City Light Symphony Orchestra: Weltraumflüge mit Amadeus-Effekt

KKL Luzern Weltraum-Odyssee mit «Amadeus»-Effekt: City Light Concerts bringen Filmmusik und Klassik zusammen Die City Light Concerts bringen im KKL Klassik und Filmmusik zusammen. Veranstalter Pirmin Zängerle überträgt jetzt den «Amadeus»-Effekt von Milos Formans Kultfilm, der Mozart weit über Klassikkreise hinaus populär machte, auf andere Formate. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Planetenfilm mit der Musik von Gustav Holst: Das City Light Symphony Orchestra führt 2023 seine NASA-Serie (im Bild im Juni dieses Jahres) mit Richard Strauss' «Also sprach Zarathustra» weiter. Priska Ketterer

Immer mehr Musikerinnen und Musiker sind heute selbstverständlich in verschiedenen Stilen unterwegs und lassen sich nicht mehr in Schubladen wie Klassik, Pop, World oder Jazz stecken. Ganz aktuell zeigt das die Cappella Gabetta, die am Freitag Vivaldi mit Piazzolla und Barock-Instrumente mit Bandoneon kombinierte.

Klassikveranstalter hoffen, damit ihr Publikum zu verjüngen und zu erweitern. Aber dass auf Seiten des Publikums die Durchmischung viel weniger stattfindet als auf der Bühne, zeigt sich eklatant bei den auf Filmmusik spezialisierten Luzerner Orchestern, dem 21st Century Orchestra und dem City Light Symphony Orchestra. Beide haben in ihren gut verkauften Konzerten ein ausserordentlich junges Publikum. Aber dieses findet offenbar kaum den Weg in klassische Orchesterkonzerte, selbst wenn in diesen grosse Sinfonik mit süffigen Streichern und reihenweise Blechbläsern und Schlagwerk erklingt. Genau das also, womit orchestrale Filmmusik auftrumpft.

City Light Concerts zwischen Film und Klassik

Wie könnte man diesen Publikumstransfer verstärken? Einer, der dafür nach Wegen sucht, ist der Veranstalter Pirmin Zängerle, Geschäftsführer von City Light Concerts. Mit dem gleichnamigen Orchester arbeitet er im KKL an der Schnittstelle zwischen Klassik und Filmmusik. In seinem Programm führt er sowohl klassische Sinfoniekonzerte – wie nächste Woche Beethovens neunte Sinfonie – als auch live begleitete Filmvorführungen. Die nächste steht programmatisch dafür, dass man mit Filmen klassische Musik populär machen kann – Milos Formans «Amadeus», der 1984 und als Director's Cut 2002 nochmals in die Kinos kam. Der Film zeigt Mozart als Genie mit Zügen einer rebellischen Jugendkultur und hat eine ganze Generation weit über den Klassikbereich hinaus mit seiner Musik sozialisiert.

Machte Mozart weit über den Klassikbereich hinaus populär: Tom Hulce als rebellischer «Amadeus» in Milos Formans Kultfilm von 1984. Filmbild

Nun strebt Zängerle einen solchen «Amadeus»-Effekt auch mit seinem City Light Symphony Orchestra an. Bei «Amadeus» steht für ihn allerdings ein anderer Transfer im Vordergrund, nämlich jener zwischen den Generationen. «Generell ist bei Filmen, die gerade aktuell im Kino waren, das Publikum sehr jung», sagt er: «Wenn wir ältere Filmklassiker spielen, ist auch das Publikum tendenziell älter. Aber viele, die damals den Film gesehen haben, bringen ihre Kinder mit.» Das ist auch ein Grund, wieso Zängerle nicht nur Blockbuster, sondern Filme aus verschiedenen Epochen zeigt, von Charlie Chaplin bis zum Bond-Film «Spectre», dem jüngsten in der aktuellen Saison: «Wenn ein Film wie ‹Amadeus› nicht auf Netflix oder anderen Streaming-Plattformen verfügbar ist, hat ein jüngeres Publikum praktisch keine Möglichkeit, ihm zu begegnen.»

