Klassikfestival «Flucht und Ferne»: ein Festivalthema, das von der Realität eingeholt wurde Das Kammermusik-Festival «Zwischentöne», vom 14. bis 16. Oktober in Engelberg, ist mit seinem Thema «Flucht und Ferne» so hochkarätig wie aktuell. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 13.10.2022, 05.00 Uhr

Die Sopranistinnen Nuria Rial (Bild) und Csilla Csövari erweitern das Festivalthema um eine Facette. Bild: Mercè Rial/PD

Selten werden Festivals von der Realität derart eingeholt wie jetzt das Kammermusikfestival «Zwischentöne» in Engelberg. Das ist umso erstaunlicher, als das vom hochkarätigen Merel Quartett durchgeführte Festival bekannt ist für seine spannenden, inhaltlich griffigen Programme. Und je konkreter Themen sind, desto grösser ist die Gefahr, dass sie von der Aktualität, wie etwa jetzt dem Krieg in der Ukraine, überholt werden und alt aussehen.

Beim diesjährigen Thema «Flucht und Ferne» ist das Gegenteil der Fall. Mary Ellen Woodside, erste Geigerin des Merel Quartetts und verantwortlich für die Programmierung, hatte diese längst abgeschlossen, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Zunächst überlegte das Quartett sogar, ob das Thema angesichts der drastischen Realität unpassend sei. Mary Ellen Woodside:

«Aber als klar wurde, welche Bedeutung dadurch das Thema Flucht im Bewusstsein der Menschen bekam, beschlossen wir, daran festzuhalten.»

Das ursprüngliche Interesse am Thema war aber ein künstlerisches. «Es gibt viele Komponisten, die aus ihrer Heimat flüchten mussten oder emigrierten», sagt die Geigerin: «Bei vielen von ihnen hat das neue kulturelle Umfeld ihre Schreibweise verändert. Solchen Einflüssen gehen wir nach.»

Auch Stargast Nuria Rial klagt um verlassene Frauen

«Zwischentöne», vom hochkarätigen Merel Quartett durchgeführt. Mary Ellen Woodside, erste Geigerin und verantwortlich für die Programmierung. Bild: PD

Die «Ferne» verweist darauf, dass Migrationen oft mit Verlusten verbunden sind. So stellt das Thema in den Konzerten unterschiedliche Bezüge in wechselnden Besetzungen her. Möglich sind sie, weil neben dem Merel Quartett befreundete Musiker mitwirken, die im prächtigen Kursaal Engelberg in zehn Konzerten von Freitag bis Sonntag in wechselnden Kombinationen auftreten.

Selbst der diesjährige Stargast Nuria Rial ist eng in das Thema eingebunden. Die vor allem als Barocksängerin bekannte Sopranistin musste zwar aus privaten Gründen ihren Auftritt mit Chaussons «Chanson perpétuelle» absagen (im Eröffnungskonzert vom Freitag, 18.15). Aber Csilla Csövári, die für sie einspringt, übernimmt diese Klage einer verlassenen Frau.

Dass das eine weitere Facette des Themas ist, zeigt Nuria Rial am Sonntag mit Haydns Kantate um die ebenfalls verlassene Ariadne auf Naxos.

In der Klosterkirche singt sie zudem Lieder von Abschied und Trennung von Monteverdi bis Händel (Samstag, 14.30). Und im Schlusskonzert steuert sie zum Klavierquintett von Brahms Gesänge von Schumann bei (Sonntag, 18.30).

Wie sich die Stile von Komponisten durch die Emigration veränderten, zeigt direkt die Gegenüberstellung zweier Werke für Klarinette und Streichtrio, die Alexander Zemlinsky vor und – harmonisch komplexer – nach seiner Emigration 1938 in die USA geschrieben hat.

Der Pole Frederic Chopin hat umgekehrt auch in der Fremde – in Paris – seine musikalischen Wurzeln und «die Sehnsucht nach der Heimat und den damit verbundenen Schmerz» in seiner Musik bewahrt.

Beim lange in Wien ansässigen Hamburger Johannes Brahms finden sich Einflüsse der da versammelten Musikgeschichte – einschliesslich des Walzers im Umgang mit dem Dreivierteltakt. Der deutsch-jüdische Komponist Paul Ben-Haim griff nach seiner Flucht 1933 nach Palästina Einflüsse der mittelöstlichen Musik auf. Das Spätkonzert vom Freitag ist dem Klezmer gewidmet, der als Musik der jüdischen Diaspora in Osteuropa ein Ausdruck musikalischer Wander­bewegungen ist.

Alle Aspekte des Themas kommen bei der englischen Komponistin Rebecca Clarke (1886–1979) zusammen, deren Werke sich wie ein roter Faden durch die Programme ziehen. Vom brutalen Vater verstossen, musste Clarke sich früh als Musikerin selbst behaupten. Sie spielte Anfang des 20. Jahrhunderts als eine der ersten Frauen in einem Orchester, entwickelte eine «leidenschaftliche und harmonisch interessante musikalische Sprache» und emigrierte in die USA.

Statt SMS wieder richtige Livegespräche

Geradezu naturalistisch ist der Einfluss der Ferne im Amerikanischen Streichquartett, in dem Dvorak tschechisch und amerikanisch anmutende Volksmusik mit dem Gesang amerikanischer Vögel verbindet. In eine «innere Ferne» zurückgenommen ist sie in György Kurtágs Streichquartett «Aus der Ferne» in der Samstagsmatinee.

Dies ist das einzige Konzert, zu dem es eine Einführung gibt – sieht man vom Programm «Musik & Literatur» ab, wo Gedichte von Else Lasker-Schüler und dazu ausgewählte Musikstücke gegenseitig zueinander hinführen (Sonntag, 11.00). Der Austausch zwischen Musikern und Publikum findet bei den «Zwischentönen» rund um die Konzerte statt, etwa bei gemeinsamen Dinners im H+ Hotel, so Woodside, die sich nach Corona vor allem auf die Livebegegnung mit dem Publikum freut: «Streamings, bei denen keine Reaktion zurückkommt, verhalten sich zu Liveauftritten wie eine SMS zu einem wirklichen Gespräch.»

Festival «Zwischentöne»: Freitag, 14. bis Sonntag, 16. Oktober, Kursaal, Engelberg; www.zwischentoene.com.

