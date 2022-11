Klassik Zweimal Party im KKL: Kunstmuseum und Luzerner Sinfonieorchester feiern, um zu wachsen Der Luzerner Sinfonieball und das Kunstfest «Flash!» im festlichen Einsatz für das hohe Gut der Kultur. Susanne Holz Jetzt kommentieren 06.11.2022, 18.36 Uhr

Nach der bunten Kunst von David Hockney faszinieren die schillernden «Rebots» im Kunstmuseum. Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. November 2022)

Das ist eine klare Ansage: Gleich zu Beginn des vierten Luzerner Sinfonieballs am Samstagabend, veranstaltet von Haus Gübelin und Luzerner Sinfonieorchester, erklärt Numa Bischof Ullmann, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, dass der Erlös des Abends vollumfänglich für den Erwerb neuer Kon- trabässe eingesetzt werde. Bischof Ullmann vergleicht das Orchester mit einem Bauwerk:

«Kontrabässe sind das Fundament des Streicherklangs.»

Der Luzerner Saal des KKL wiederum hat sich an diesem Abend in eine blau glitzernde Winterlandschaft verwandelt. Die Gäste tragen Abendkleid und Smoking, allerdings fällt auf, dass sich die Damen dieses Jahr mehr Freiheiten erlauben: Nicht jedes Kleid ist bodenlang, und auch ein Hosenanzug ist zu sehen.

Blick auf die blau glitzernde Winterlandschaft Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. November 2022)

Das tut der feierlichen Stimmung beim Walzertanz allerdings keinen Abbruch. Zur klassisch-schönen Anmutung trägt zudem das Luzerner Sinfonieorchester mit seinen Musikeinlagen bei. Schade nur, dass Chefdirigent Michael Sanderling nicht zugegen ist.

Dafür gibt es ein formidables Gala-Menü von Stefan Heilemann, Koch des Jahres 2021. Die Gäste zeigen sich bei der späteren Auktion dankbar: Das Private Cooking mit Stefan Heilemann erzielt einen Zuschlag von 10'000 Franken. Das Hauskonzert mit einem Ensemble des Luzerner Sinfonieorchesters erzielt einen Zuschlag von 5000 Franken und das Dinner bei der Familie Gübelin zu Hause einen Zuschlag von 14'000 Franken. Schlussendlich kommen an diesem Benefizball bei Auktion und Tombola über 129'000 Franken zusammen. Doch nicht die Auktion, nein, Musik und Genuss machen den eleganten Ball aus.

Bei der Disco des Sinfonieballs wird flotter getanzt

Ganz anders die Atmosphäre bei der zweiten Party am Samstagabend im KKL: Oben im Kunstmuseum erkennt man die Räume kaum wieder, wo bis vor kurzem noch das Werk von David Hockney ausgestellt war. Doch man ist sich sicher: Dem bekanntesten noch lebenden Künstler Grossbritanniens würde diese Party gefallen. Es glitzert und flittert überall. Silberne Discokugeln an der Decke, Lametta an hohen Tischchen, Glitzer auf dem Boden. Es herrscht hippe Partystimmung.

Unter der Maxime «Covering covered Covers and other No-Gos» zelebriert das Elektro-Duo Rebots Songs aus einer Zukunft, die früher mal Zukunft war, oder steckt Kompositionen aus anderen Jahrzehnten ins Kostüm der Achtzigerjahre.

Die Gäste verfolgten das Spektakel. Bild: Roger Grütter (Luzern, 5. November 2022)

Bunte Vögel aus der Kunstszene mischen sich bei diesem Fest namens «Flash!» mit jüngerem und älterem Publikum. Zum opulenten Buffet mit vegetarischen Köstlichkeiten von Plan B legt DJ Jubia3000 Musik auf: David Bowie mit «Let's Dance» oder Falco mit «Der Kommissar». Coole, aber auch kopflastige Musik.

Ausgelassener getanzt wird deshalb bei der Disco des Sinfonieballs, wo DJ Lenardis ein super Händchen für tanzbare Rhythmen beweist, und auch der Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, Numa Bischof Ullmann, gut gelaunt auf der Tanzfläche zu sehen ist.

Über 340 Gäste kamen dieses Jahr zum Sinfonieball, im Vorjahr waren es über 320. «Der Luzerner Sinfonieball hat sich in Luzern als feste Grösse etabliert. Vom ersten Sinfonieball an begrüsste man Jahr für Jahr mehr Gäste und erhöhte die Anzahl der Plätze», so Patrick Pfannkuche von der Kommunikation bei Gübelin.

Den grossen Erfolg mit David Hockney feiern

Und auch zum Kunstfest «Flash!» kamen die Besucher zahlreich. «Rund 320 Leute genossen die fantastische Stimmung in den aufwendig gestalteten Ausstellungsräumen des Museums», so freut sich Beni Muhl vom Kunstmuseum Luzern am Sonntag. Sie alle seien gekommen, um mit der Kunstgesellschaft auf ihren grossen Erfolg mit der David-Hockney-Ausstellung anzustossen. Beni Muhl betont:

«Die Kunstgesellschaft Luzern trug mit ihrer finanziellen Unterstützung massgeblich zum Erfolg der Ausstellung bei.»

Beni Muhl erklärt weiter, dass das nächste Grossprojekt des Kunstmuseums Luzern 2025 anstehe. «Gut möglich, dass dieses wiederum mit einem Fest abgeschlossen wird.»

