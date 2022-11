Klassik «Keine Flucht in eine heile Welt»: Das Lucerne Festival im Sommer 2023 steht unter dem Motto «Paradies» Lucerne Festival hat sein Programm für den Sommer 2023 publiziert: Intendant Michael Haefliger sagt, wie das Motto «Paradies» zur aktuellen Lage passt. Damit beginnt der Abo-Verkauf für Sinfoniekonzerte, Stars und neue Musik wie vor Corona. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 11.11.2022, 10.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach der topaktuellen «Diversity» in diesem Sommer wirkt das Motto «Paradies» im nächsten wie eine Flucht in eine heile Welt. Wie passt das zur aktuellen Lage?

Michael Haefliger, Intendant am Lucerne Festival. Bild: Nadia Schärli

Michael Haefliger: Klar schwingt im «Paradies» die Vorstellung einer heilen Welt mit. Insofern ist das tatsächlich eine Art Entspannung. Aber das Paradies steht als Ideal für etwas, das es nicht mehr gibt und das gerade jetzt durch den Klimawandel und die geopolitische Lage bedroht ist. Und das dennoch als Sehnsucht unser Handeln bestimmen und das Bewusstsein schaffen kann, unseren Planeten zu retten. Deshalb sehe ich auch das als durchaus aktuelles Thema.

Wo kommt das Utopische und wo dessen Gefährdung zum Ausdruck?

Eine Hommage an eine heile Welt und Natur ist gleich zu Beginn die «Dritte Sinfonie» von Mahler. Dazu gehört in manchen Werken auch eine religiöse Komponente – interessant ist ja, dass die Vorstellung des Paradieses im Christentum wie im Islam und Judentum eine wichtige Rolle spielt und ein vereinendes Element ist. Ebenfalls in diesen Kontext gehören Wagners «Rheingold» mit dem Concerto Köln auf historischen Instrumenten, die «Jahreszeiten» von Haydn oder Richard Strauss’ «Alpensinfonie».

Diversität geht im «Paradies» weiter – unter anderem mit DeeDee Bridgewater und einem Jazz-Orchester aus New York. Bild: Kimberly M. Wang

Und was kann ein Festival gegen den Verlust des Paradieses ausrichten?

Wir haben neu in unserem Team eine Stelle für Nachhaltigkeit geschaffen. Über Aktivitäten in diesem Bereich informieren wir demnächst.

Abonnement-Verkauf für den Sommer startet jetzt Günstig ins Paradies Das Programm des Lucerne Festival im Sommer 2023 steht vom 8. August bis zum 10. September unter dem Motto «Paradies». Zuvor treten Jugendorchester unter anderem aus Kuba und den USA auf. Neben Top-Orchestern von Wien über Berlin bis Boston sind in den Sinfoniekonzerten namhafte Originalklangensembles vertreten. Das Lucerne Festival Orchestra gibt fünf Konzerte, eines davon mit dem Pianisten und «Artiste étoile» Daniil Trifonov. Neben bekannten Pultstars treten auch eine junge Dirigenten-Generation und zwei Dirigentinnen (Mirga Grazynite-Tyla und Susanna Mälkki) sowie wiederum eine lange Reihe von Stars wie Martha Argerich, Cecilia Bartoli, Anne-Sophie Mutter oder Andras Schiff auf. Die Academy und ihr Lucerne Festival Contemporary Orchestra setzen einen Schwerpunkt auf den Composer in Residence Enno Poppe. Abo-Verkauf für den Sommer beginnt jetzt. Ab sofort können für den Sommer Abonnements gebucht werden. Dies ist der sicherste Weg, sich auch günstige Karten noch vor dem Online-Kartenverkauf zu sichern. Dieser startet am 28. März. (mat)

Am Forward Festival, das in einer Woche beginnt, experimentiert Lucerne Festival mit vielen neuen Formaten. Wann halten diese Einzug in den Sommer?

Auch im Sommer führen wir immer wieder neue Formate ein. Die beliebte, moderierte Gratisreihe «40min» führen wir nächstes Jahr bereits zum zehnten Mal durch. Und auch die neue, vorgezogene Woche mit Jugendorchestern aus aller Welt im Rahmen unserer Sparte «Music for Future» wird fortgesetzt. Damit sprechen wir mit tiefen Ticketpreisen ebenfalls niederschwellig ein breites Publikum, junge Menschen und Familien an. Die grosse Vielfalt an neuen Formen beim Forward Festival hängt mit Entwicklungen in der zeitgenössischen Musik zusammen, die da ganz im Zentrum steht.

