt nur dabei. Roman Kühne 06.01.2023, 13.19 Uhr

Das City Light Symphony Orchestra und das City Light Vocal Ensemble interpretieren im Konzertsaal des KKL die Musik zum Film «Amadeus» City Light Symphony Orchestra/ Priska Ketterer City Light Symphony Orchestra/Priska Ketterer (5. Januar 2023)

Schade haben sie kein Stück ganz durchgespielt. Gleich zwei Mal fällt am Donnerstagabend diese Aussage im KKL in meinem Sitzumfeld. Auf die Nachfrage hin, ob sie denn auch sonst an Konzerte gingen, war die Antwort in einem Fall: ja, aber mehr an Konzerte des Christoph Walter Orchester, also Unterhaltungsmusik. Er könne es sich aber durchaus vorstellen, jetzt auch mal was klassisches zu besuchen. Die andere Person geht hingegen regelmässig an klassische Konzerte und besucht jetzt erstmals einen Filmmusikevent. «Amadeus» als Brückenbauer? Die Filmmusik als Crossoverevent und Türöffner in beide Richtungen? Bei der Vorführung des des Mozart-Films im Konzertsaal des KKL ist das Publikum auf alle Fälle generationenübergreifend gemischter als bei reinen Klassik- oder eigentlichen Filmmusikkonzerten.

Viel Fake um Mozart

Das Konzert des City Light Symphony Orchestra, live zum Film, ist aber auch ein Ereignis. Da ist zuerst einmal der Film selber. Der 8-fach preisgekrönte Oscarstar hat natürlich das Zeugs dazu, viele Interessen anzusprechen. Die Mischung und, vor allem, die Qualität stimmt: ein verrückter Künstler, ein verbitterter Konkurrent und das Ganze garniert mit tief gehenden bis witzigen Dialogen. Eine wohltuende Abwechslung zum simplen Jargon der sonst das KKL beherrschenden Blockbuster.

Natürlich ist vieles erfunden, was dem Film bis heute vorgeworfen wird. Aber Regisseur Milos Forman ist nicht schuld, dass die ganze (Hollywood-) Welt Antonio Salieri für einen Mörder hält. Schon der russische Dichter Alexander Puschkin schrieb über diese Gerüchte erste Verse. Und Nikolai Rimski-Korsakow und seine einaktige Oper «Mozart und Salieri» haben schon 1893 den Italiener als Bösewicht identifiziert. Auch weitere Details sind frei erfunden. So passen die acht Kinder Salieris schlecht in das vom Film transportierte Bild des verbitterten, frigiden Einzelkämpfers.

Über allem steht König Musik

Dies spielt aber alles keine Rolle. Denn über der intelligenten Handlung thront – man kann es kaum anders sagen – die Musik von Mozart. Auch wenn sie, filmbedingt, nur in Schnipseln erklingt. Es ist die Vielschichtigkeit der mozartischen Töne, die dem Celluloid erst seine Metaphern und damit Innerlichkeit liefert. Und bei keinem anderen Filmerlebnis der letzten Zeit gingen Live und Leinwand eine ähnlich symbiotische Bindung ein.

Zusammenspiel zwischen dem City Light Symphony Orchestra auf der Bühne und dem von Mozart dirigierten Orchester auf der Leinwand. City Light Symphony Orchestra/Priska Ketterer (5. Januar 2023)

Wenn Mozart etwas am Klavier beginnt und die Musik nahtlos von der Pianistin Christina Bauer aus dem City Light Symphony Orchestra übernommen wird, öffnet sich ein grosses Fenster, direkt in die Handlung hinein. Besonders intensiv ist dieser Austausch im Moment, wenn der Feind Salieri als Bewunderer die letzten Töne Mozarts notiert, sein Requiem. Mit letzter Kraft haucht der Meister die Melodien. Das Orchester nimmt sie auf, mit sensibel und filigran gesponnenen Tönen. Ein stiller Atem, aus der Leinwand geboren, um im Saal zu sterben.

Nah an die Schmerzgrenze

Diese Spielart verlangt vom Orchester viel Flexibilität. Wenn Antonio Salieri durch die Noten Mozarts blättert, geben die Musikerinnen und Musiker dem wachsenden Staunen des geschlagenen Meisters Gesicht und Innenwelt. In schneller Abfolge erklingen Takte seiner bekanntesten Melodien. Für das Konzert für Flöte und Harfe, die Sinfonia Concertante für Violine und Viola, die Messe in C-Moll oder die Sinfonie Nr. 29 muss das Orchester schnell die Stimmungen und Tonalitäten wechseln. Salieris Ausruf, das hier die «wahre Stimme Gottes» klingt, erhält eine ganz eigene Kraft und Dringlichkeit.

Kein Fake: «Amadeus» Mozart mit Familie in der Opernloge. City Light Symphony Orchestra/ Priska Ketterer

Oder die pochende «Don Giovanni»-Stelle. Zehn Minuten lang drängt und droht die Musik. Der herrische Vater, der noch als Geist seinen Sohn jagt und hetzt. Bis hinein in den Tod. Momente, die es an diesem Abend viele gibt und die einem den kalten Schauer über den Rücken treiben. Mozart ist einfach der bessere Filmmusikkomponist! Verglichen mit dem letzthin im KKL gespielten vierten Teil der Harry Potter Sage, wo der musikalische Tiefgang der simplen Filmunterstützung geopfert wurde – und ganz zu schweigen von den Sentimentalmaschinen «Drei Nüsse für Aschenbrödel» oder «Love Actually» - spürt man hier, dass die Musik im Zentrum steht.

Unter der bewährten Leitung von Ernst van Tiel bringt das Orchester dabei durchaus Elemente der historisch informierten Aufführungspraxis mit ein. Trockene, schnelle und präzise Artikulation, kurze Akzente, kein Vibrato und eine – wo möglich – teils flotte Tempowahl. Allerdings ist der Klangkörper zu gross besetzt und gibt es Momente, wo das Orchester gar etwas «romantisch» klingt. Das freilich entspricht ganz dem üppigen Setting des Films.

Zweite Aufführung Freitag, 6. Januar, 19.30, Konzertsaal KKL: «Amadeus» Live mit dem City Light Symphony Orchestra,