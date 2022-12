Luzerner Sinfonieorchester überschreitet im KKL letzte Grenzen

KKL Luzern Das Luzerner Sinfonieorchester überschreitet eine letzte Grenze Mit Mahlers «Lied von der Erde» setzte das Luzerner Sinfonieorchester ein Zeichen für die Zukunft in eigener Sache. Und räumte zugleich mit einem Missverständnis auf. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 01.12.2022, 17.32 Uhr

Chefdirigent Michael Sanderling mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Bild: Roger Grütter

Gleich doppelt befand sich das KKL am Mittwoch und Donnerstag im Ausnahmezustand. Denn zu den jubilierenden Weihnachtskonzerten, die im Konzertsaal anstehen, setzte das Luzerner Sinfonieorchester einen verstörenden Kontrast. Auf dem Programm stand Gustav Mahlers «Lied von der Erde», das der Komponist unter dem Eindruck persönlicher Schicksalsschläge geschrieben hat. Nach dem Tod einer Tochter und einer bei ihm diagnostizierten Herzkrankheit nahm er in diesem sinfonischen Liedzyklus Abschied von der «lebenstrunknen Welt» und suchte «Ruhe für mein einsam Herz».

Ausnahmezustand herrschte auch wegen der Grossbesetzung. Diese definierte die Zielvorgabe, die Intendant Numa Bischof zu Beginn dieser Saison für eine letzte Etappe der Orchestervergrösserung nannte. So waren auf der Bühne gegen 90 Musiker – mit 14 ersten Geigen – versammelt: eine Grossbesetzung, die bei einer Stammbesetzung von heute 70 Musikern nur im Ausnahmefall und mit etlichen Zuzügern möglich ist.

Grosssinfonische Wimmelbilder

Die Wahl von Mahlers Liedzyklus und dessen Wiedergabe unter Chefdirigent Michael Sanderling waren eine perfekte Visitenkarte für dieses «Generationenprojekt» (Bischof) der Orchestervergrösserung. Denn sie räumte mit dem Missverständnis auf, dass damit einfach mit der grossen Kelle angerührt werden soll. Zwar mobilisierte gleich der Auftakt des zwischen Lebenstrunkenheit und Tod ausgespannten Werks alle Kräfte: Die Blechbläser steigerten im «Trinklied vom Jammer der Erde» die Fanfaren zum jäh anspringenden Tumult, die Streicher fanden im Fin-de-Siècle-Schmelz zu einem grossen, schwelgerischen Ton, die Holzbläser streuten lebensprall gellende Farben bei.

Aber hier und in den folgenden Sätzen wurden die musikalischen Gemälde (nach chinesischen Gedichtvorlagen) aufgefächert in detailscharfe Wimmelbilder aus Gesten und Farben. Auch wenn das Ziel ein Repertoire mit «mehr Saft» sei, so sagte Sanderling nach seiner Wahl, wolle er die Vorzüge eines Kammerorchesters, das das Luzerner Sinfonieorchester bis vor nicht allzu langer Zeit war, bewahren. Kammermusik mit grossem Orchester also – hier wurde sie demonstrativ vorgeführt und zum ergreifenden Ereignis.

Late Night zum Lunch

Dies auch deshalb, weil die prominente solistische Besetzung den Gegensatz zwischen Lebenshunger und Weltabschied noch akzentuierte. Der Tenor Daniel Behle (48) gab dem jugendlichen Übermut heldisches Format mit einer energisch gespannten Stimme, die auch von den immer wieder hochgefahrenen Orchesterwogen nicht zu übertriebenem Forcieren genötigt wurde. Eine ganz herbstliche Färbung setzte dagegen die Altistin Anna Larsson, deren dunkle Stimme erst im langen Abschied zum Schluss alle Schwere ablegte. Wenn sie hier wie der «Mond am blauen Himmelssee» schwebte und sich nahtlos in die Farben des Orchesters mischte, wurden letzte Grenzen überschritten. Der Höhenglanz, in dem die Sängerin die erlösende Ruhe schimmern liess, passte als Hoffnungszeichen schliesslich doch auch in den Vorweihnachtsreigen im KKL. Die Ergriffenheit des Publikums war in der lange anhaltenden Stille wie im Applaus spürbar.

Zum Ausnahmeereignis wurde das Werk auch dadurch, dass es für sich allein stand und das Konzert nach gut einer Stunde und ohne Pause zu Ende war. Eine passende Ergänzung dazu war freilich das Lunchkonzert vom Donnerstag. Der Bariton Martin Achrainer knüpfte hier mit sonorer Stimme in Liedern von Mahler am «Lied von der Erde» an. Aber er führte mit drei Liedern von Philip Glass – alles Uraufführungen – deren existenzielle Metaphorik auch in die Gegenwart weiter. Die gleitenden harmonischen Flächen und pulsierenden Rhythmen (Klavier: Maki Namekawa) bei Glass bewegten sich als moderne Form der Romantik ebenso zwischen den Welten wie Mahlers Musik und hätten als Late Night im Anschluss ans Sinfoniekonzert perfekt gepasst.