Aufbruch in neue Sphären mit «Zarthustra»

«Amadeus» wird wohl den einen oder die andere später ins Mozart-Konzert locken, das die Luzerner Sopranistin Regula Mühlemann im Rahmen der City Light Concerts gibt (21. April). Aber das spezifische Filmpublikum liebt grossorchestrale Klanglandschaften. Es kämen statt bei Beethoven oder Mozart eher bei der Grossinfonik auf seine Kosten, die um die vorletzte Jahrhundertwende entstanden ist und die Filmmusik massgeblich beeinflusst hat.

Diesen Weg geht Zängerle mit der «HD Odyssey»-Trilogie, bei der das City Light Symphony Orchestra Musik zu Weltraumaufnahmen der NASA spielt. Start war dieses Jahr mit Gustav Holsts «The Planets». Im kommenden Jahr kombiniert Zängerle in «The Earth – An HD Odyssey» prominent beides: Konzertant hört das Publikum eine Star-War-Suite von John Williams und eine Suite aus Prokofjews «Romeo und Julia». Danach spielt das mit 90 überwiegend jungen Berufsmusikern besetzte Orchester zu NASA-Bildern Richard Strauss' Tondichtung «Also sprach Zarathustra», deren bekannte Eröffnungsfanfare schon in Stanley Kubricks «2001: A Space Odyssey» den Aufbruch in neue Welten lancierte. Aber nicht nur musikalisch ist das Projekt gleichermassen auf Filmmusik- und Klassikfans ausgerichtet, auch filmisch soll es mit den Weltraumbildern ein möglichst breites Publikum neugierig machen.

Neues Late-Night-Format für das KKL

Ein klassisches Vermittlungsprojekt ist auch das Late-Night-Konzept, das Zängerle dem KKL zu dessen Jubiläumswochenende im September 2023 vorgeschlagen hat. Auch da sollen sowohl Filmmusik- wie Klassikfans zusammengeführt werden. «Die Idee ist, quasi ‹Gassenhauer› aus beiden Bereichen zu spielen und die Form des abendfüllenden Konzertformats aufzubrechen», sagt Zängerle: «Als Ouvertüre erklingt zum Beispiel ein Filmmusik-Stück von John Williams, gefolgt von einem Satz aus einer Bruckner-Sinfonie. Zur Auflockerung ist ein solistisches Showelement denkbar, mitten im Publikum oder im Scheinwerferlicht auf dem Orgelbalkon.»

Mit der Beschränkung auf knapp eine Stunde und dem Einbezug visueller Elemente sollen auch Leute angesprochen werden, die nicht mehr gewohnt sind, in einem Konzert zwei Stunden lang still zu sitzen. Das Late-Night-Format, jeweils mit genügend zeitlicher Distanz angesetzt nach einem vorangehenden Konzert im Konzertsaal, könnte unter der Saison weitergeführt werden und so auch anderen Veranstaltern und dem KKL insgesamt zugutekommen. Das Beispiel zeigt: Die Möglichkeiten, die der «Amadeus»-Effekt bietet, sind noch längst nicht ausgeschöpft.

City Light Concerts im KKL (Auswahl) Mi., 4. Januar, 19.30: Beethovens Neunte Sinfonie (Orchestra Sinfonica di Milano mit Chor).

Do./Fr., 5./6. Januar, 19.30: «Amadeus», Filmvorführung mit Live-Musik (City Light Symphony Orchestra mit Chor).

Fr., 21. April, 19.30: Mozart-Programm mit Regula Mühlemann und dem Kammerorchester Basel.

So., 11. Juni, 18.30: «The Earth – An HD Odyssey» (Prokofjew, Williams, R. Strauss)