Patricia Kopatchinskaja im KKL. Bild: PD / Priska Ketterer

Welche Entwicklungen sind das?

Da spielen Multimedia, der Umgang mit dem Raum und Interaktivität eine wichtige Rolle. Deshalb bespielen wir am Forward Festival das Planetarium und – mit einer musikalischen Raumführung – das Neubad. Aber auch im KKL gibt es ein multimediales Projekt mit der Geigerin Patricia Kopatschinskaja und zum Schluss «Ein sauberes Ende», bei dem auch interessierte Laien mitwirken.

Das Forward Festival wird kuratiert von ehemaligen Mitgliedern der Academy, die jeden Sommer 100 junge Musiker am Festival versammelt. Wieso wirkt das Kurzfestival dennoch nicht stärker auf den Sommer zurück?

Beide Festivals sind eng miteinander verbunden, die Kuratorinnen und Kuratoren des Forward Festivals sind auch im Sommer als Coaches bei der Academy präsent und haben zum Beispiel letztes Jahr ein «40min»-Konzert gestaltet. Aber die Academy hat als Ausbildungsstätte für zeitgenössische Musik eine andere Aufgabe und ist klarer strukturiert. Eine wichtige Rolle spielt die Aufführung von Werken der Moderne durch das gross besetzte Lucerne Festival Contemporary Orchestra – nächstes bis hin zu Strawinskys «Sacre du Printemps». Bei Forward liegt der Schwerpunkt bei kammermusikalischen Projekten.

Romantik und Multimedia Kurzfestivals im Herbst und Frühling Am Frühlingsfestival (31. März bis 2. April) führt das Lucerne Festival Orchestra sein Mendelssohn-Fest weiter, mit Mendelssohn, Chopin und Schumann sowie dem Pianisten Rafal Blechacz und der Sopranistin Regula Mühlemann als Solisten. An dessen 150. Geburtstag widmet das Duo Igudesman & Jo Sergej Rachmaninow eine musikalische Party. Das Herbstfestival «Forward» findet jetzt vom 18. bis 20. November statt, mit Multimedia-Konzerten mit dem Contemporary Orchestra und der Geigerin Patricia Kopatchinskaja im KKL, im Planetarium sowie im Neubad Luzern. (mat.)

Nächstes Jahr feiert das Lucerne Festival Orchestra sein 20-jähriges Bestehen. Ist Mahler im Eröffnungskonzert auch eine Reverenz an dessen Gründer Claudio Abbado?

Chefdirigent Riccardo Chailly hat schon wiederholt an diese Mahler-Tradition in seiner Weise angeknüpft. Im nächsten Sommer führt er ausserdem seinen Rachmaninow-Zyklus weiter. Mit Bruckners «Achter Sinfonie» unter Yannick Nézet-Séguin, einem Mozart-Brahms-Programm unter Chailly und zwei Kammermusik-Abenden verbinden die sechs Konzerte die Tradition des Orchesters mit der Repertoire-Erweiterung unter Chailly. Wir werden dieses Jubiläum also gebührend feiern, auch mit einer Publikation.

Spielt das Violinkonzert des Filmmusik-Komponisten John Williams: Anne-Sophie Mutter. Bild: PD / Kristian Schuller

Sie wollen ihre Festival-Themen nachhaltig weiterverfolgen. Wo geht «Diversity»-Sommer weiter?

Im Schlusskonzert wirkt in Mahlers «Auferstehungssinfonie» mit den Münchner Philharmonikern die schwarze Sängerin Talise Trevigne mit, dirigiert wird es von einer Frau, Mirga Gražinytė-Tyla. Das National Youth Orchestra Jazz der Carnegie Hall tritt mit DeeDee Bridgewater auf. Für stilistische Diversität stehen Konzerte mit dem Schweizer Saxofonisten und Dirigenten Daniel Schnyder oder der Geigerin Anne-Sophie Mutter, die das Violinkonzert des Filmmusik-Komponisten John Williams spielen wird. Mit dem UkrainianFreedam Orchestra bringen wir wieder unsere Solidarität mit diesem Land zum Ausdruck.

Hinweis: Mehr Infos und Tickets unter www.lucernefestival.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen