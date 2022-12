Twerenbold-Reise zu Sol Gabetta: 45 Cars für ein volles KKL

Klassik-Reisen 45 Cars für ein volles KKL mit Sol Gabetta Wenn ein Reiseveranstalter zweimal das KKL füllt, scheint die Pandemie Geschichte. Twerenbold-Reisen gelang das mit den Bamberger Sinfonikern und der Cellistin Sol Gabetta. Sie sorgten für einen tollen Abend, der heute Freitag wiederholt wird. Roman Kühne Jetzt kommentieren 09.12.2022, 14.00 Uhr

Doppelte im KKL mit Elgars Cello-Konzert nach: Cellistin Sol Gabetta. Bild: Julia Wesely

In der Pandemie traf es Konzertveranstalter und Reiseanbieter aufs heftigste. Bei auswärtigen Organisatoren hallt die Krise bis heute nach. Gegen dreissig Prozent weniger Zuschauer verzeichnete zum Beispiel das Migros Kulturprozent beim letzten Konzert im KKL. Umso überraschter ist man, dass die Twerenbold Gruppe für diese Woche gleich zwei identische Konzerte ansetzte. Natürlich sind die Bamberger Sinfoniker ein Spitzenorchester und die Cellistin Sol Gabetta ein Zugpferd. Aber gleich zwei Abende im KKL?

Für den Verwaltungsratspräsidenten in der vierten Generation, Karim Twerenbold, ist dies keine Überraschung: «Wir bieten Musikreisen seit über 25 Jahren an. Neben einem breiten Kundenstamm haben wir in diesem Bereich auch ein grosses Knowhow und viele gute Kontakte zu Orchestern, Konzerthäusern und Solistinnen aufgebaut.» Bereits im letzten Herbst führte Twerenbold Reisen eine grosse Tour durch Deutschland durch. Die Semperoper, die Frauenkirche in Dresden und die Elbphilharmonie standen auf dem Programm. Mit über 1000 Reisenden!

Im näheren KKL sind es an zwei Abenden gegen die 2500 Besucherinnen und Besucher. Zwanzig Cars am Donnerstag und fünfundzwanzig am Freitag transportieren die Gäste aus der ganzen Deutschschweiz in die Leuchtenstadt. Inklusive Galadinner im Luzernersaal. Und eigentlich hätte das Konzert schon vor zwei Jahren über die Bühne gehen sollen, zum 125-Jahr Jubiläum. «Wie schon das Jubiläum davor, wollten wir auch diese Feier mit den Bamberger Sinfonikern und Sol Gabetta begehen. Das Orchester passt wohl am besten zu unserer Reisegruppe. Kaum eines ist so viel unterwegs. Bisher haben sie Konzerte in über 500 Städten und 23 Ländern gegeben.»

Sol Gabetta noch ein Tick eindringlicher

Auch musikalisch stimmt es an diesem Donnerstag im KKL. Bereits vor sechs Wochen spielte Sol Gabetta das Cellokonzert von Edward Elgar mit dem Philharmonia Orchestra London. Damals sprang sie für einen erkrankten Kollegen ein. An diesem Abend gelingt ihr dasselbe Stück noch einen Tick eindringlicher. Sehnsüchtig und dunkel ziehen ihre Linien -grossartig. Wie wandelbar sie ist, zeigt Sol Gabetta – wieder einmal – in der Zugabe. Zusammen mit dem Konzertmeister Ilian Garnetz spielt sie ein wildes, «Presto» des Ungarn Zoltán Kodály. Ein feuriger Ritt, mit viel Akzent, östlicher Leidenschaft und etwas Roma-Blut.

Die Bamberger Symphoniker haben unter Jakub Hrůša schon länger einen Lauf. Der Dirigent, der in den letzten zwei Spielzeiten auch das Lucerne Festival Orchestra führte, findet den richtigen Mix aus Freiheit und Zeichengebung. Am Donnerstag ist die Spiellust offensichtlich. Die Musiker spielen die vierte Sinfonie von Johannes Brahms mit einem Reichtum an Farben, viel Klarheit, rundem Klang, reichem Leben und einem Atem, der die Spannung bis zur letzten Note zieht. Zum Abschluss gibt es noch etwas weihnächtliche Lametta, einen elfenhaften Walzer für Streichorchester (Op. 54 B 101, Moderato) des tschechischen Komponisten Václav Smetáček.

Wiederholung Freitag, 9. Dezember, 19.00 Uhr, KKL Luzern; www.twerenbold.ch.

