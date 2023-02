KKL Luzern Reinhold Messner als Bergführer durch die «Alpensinfonie» Ein Konzert, das Bergfreunde und Musikliebhaber gleichermassen ansprach: Der Bergsteiger Reinhold Messner (78) gab zu Richard Strauss’ «Alpensinfonie» Einblicke in die Schrecken und Offenbarungen einer realen Bergtour. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 13.02.2023, 14.35 Uhr

Reinhold Messner spricht inmitten der Stuttgarter Philharmoniker zur «Alpensinfonie» von Richard Strauss. Bild: Pius Amrein (12. Februar 2023)

Sinnstiftung sei heute eine «ganz individuelle Angelegenheit» und nicht mehr von der Kirche vorgegeben, hat der Bergsteiger Reinhold Messner kürzlich im Gespräch mit dieser Zeitung gesagt: «Die Kirche sagt: Gott hat uns die Seele eingehaucht. Ich habe mir durchs Klettern selber Sinn eingehaucht, eine Protesthaltung gegen jede Bevormundung.»

Auch mit philosophischen Äusserungen wie diesen empfahl sich der Bergsteiger als Bergführer in Richard Strauss’ «Alpensinfonie», die die Stuttgarter Philharmoniker am Sonntag im vollen KKL-Konzertsaal zu Bildern auf Grossleinwand und mit Live-Kommentaren von Messner aufführten. Denn in seiner sinfonischen Dichtung zeichnete der Komponist – unter dem Einfluss Nietzsches – mit dem Aufstieg auf den Gipfel und dem Abstieg in die mystisch verdunkelte Nacht symbolisch den Gang des Lebens nach. Und doch malt das Werk auch handfest die existenziellen Gefahren einer Bergtour nach, bei der man «freiwillig das Risiko eingeht, umzukommen», wie es Messner in einem der ersten Kommentare während des Werks formulierte.

Gänsehautmoment auf dem Gipfel

Auch wenn Messner, vorne am Bühnenrand auf einem Stuhl sitzend, unter den rund hundert Musikern rundherum etwas unterging: Mit seinen geschickt in den musikalischen Verlauf integrierten Statements löste er beide Erwartungen ein. Statt die Stationen des Werks zu kommentieren, leitete er diese ein mit kurzen Reflexionen zu den entsprechenden Phasen einer tatsächlichen Bergbesteigung. Wo die Musik feierlich und lauernd den Auftakt zur Bergtour beschwört, schilderte er, wie zu Beginn auch im Bergsteiger erhebende «Neugier und Zweifel», «Mut und Angst» im Widerstreit sind. Wo bei Strauss musikalisch die Nebel schweifen, verriet Messner, dass «Nebel auf weissem Schnee» jeden Bergsteiger in die Verzweiflung stürzt, weil die «Leere» und jederzeit der «Absturz» droht.

Eine der wenigen Stellen, an denen seine meist beiläufig formulierten Kommentare ganz der Intensität der Musik entsprachen, war die Gipfelbesteigung selbst. Wie er schilderte, wie da «der Berg ins Unermessliche wächst» und selber zum Akteur wird, der den Besteiger mit einem Blick in eine jenseitige Welt aus allen Alltagserfahrungen heraushebt, war ein Gänsehautmoment.

Mehr Platz für den Solisten

Damit bewährte sich das Format nach beiden Seiten. Die Stuttgarter Philharmoniker, die sich mit einer breitflächig sprühenden Mozart-Sinfonie (die kleine g-Moll) vorgestellt hatten, liessen in der Alpensinfonie keine Wünsche offen. Ein satter, voluminöser Streicherklang, imposantes Blech mit aufblitzender Trompetenspitze und intensive Farben und Akzente auch der Holzbläser fluteten den Konzertsaal mitunter ohrenbetäubend und waren musikalisch in jeder Hinsicht eine Gipfeltour. Anderseits löste Messner auch den von Strauss vorgegebenen philosophischen Anspruch durchaus ein: Dass der Erfolg einer Bergtour sich nicht am Bezwingen eines Gipfels messen lasse, verstand er als Sinnbild für ein Leben, «das sich mit Hingabe von unten bis nach ganz oben und schliesslich wieder zurück» erfülle.

Dass bei alledem das Primat bei der Musik lag, schränkte allerdings Messners Rolle darin deutlich ein. Gemessen an den Naturgewalten, die Strauss in der Gewitterszene schauderhaft entfesselt, blieb etwa Messners kurze Schilderung eines Schneesturms vergleichsweise unpersönlich. Zwar schilderte er anschaulich, wie er sich nur «dank dem Licht der Blitze» in den Windschatten retten konnte. Aber die Tragödie von 1970, in der sein jüngerer Bruder auf einer gemeinsamen Extremtour von einer Eislawine verschüttet wurde und über die Messner in Interviews offen spricht, hatte in diesem Rahmen keinen Platz. Insgesamt also ein tolles Format für Musik- wie Bergfreunde, bei dem man allerdings dem Solisten mehr Platz wünschte.

