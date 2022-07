Klassik Beim Stradivari-Fest Gersau warten Interpretationen grosser Komponisten auf das Publikum – und ein selten gespieltes Stück Zum achten Mal findet zwischen dem 27. und 31. Juli das Stradivari-Fest an den Gestaden des Vierwaldstättersees statt. Diesmal ausschliesslich mit Musik für Streichinstrumente. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 26.07.2022, 11.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nun startet schon das nächste Zentralschweizer Kammermusikfestival: Die achte Ausgabe des Stradivari-Fest Gersau steht an. Vom 27. bis 31. Juli spielt das Stradivari Quartett mit Freunden an verschiedenen Spielstätten in, rund um und nahe Gersau. Dabei gibt es besondere Konzerte unter freiem Himmel, direkt am See, sogar auf dem See oder versteckt auf einer Waldlichtung.

Das Stradivari-Fest steht auch immer für Klassik in besonders stimmungsvoller Outdoor-Atmosphäre wie hier beim Abschlusskonzert 2020 auf der Seebühne in Gersau. Bild: Pius Amrein

Ebenso vielseitig wie die Örtlichkeiten sind die Programme, diesmal aber ganz ohne Klavier oder Blasinstrumente. Dazu sagt Cellistin Maja Weber, künstlerische Leiterin des Anlasses: «Beim diesjährigen Stradivari-Fest konzentrieren wir uns programmatisch auf die Königsdisziplin Streichquartett. Viele der ganz grossen Komponisten haben ihre besondere Aufmerksamkeit, ihren Fokus und ihre Leidenschaft auf diese einmalige Besetzung gerichtet. Auch bei uns ist das Stradivari Quartett ja das eigentliche Herzstück.» So gibt es drei Konzerte, in denen nur das Quartett zu hören ist, und drei andere mit reduzierter oder erweiterter Besetzung mit Streichern.

Mit Chopin im Kerzenlicht

Das Eröffnungskonzert findet im Parkhotel Vitznau statt (Mittwoch, 27. Juli, 19 Uhr, Verlinde-Saal). Das Stradivari Quartett (Xiaoming Wang und Stefan Tarara, Violinen, Lech Antonio Uszinsky, Viola und Maja Weber) spielt zwei Streichquartette von Mozart, darunter das «Dissonanzenquartett». Der Saal bietet neben bester Akustik auch den Weitblick auf den Vierwaldstättersee.

Das Stradivari Quartett um Festivalleiterin Maja Weber (links). Bild: PD

Unter freiem Himmel vor der Kindli Kapelle wird das Kerzenlichtkonzert mit Musik von Frederick Chopin romantisch (Donnerstag, 28. Juli, 21 Uhr). Man hört Klaviermusik einmal anders, mit Violinen, Bratsche und Cello: In Bearbeitungen für Streichquartett von Dave Scherler werden Nocturnes, Etüden, Mazurken, Walzer und mehr gespielt.

Der dritte Abend mit Streichquartett ist das Mythenkonzert im Seehotel Waldstätterhof in Brunnen (Freitag, 29. Juli, 19 Uhr). Im historischen Mythensaal mit seinem klassischen Ambiente werden zwei Streichquartette von Ludwig van Beethoven interpretiert.

Am Samstagvormittag geht es um 11 Uhr in Gersau aufs Wasser. Auf dem schwankenden Nauen, der über den See fährt, werden Maja Weber und Clemens Weigel das Publikum in Oper und Film entführen. In Arrangements für zwei Celli spielen sie Musik von Händel über Mozart, Rossini und Verdi bis zu Nina Rota und Ed Sheeran. Dazu gibt es Getränke und den Nauenbrunch.

Streichoktett von Joachim Raff

Ganz nah am See ist man auch am Abend. Auf der Seebühne Gersau spielt das Stradivari Quartett die Serenade in doppelter Besetzung mit Freunden (Samstag, 30. Juli, 20 Uhr). Der Schweizer Komponist Joachim Raff, vor 200 Jahren in Lachen geboren, hat neben acht Streichquartetten auch ein Streichoktett geschrieben. Nach diesem eher selten gehörten Werk spielen die Musikerinnen und Musiker das berühmte Streichoktett von Felix Mendelssohn Bartholdy, ein Geniestreich des damals Sechzehnjährigen. Falls es regnen sollte, wird das Konzert in die Pfarrkirche verlegt.

Der Abschluss des Festes ist das Stradivarikonzert, traditionsgemäss in der Pfarrkirche St.Marcellus in Gersau (Sonntag, 31. Juli, 17 Uhr). Neben dem bekannten «Amerikanischen» Quartett von Antonin Dvořák interpretiert das Stradivari Quartett zusammen mit dem Kontrabassisten Petar Naydenov vom Luzerner Sinfonieorchester Dvořáks Streichquintett. «Die Konzerte an der Riviera der Zentralschweiz sind für uns immer ein Highlight in unserer Konzertagenda», meint Maja Weber.

Die ersten beiden Konzerte am Mittwoch- und Donnerstagabend sind ausverkauft. Für die restlichen Anlässe sind noch Tickets verfügbar. Mehr unter www.stradivarifest.com.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen