KKL Luzern Lucerne Chamber Circle spürt zum Saisonstart «keine Corona-Krise» Christoph Müller veranstaltet mit dem Lucerne Chamber Circle seit 1999 vor allem Barockkonzerte im KKL. Nach der Corona-Pause startet die Reihe jetzt ihre Saison mit deutlich mehr Abonnenten, neuem Konzept und der Barocksopranistin Julia Lezhneva. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 08.11.2022, 17.06 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regula Schär, David Hautle und Christoph Müller, das Leitungs-Team von Swiss Classics, der Veranstalterin des Lucerne Chamber Circle im KKL. zvg

Christoph Müller, in Klassikkonzerten kehrt das Publikum nach Corona noch immer zum Teil zögerlich zurück. Wie gross waren und sind die Nachwirkungen bei Ihrem Gstaad Menuhin Festival und beim Lucerne Chamber Circle im KKL?

Christoph Müller: Eine Corona-Krise stelle ich bei unseren Veranstaltungen generell in der Schweiz nicht fest. Beim Gstaad Menuhin Festival lag die Zahl der Besucher mit einem Minus von knapp fünf Prozent nur geringfügig unter jener im Jahr 2019. Allerdings gibt es im internationalen Vergleich grosse Unterschiede.

Wo sehen Sie diese?

Bei den Tourneen des Kammerorchesters Basel, dessen Konzertmanagement ich ebenfalls betreue, sehe ich, dass in Deutschland die Besucherzahlen teilweise um 30 bis 40 Prozent eingebrochen sind. Das hängt wohl damit zusammen, wie die Politik mit Corona umgegangen ist. In Deutschland wurde die Situation dramatischer dargestellt als bei uns und waren die Massnahmen schärfer. Auch in der Schweiz stelle ich im Kontakt mit Besuchern fest, dass es noch Ängste und eine gewisse Vorsicht gibt. Aber das vergleichsweise pragmatische Corona-Management in der Schweiz dürfte uns jetzt zugute kommen.

Eröffnet am Freitag, 11. November, den Chamber Circle mit Barock-Arien: Julia Lezhneva.

Das Eröffnungskonzert der Lucerne Chamber Circle mit der Barocksopranistin Julia Lezhneva am Freitag ist bereits gut verkauft. Wie sehen die Zahlen generell bei dieser Reihe im Konzertsaal aus?

Ebenfalls sehr erfreulich, was die Zahl der Abonnenten anbelangt. Diese konnten wir sogar mehr als vervierfachen. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir bisher relativ wenig Abonnenten hatten, weil die Konzerttermine um einzelne Termine herum konzentriert waren, was für Abonnenten nicht attraktiv ist. Deshalb streuen wir die Konzerte jetzt breiter und führen jeden Monat eines durch. Ich war selber überrascht, wie rasch sich das bei den Abonnements ausgewirkt hat. Die klare Angebotsprofilierung mit fünf Orchesterkonzerten mit Barock- und Klassikkonzerten und 3 Kammermusik-Rezitalen ist für eine Abonnementsgestaltung von Vorteil.

Nach dem Ende der Oster- und Piano-Ausgaben von Lucerne Festival kündigte das Team des Chamber Circle Pläne an, inhaltlich in diese Lücken zu springen. Wieso kehren Sie jetzt davon ab?

Im Fall von Ostern wurden die ersten beiden Versuche mit jeweils drei Konzerten von Karfreitag bis Ostern 2020 und 2021 von Corona gestoppt. Beides mal hielt sich das Publikumsinteresse schon im Vorfeld in Grenzen. Ein Klavierschwerpunkt macht keinen Sinn, weil das Luzerner Sinfonieorchester neuerdings zu Beginn des Jahres ein Klavierfestival veranstaltet. Generell schauen wir darauf, dass wir das bestehende Angebot im KKL ergänzen. Deshalb stehen weiterhin Spitzen-Ensembles der historischen Aufführungspraxis im Zentrum. Schaue ich auf das Gesamtprogramm des KKL, stelle ich fest, dass unsere Konzerte vor Weihnachten - unter René Jacobs - und Ostern - unter Philippe Herreweghe - die einzigen sind mit namhaften internationalen Kräften. Dass wir dieses Profil noch schärfen, ist auch ein ausdrücklicher Wunsch des KKL.

Mit Ensembles in historischer Aufführungspraxis leistete der Chamber Circle seit 1999 in Luzern Pionierarbeit. Daran orientieren sich längst auch moderne Orchester. Haben Originalklang-Ensembles mit dem Sonderstatus etwas von ihrer Attraktivität verloren?

Nein, das stelle ich nicht fest, im Gegenteil. Dieses Art des Musizierens, das man noch vor 20 Jahren mit Exoten in Wollsocken verband, ist heute für das Publikum im Stilbereich des Barock und bis zu Haydn und Mozart einfach selbstverständlich. Natürlich gibt es legitime Mischformen. Aber es ist ein grosser Unterschied, ob ein Orchester ab und zu historisch informiert Mozart spielt oder sich intensiv und konsequent mit solchen Traditionen auseinandersetzt. Ich habe das selber im Kammerorchester Basel erlebt, das diesbezüglich eine Pionierrolle spielte. Da habe ich als Cellist noch selber mitgespielt, als es 2002 unter anderem mit Abgängern der Schola Cantorum erstmals auf historischen Instrumenten spielte.

Neu führen Sie in dieser Saison drei Kammermusikkonzerte durch. Wie passen diese zur Schärfung des Barock-Profils?

Auch sie folgen dem Grundsatz, dass wir zum bestehenden Programm im KKL Ergänzungen beisteuern wollen. Kammermusik mit Künstlern von internationaler Reputation gibt es im Konzertsaal nur vereinzelt, weshalb wir da ein gewisses Potenzial sehen. Da stehen die Künstler selber im Vordergrund, wie Sabine Meyer mit ihrem Ensemble oder Sol Gabetta mit Bertrand Chamayou. Aber der Pianist Fazil Say schafft mit Bachs Goldberg-Variationen auch einen Bezug zu unseren Barock-Schwerpunkten.

An Ostern tritt im Rahmen des Circle der Stargeiger David Garrett auf. Ist das eine bewusste Alternative zu traditionellen Osterkonzerten?

(lacht) Nein, dazu kamen wir die Jungfrau zum Kind. Wir hatten zwar mit David Garrett bereits 2018 ein Konzert geplant, das er aber aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Dass wir das jetzt an Ostern durchführen ist reiner Zufall, weil dieser Termin frei war. Aber es ist natürlich für einen Veranstalter dankbar, wenn er mit einem solchen Künstler auch ein neues Publikum erreichen kann.

Eröffnungskonzert, Freitag, 11. November, 19.30, Konzertsaal KKL: Julia Lezhneva singt Arien von Händel, Vivaldi u.a., mit dem Venice Baroque Orchestra (Leitung: Andrea Marcon); www.swissclassics.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen