Lucerne Festival Gratisübertragung auf dem Inseli: Klassik für alle, ein Kampf und viel Spass Nirgends ist am Lucerne Festival mehr Diversity: Zur Eröffnung gab`s ein Open Air vor dem KKL und Anne-Sophie Mutter auf dem Inseli. Susanne Holz Jetzt kommentieren 12.08.2022, 23.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeinsames und andächtiges Lauschen klassischer Musik geht auch auf dem Inseli, und nicht nur im Konzertsaal. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022)

Auf in den Kampf! Dabei wollte man doch eigentlich entspannt wundervolle klassische Musik hören, nicht zuletzt die im Programmheft als «hochromantisch» beschriebene Zweite Sinfonie von Sergej Rachmaninow. Doch dann findet sich die Besucherin beim auf dem Inseli und auf Grossleinwand übertragenen Eröffnungskonzert des Lucerne Festival plötzlich in einer ganz speziellen Situation wieder. Das Inseli ist schon kurz vor 18 Uhr, eine halbe Stunde vor Beginn, rappelvoll mit Menschen – auf der Wiese und um die Wiese herum. Alle wollen kostenlos das Konzert verfolgen.

Die Stühle der Buvette sind restlos besetzt, und jene, auf welchen nicht Mann oder Frau persönlich sitzen, wurden mit Taschen oder Jacken zugehängt, um sie freizuhalten für irgendwelche Gspändli, die dann wohl in der letzten Minute auftauchen werden. Ein kleiner Rundgang zeigt: Das Publikum ist unerbittlich – auch der Hinweis, man müsse doch schreiben übers Ereignis und etwas sitzen, weckt wenig Solidarität. «Ist reserviert. Wir wollen hier essen und trinken.»

Zwei Frauen, zwei Stühle: Duell vor dem Konzert

Und dann – geht es plötzlich in den Zweikampf und man wünschte sich die Fechtkünste von Joseph Bologne, Chevalier de Saint-Georges (1745-1799) herbei, dessen Violinkonzert in A-Dur demnächst Stargeigerin Anne-Sophie Mutter zum Besten geben wird. Ein Pärchen geht, zwei Stühle werden frei. Zeitgleich mit einer schwarzhaarigen Dame erreicht man diese – und zeitgleich greifen zwei Hände auf zwei Stühle. Die Dame schaut streng, man selbst noch strenger, die Dame hat kein Erbarmen ob des Schreibauftrags ihrer Kontrahentin. Der Gatte wird herangewunken, die Kontrahentin bösen Blickes ins Abseits verwiesen. Entschieden ist dieses Duell. Und dabei meint auf der Leinwand ganz vorne doch gerade die britische Kontrabassistin und Professorin Chi-chi Nwanoku in ihrer Eröffnungsrede:

«Musik macht uns zu besseren Menschen.»

Sie ist immer wieder ein Ereignis - auch auf der Leinwand: Stargeigerin Anne-Sophie Mutter. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022)

Na ja, immerhin hat man nachgegeben und steht nun halt; ganz vorne, um nicht zu verpassen, wenn Bundespräsident Ignazio Cassis in seinem Grusswort sagt:

«Harmonie ist kein Kinderspiel.»

Da hat er Recht, der Bundespräsident, auch wenn er hier natürlich nicht auf die bösen Rangeleien um die Stühle der Buvette anspielt, sondern auf das Thema des diesjährigen Lucerne Festivals: «Diversity». Von der Diversität sprach auch Chi-chi Nwanoku in ihrer recht langen Rede: Die Welt der klassischen Musik habe leider ein Problem mit Diversität, doch es werde besser.

Chi-chi Nwanoku hätte aber sicher Freude, wäre sie jetzt auf dem Inseli, ganz vorne bei der Leinwand, wo auf dem Kies neben der Wiese zwei kauern und kuscheln, deren Haut sich in ihrer Farbe so gar nicht gleicht, die Gefühle wiederum scheinen das aber umso mehr zu tun. Und apropos Wiese – wie jedes Jahr sind sie ein unvergleichlicher Anblick: all die Klassikfans mit kleinem Portemonnaie, die hier auf Decken liegen, im Schneidersitz auf Kissen thronen oder auf Klappstühlen lümmeln – die Weinflasche und den Picknickkorb neben sich, die Ruhe und die Gelassenheit und die Freude im Gesicht. Auch wenn die Rede noch so lang ist und die Musik auf sich warten lässt. Auch wenn Wolfgang Rihm, künstlerischer Leiter der Lucerne Festival Academy, der im März seinen 70. Geburtstag feierte, mit seinem Neuen Werk für Orchester eine wahrhaftige Diversität nach Noten bietet. Und auch wenn die Leinwand einem wieder mal etwas zu klein vorkommt und die Dampfschiffe etwas gar laut durch die Szenerie tönen.

Nicht nur auf dem Inseli, auch auf dem Europaplatz herrscht Begeisterung. Hier für die musizierenden Kinder und Jugendlichen von Superar Suisse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022)

Die Jugend aus Lugano mag den Vierwaldstättersee

Diese Szenerie – der wunderbar blaue See, der laue Wind, der freie Blick auf die Berge – hat es den fröhlichen Mädchen aus Lugano angetan, die um 17 Uhr auf dem Europaplatz beim Open Air des Orchesters von Superar Suisse mitgewirkt haben. Die Geigen unter dem Arm, lachen die 13-Jährigen einen in bester Laune an und schwärmen direkt nach ihrem Konzert vom Aufführungsort direkt am See.

Dirigent Carlo Taffuri aus Lugano strahlt ebenfalls: Erstmals habe das Jugendorchester unter freiem Himmel beim Lucerne Festival gespielt – und es war ein voller Erfolg, der Applaus ist gross. Die Kinder und Jugendlichen bei Superar Suisse erhalten kostenlos Unterricht. Das ist auch Diversität.

Das Eröffnungskonzert mit Anne-Sophie Mutter wurde aus dem KKL auf Grossleinwand auf dem Inseli übertragen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Eröffnungskonzert mit Anne-Sophie Mutter wurde aus dem KKL auf Grossleinwand auf dem Inseli übertragen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Dicht gedrängte Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Inseli. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Dicht gedrängte Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Inseli. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Zuschauerinnen und Zuschauer am Eröffnungskonzert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Sie verfolgen das Eröffnungskonzert Rücken an Rücken. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Einige Zuschauerinnen und Zuschauer lauschten dem Eröffnungskonzert bei Wein und Bier. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Prominenz bei der Eröffnung des des Lucerne Festivals (von links): Michael Haefliger, Intendant Lucerne Festival, Andrea Loetscher, Ignazio Cassis, Bundespräsident und Markus Hongler, Stiftungsratspräsident Lucerne Festival. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Stadtpräsident Beat Züsli, Stiftungsratsmitglied Lucerne Festival, mit seiner Ehefrau Kathrin Krammer. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Maya Rochat, Bildende Künstlerin, Rauminstallation und Performances zur Eröffnung Lucerne Festival 2022. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Monika Ribar, VR-Präsidentin, Schweizerische Bundesbahnen AG mit ihrem Mann Marcel Baumann. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Sie führten ein angeregtes Gespräch (von links): Markus Hongler, Stiftungsratspräsident Lucerne Festival, Bundespräsident Ignazio Cassis und Michael Häfliger, Intendant Lucerne Festival. Dicht gedrängte Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Inseli. Zuschauerinnen und Zuschauer in luftiger Höhe. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022) Das Konzert des Jugendorchesters von Superar Suisse auf dem Europaplatz. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. August 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen