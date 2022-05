Klassik Luzerner Chöre: Zwei Gesichter der USA jenseits von Schwarz und Weiss Zwei Chöre verbinden die Alte und Neue Welt: Der Konzertchor Klangwerk Luzern mit Duke Ellingtons Jazz und und der Kammerchor Luzern mit Nachtmusik der Romantik und Moderne. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 12.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Gefolge der «Black Lives Matter»-Bewegung kommt einem Werk wie Duke Ellingtons «Sacred Concert» neue Aktualität zu. Während in Amerika die Rassentrennung herrschte, wurde sein spirituell geprägter Swing zu einem bedeutenden Sprachrohr gegen Rassismus. Und in seinem «Sacred Concert» schlug der Pianist, Komponist und Bandleader eine beseelte Brücke zwischen swingendem Big-Band-Sound und europäischer Kirchenmusik.

Klangwerk: Duke Ellington mit Grosschor und Big Band

Diesen vollzieht jetzt auch das Klangwerk Luzern. Er gibt dem «Sacred Concert» die Klangfülle eines Grosschors, allerdings in einer leicht kleineren Besetzung mit rund 70 Sängerinnen und Sängern. Für den Swing sorgt die Big Band der Musikhochschule Luzern. Aufgeführt werden die einzelnen Stücke, die schon Ellington verschieden zusammengestellt hat, in Arrangements von Chorleiter John Høybye und Bandleader Peder Pedersen. Sie geben Chor und Band gleichberechtigte Rollen – mit vielen klanglichen und rhythmischen Facetten für den Chor.

Die zehn Nummern schliessen eine mehrteilige «FreedomSuite» mit ein. Der Freiheit eine Stimme gibt als Solistin die Sängerin Edith Knüsel, eine Sondereinlage steuert die Stepptänzerin Nina Oeggerli bei: Auch sie steht dafür, dass Ellington in den Sechzigerjahren den traditionellen Gospels und Spirituals eine neue Dimension gab, indem er swingende Jazzrhythmen mit europäischer Kirchenmusik fusionierte. Die spirituelle Dimension von Duke Ellingtons Musik und der Texte unterstreicht die Aufführung in Kirchenräumen in Oberkirch und Luzern.

Stepptänzerin in Ellingtons «Sacred Concert»: Nina Oeggerli.

Kammerchor: In die neue Welt mit neuem Dirigenten

Auch im Konzert des Kammerchors Luzern begegnen sich die alte und die neue Welt. Das Verbindende in der Musik amerikanischer Komponisten des 20. Jahrhunderts und der europäischen Romantik sind Nachtstimmungen, wie sie das titelgebende Gedicht «Sure On This Shining Night» beschwört.

Es erklingt zweimal in Vertonungen bekannter amerikanischer Komponisten der Moderne (Samuel Barber) und der Gegenwart (Morten Lauridsen). Nach weiteren Nacht- und Wiegenliedern aus dem Westen zieht sich die Nachtmotivik wie ein roter Faden durch die deutsche Romantik von Johannes Brahms und Josef Gabriel Rheinberger.

Den Aufbruch in die neue Welt begleitet am Flügel der Jazzpianist Mark Hunziker. Aber auch für den Kammerchor selber ist das ein Aufbruch in eine neue Welt. Denn er startet nach der Coronapause unter neuer Leitung. Dirigent Alban Müller (25) stammt aus der Region, sang einst in der Luzerner Kantorei und studierte Dirigieren bei Ulrike Grosch und Stefan Albrecht an der Musikhochschule Luzern.

Der neue Dirigent des Kammerchors Luzern: Alban Müller (25). Bild: ZVG

Damit setzt der Traditionschor die Zusammenarbeit mit jüngeren Dirigent dezidiert fort.

Konzertchor Klangwerk Luzern: Sa, 14. Mai, 20.00, Kirche Oberkirch; Sa, 21. Mai, 20.00, Johanneskirche Luzern.

Kammerchor Luzern: Sa/So, 14./15. Mai, 19.30, Marianischer Saal, Luzern

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen