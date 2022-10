«Zwischentöne»: Wundersame Klangwelten am Wochenende in Engelberg

Klassik Kammermusikfestival «Zwischentöne»: Wundersame Klangwelten in «Flucht und Ferne» Bei «Zwischentöne» Engelberg reichten die Kompositionen von früher Renaissance bis in die Moderne. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 16.10.2022, 16.30 Uhr

Das Merel Quartett am Samstag in Engelberg. Bild: Alberto Venzago / Merel Quartett

Das Kammermusikfestival «Zwischentöne» Engelberg spannte am Wochenende einen Bogen von Musik aus dem 14. Jahrhundert bis zu einer Uraufführung. Ein schier unerschöpflicher Reichtum an Tönen wurde da in zehn Konzerten ausgebreitet. Zusammen mit befreundeten Musikerinnen und Musikern hat das organisierende Merel Quartett das Thema «Flucht und Ferne» in vielfältiger Weise beleuchtet.

Mitten zwischen den Konzerten, die im Kursaal mit hervorragender Akustik stattfinden, gibt es auch ein Konzert in der Klosterkirche. Dabei wird man entführt in ferne Zeiten. Nuria Rial verzaubert mit ihrem hell schwebend klaren Sopran, der im Kirchenraum nachschwingt. Und wie sie gestaltet, mitleidet mit den verlassenen Frauen, den unglücklich Liebenden, bei Monteverdi Kontraste gestaltet, das ist fantastisch.

Hauchleise Töne und drastische Ausbrüche

Joseph Maria Marti Duran spielt einen wirbelnden Fandango auf der Theorbe, dann gibt es drastischen Text, vertont von Tarquinio Merula: «Wenn die Vögel Holzschuh tragen und die Büffel durch die Luft fliegen, dann erst werden die Augen aufhören, zu weinen.» Und über dem immerwährenden Ostinato des Barockcellos (Oleguer Aymami) in Barabara Strozzis «L’eraclito amoroso» lässt Rial Verzierungen und Koloraturen perlen.

Rafael Rosenfeld (links) in Aktion mit Alessandro D’Amico. Bild: Alberto Venzago / Merel Quartett

Das Merel Quartett schlägt in den drei Samstagskonzerten im Kursaal einen grossen gestalterischen Bogen von Györgi Kurtags «Aus der Ferne V» über die Uraufführung des Streichquartetts der Komponistin Iris Szeghy bis zu Dvořáks «Amerikanischem Quartett». Über dem trockenen Pizzicato des Cellos (Rafael Rosenfeld) wechseln bei Kurtag höchste hauchleise Töne in drastische Ausbrüche, es entsteht eine unfassbare, fragile Ferne. In der Uraufführung des 2. Streichquartetts «Goldberg» scheinen die kaum hörbaren Flageolett-Töne langsam aus dem Himmel herabzufallen. Bis sie irgendwie tief in der Erde verankert sind. Dazwischen, fast geisterhaft, ein kleines Thema von Bach, das sich immer wieder versteckt, überall auftaucht, schwer zu fassen ist. Und was das Quartett da an Tönen erzeugt, die jenseits der gewohnten Spielweise sind, ist phänomenal.

Orchestrale Fülle mit grosser Weite

Es gibt grossen Beifall für das Merel Quartett und die anwesende Komponistin. Am Abend dann Dvořák, der Sehnsucht nach Böhmen mit den Tönen der Neuen Welt vermischt. Eine Besucherin sagt: «Ich habe diesen Dvořák vom Merel Quartett schon mehrfach gehört, aber jedes Mal ist es noch differenzierter, noch intensiver.» Und wenn Alessandro D’Amico im Lento seine immerwährenden Tonfolgen mit warmem Bratschen-Timbre ausspielt, Mary Ellen Woodside ihre Violine seidig in allen Lagen glänzen lässt und Eduard Mätzener, 2. Violine, klanglich zwischen Bratsche und Cello changiert, ist das beglückend.

Die gemeinsame Spielfreude ist in allen Interpretationen spürbar. In Rebecca Clarkes Duo für Klarinette und Viola (Karin Dornbusch und Jiliang Shi) umschlingen sich die Töne wie Girlanden, liebevoll, zart, schwebend. Das Klaviertrio «Tre Quadri» von Sándor Veress lebt von rätselhaften Melodiefragmenten und gibt sich im dritten Satz ausgelassenen Tanzsprüngen und wahnwitzig raschen Drehungen hin, fantastisch interpretiert von Sini Simonen, Rafael Rosenfeld und dem Pianisten Benjamin Engeli.

Bilder aus dem Osten gibt es von Martinu, der Ukrainerin Bohdana Frolyak und Ernst von Dohnanyi. In dessen Sextett vermischt sich orchestrale Fülle mit grosser Weite. Spannung zwischen Idylle und Bedrohung, Zauber und Schmelz in Vollendung, Klangwellen, die an ferne Ufer schlagen und zurückkehren, Flucht und Ferne. Und auch Schumann mit seinen Bildern aus dem Osten und einer Violinsonate passt ins Thema.

