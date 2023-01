KKL Luzern Tastenlöwe und Operndiva: Eine Meditation auch für den Frieden Zwei grosse Stars der Klassik treffen sich im KKL. Der Abend mit dem Pianisten Evgeny Kissin und der Sopranistin Renée Fleming ist ein Triumph der Gefühle über das Spektakel. Roman Kühne Jetzt kommentieren 24.01.2023, 15.21 Uhr

Vorkonzert zum Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters: Das Star-Duo Evgeny Kissin und Renée Fleming im KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 23. Januar 2023)

Der Schluss weht eine letzte Feder über diesen Abend. Das Lied «Morgen!» des deutschen Romantikers Richard Strauss zieht wie ein schimmernder Schleier durch das KKL. Nebelhaft und unwirklich. Die grosse Gestalterin Renée Fleming singt den Abschied, wie sie den Anfang begann. Zerbrechlich, tastend, unwirklich fast. Der Pianist Evgeny Kissin streichelt die Begleitung. Einzelne Akkorde, lange Pausen. Das «stumme Schweigen», die Endworte dieser herausragenden Poesie von John Henry Mackay, sterben mit der Interpretation der Musiker.

Zerbrechlicher Tastenlöwe

Es ist ein ruhiger, ja meditativer Abend am Montag im Konzertsaal des KKL. In Luzern war Evgeny Kissin schon oft zu hören. Doch spielte er grosse, kräftige Klavierwerke der Weltliteratur. Der Begriff «Tastenlöwe» war bei ihm selten falsch. Aber schon mehrfach zeigte er ein Faible für die Begleitung, das Zusammenspiel mit anderen Grössen aus der Klassikwelt, zum Beispiel mit dem Violinisten Itzhak Perlman. Renée Fleming ist ebenfalls eine der grossen ihres Fachs. Wohl wenige lebende Musiker – und dies in allen Sparten – können von sich behaupten, dass sie bei der Superbowl, der Nobelpreis-Verleihung und im Buckingham Palast gesungen haben. Zusätzlich zu sämtlichen grossen Opernhäusern der Welt.

Beide debütieren sie an diesem Abend in einem Duo-Konzert, das das Luzerner Sinfonieorchester quasi als Vorspiel zum «Le Piano Symphonique» veranstaltete, welches vom 7. bis 11. Februar stattfindet und sich über 10 Konzerte hinzieht.

Diva der Schattenklänge

Im Programmheft ist die Rede von der «amerikanischen Diva» und dem «russischen Meisterpianisten». Meisterhaft ist der Abend tatsächlich. Allerdings nicht im Sinne rasender Virtuosität oder brillanter Spitzentöne. Die amerikanische Sopranistin Renée Fleming ist bereits 63 Jahre alt. Da hat die Stimme nicht mehr ganz die Kraft junger Tage. Aber wie sie ihren Gesang einsetzt und wie sie die Linien gestaltet, lässt wenig Wünsche offen. Im ersten Block mit Liedern von Franz Schubert zieht sie unangestrengt die ruhigen Melodien. Zerbrechlich zeichnet sie in «Suleika» die Unwägbarkeiten der Liebessuche. Oder die Farbgestaltung im «Lied der Mignon»: Kleinen Leuchtkäfern gleich schwirren die helleren Töne um die dunkle Grundgestaltung. Es sind zerbrechliche Seelen auf dem Schiff der Sehnsucht.

Plädoyer gegen Putin und für den Frieden

Ihr Partner Evgeny Kissin begleitet mit Anschlagswärme und Klangreichtum. Für seinen Solopart wählt er selten Gespieltes von Franz Liszt («Sposalizio» aus «Années de pèlerinage») oder Sergej Rachmaninow (Serenade in b aus «Morceaux de fantaisie»). Dabei spielt er – neben einigen virtuosen Ausbrüchen – mit derselben dämmerigen, ja suchenden Grundhaltung. Ein Spaziergang mit Pausen, der mit dem «Valse oublieé» von Liszt sich urplötzlich zum rauschenden Drehen wandelt. Intensivere Töne, die dem Abend auch etwas Leben schenkten.

Denn fast zu gross ist der Konzertsaal für all die delikaten Töne. Auch der ständige Zwischenapplaus zwischen den teils nur eine Minute dauernden Stücken und die grelle Seitenbeleuchtung hemmen das Versinken in Moment und Musik. Der Russe Evgeny Kissin hat sich früh gegen den Krieg positioniert, etwa mit dem prominenten Satz: «Viele Musiker hören Wörter im Kopf, während sie spielen. So auch bei mir. Und zurzeit höre ich Sätze gegen Putin.» Mit diesen Zeilen im Kopf erhält das Schlussduett, ein entrücktes «Ave Maria» von Franz Schubert, eine ganz eigene Bedeutung. Einen Frieden, der hoffentlich bald auch in anderen Teilen der Welt sich wiederfindet.

Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters: 7. bis 11. Februar im KKL, Neubad und Orchesterhaus; www.sinfonieorchester.ch

