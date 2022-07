Klassik Eröffnung des Orgelfestivals mit illustren Gästen aus Frankreich und einem Feuerwerk an Klangfarben Das Internationale Orgelfestival in der Hofkirche Luzern startete mit hochkarätigen Organisten aus Paris und Reims – und vielseitigen Programmen mit Bach über Mendelssohn bis Messiaen. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 24.07.2022, 13.40 Uhr

Thierry Escaich eröffnete das Festival am Freitagabend und schenkte dem Publikum Einblicke in sein ausserordentliches Talent zur Improvisation. Bild: Nique Nager (Luzern, 22. Juli 2022)

Zu dem Internationalen Orgelfestival in der Hofkirche zu Leodegar Luzern hat der neue Organist Stéphane Mottoul fünf renommierte Kollegen eingeladen. Mottoul bietet dem Publikum damit die Möglichkeit, jeweils an zwei Wochenenden über komprimiert, die Orgel in verschiedensten Interpretationen zu erleben. Die Programme sehen Musik von Barock bis zur Moderne vor. Das Konzert am kommenden Donnerstag wird der Hoforganist selbst gestalten und ganz Johann Sebastian Bach widmen, dessen Todestag der 28. Juli ist.

Aber nun zum Eröffnungsabend vergangenen Freitag. Mottoul begrüsst das Publikum von der Orgelempore aus. Er erwähnt, dass alle drei Organisten des ersten Wochenendes da sind; man hätte sie gerne auch gesehen. Doch der Abstand nach oben ist weit. Allerdings geht es ja um die Musik, und da erleben die Besucherinnen und Besucher im ersten Konzert des Orgelfestivals ein Feuerwerk an Klängen.

Escaich als Meister der Improvisation

Thierry Escaich, bei dem Mottoul Improvisation studiert hat, ist Titularorganist der Pariser Kirche Saint-Étienne-du-Mont. Er eröffnet das Festival mit Passacaglia und Fuge in c-Moll, BWV 528, von Johann Sebastian Bach. Einprägsam ist das Thema aus fünfzehn Tönen, das durchgehend zu hören ist. Escaich spielt ruhig fliessend, artikuliert sehr genau, und die stetige Steigerung mit immer mehr Registern ist grossartig, der ganze Raum vibriert.

Impression vom Freitagabend in der Hofkirche. Bild: Nique Nager (Luzern, 22. Juli 2022)

Dann zeigt er, dass er ein Meister der Improvisation ist. Aus einem gegebenen Thema entsteht ein vielschichtiges Klanggemälde aus krassen Reibungen und zarten Melodien, aus himmlischen und irdischen Gegensätzen. Was Escaich dann in Andante und Scherzo im romantischen Stil improvisiert, ist eine äusserst gekonnte Hommage an Schumann, Schubert, Mendelssohn und Brahms. Der Hymnus «Verbum Supernum» von Nicolas de Grigny erklingt feierlich und wird dann in der Improvisation des Künstlers zu einer kontrastreichen Reise durch fremde Welten. Mal glitzern gläsern lichte Töne, mal schieben sich Cluster wie dunkle Wolken dazwischen. Am Ende spielt sich Escaich mit der Improvisation «Symphonische Tänze» durch vielerlei Tanzrhythmen: schwungvoll, virtuos, filigran.

Würdevoll durch Bachs kühne Harmonien

Auch bei Pierre Méa, Titularorganist der Kathedrale Reims, hat Mottoul studiert. Mit dem feierlichen «Veni Creator» von Grigny knüpft das zweite Konzert nun am Samstag an den Vorabend an. Auch Bach steht auf dem Programm. Méa interpretiert die Fantasie G-Dur BWV 572, auch «Pièce d’orgue», spannend und ausdrucksvoll. Nach der hell virtuosen Einleitung schreiten die Klänge würdevoll durch Bachs kühne Harmonien.

Felix Mendelssohn galt selbst als brillanter Organist. Pierre Méa interpretiert die sechste Orgelsonate sehr differenziert und in spannender Registrierung. Er verleiht jeder Variation über den Luther-Choral «Vater unser im Himmelreich» eigene Klangfarben. Nach zwei Fantasien von Jehan Alain, die zunächst in hellen Wellen schimmern, dann aber in düster erschreckende Ausbrüche führen, endet das Konzert mit «Dieu parmi nous» von Olivier Messiaen. Méa interpretiert dieses Werk in atemberaubenden Klangfarben. Er nutzt alle Register der Orgel perfekt aus, um Messiaens einzigartige Tonkunst in allen Facetten zu vermitteln.

Heute Sonntagabend spielt Ludger Lohmann aus Stuttgart Stücke von Johann Sebastian Bach, Padre Davide da Bergamo, César Franck und Max Reger.

Hoforganist Stéphane Mottoul mit den Protagonisten des ersten Festivalwochenendes Thierry Escaich, Pierre Méa und Ludger Lohmann (v.l.n.r.). Bild: Nique Nager (Luzern, 22. Juli 2022)

Das Festival geht am kommenden Wochenende von 28. bis 30. Juli (jeweils 20 Uhr) weiter, www.musikamhof.ch

