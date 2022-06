KKL Luzern Trotz Planetenfilm: City Light Symphony Orchestra macht die Musik zum Ereignis Das City Light Symphony Orchestra wächst mit Gustav Holsts «Planeten»-Musik über sich hinaus. Der Nasa-Film dazu hält das All in kühler Distanz. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 27.06.2022, 17.00 Uhr

Spannender Auftakt: das City Light Symphony Orchestra treibt Kamerafahrten über die Wüstenlandschaften auf dem Mars an. Priska Ketterer

Das gross besetzte City Light Symphony Orchestra spielte am Sonntag im Konzertsaal des KKL nicht den Soundtrack zu einem Film, sondern ein grosssinfonisches Werk, das für sich selber steht: Gustav Holsts «The Planets». Und die Bildspur auf der Grossleinwand illustrierte nicht die Planetenporträts, die Holst zwischen Kriegslärm («Mars») und mystischer Ferne («Neptun») entfaltet. Vielmehr setzten Filme und Animationen der Nasa der Musik reale Bilder aus dem Weltraum entgegen.

Beides fand zu Beginn im Zeichen des «Mars» – als Kriegsgott und Planet – spektakulär zusammen. Wie eine Sonne tauchte der Planet – wie später alle anderen – majestätisch aus der Dunkelheit des Alls auf. Der martialische Sturm der Musik trieb die Kamera über Wüstenlandschaften, eine Landekapsel wird wie ein Geschoss abgefeuert, Bilder der Rover-Expedition setzen dem Symbolismus der Musik die Materialität von Stein und Furchen gegenüber.

Der Film rückt Planeten in weite Ferne

Saturnringe - technisch faszinierend, aber lange nicht so emotional wie die Musik. Priska Ketterer

Aber solche Bilder gibt es zu den weiter entfernten Planeten nicht. Da sehen wir grafische Muster von Planetenoberflächen, die austauschbar wirken. Oder stilisierte Darstellungen der Saturnringe, die technisch faszinieren, aber kaum berühren. Wo die Musik einen anspringt, schaffen die Bilder Distanz und rücken die Planeten in weite Ferne.

Auf die Fortsetzung der dreiteiligen Nasa-Reihe darf man dennoch gespannt sein, weil die diese mit Richard Strauss’ «Zarathustra» weitergeht. Mit diesem Werk wird das City Light Symphony Orchestra definitiv aus der Rolle eines Filmmusik-Orchesters herauswachsen.

So war bereits der erste Abend musikalisch ein Ereignis. Unter der Leitung von Kevin Griffiths beeindruckte das Orchester mit der an Filmmusik erprobten Schlagkraft, einem voluminösen, klar zeichnenden Streicherklang, impressionistischem Farbsinn und solistischen Qualitäten bis an die Trompetenspitze.

Das zeigte schon vor der Pause John Psathas «The All-Seeing Sky» mit den brillanten Perkussionisten Luca Staffelbach und Fabian Ziegler. Zuerst die Musik, dann der Film: Das galt so für das Programm insgesamt, auch jenes der «City Light Concerts», die neben Filmen klassische Konzerte (unter anderem mit Regula Mühlemann) veranstalten.

