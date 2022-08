Klassische Musik «Etwas so Wahnsinniges habe ich noch nie gemacht»: So viel Herzblut steckt in der Organisation des Lucerne Festival Über 700 Kilogramm Ricola gibt es ab dieser Woche wieder im KKL. Das Beispiel zeigt, wie viel Aufwand das Lucerne Festival als eines der renommiertesten internationalen Musikfestivals erfordert. Silvio Frei Jetzt kommentieren 08.08.2022, 05.00 Uhr

Kleiner König, grosse Dame: Christof Bühlers Schachfiguren setzen das Motto Diversity des Lucerne Festival um. Bild: Nadia Schaerli (5. August 2022)

Wer ab heute beim KKL vorbeiläuft, dem stechen die bis zu drei Meter grossen Schachfiguren vor dem Gebäude ins Auge. Aber der Betrachter merkt auch: Es handelt sich hier keineswegs um gewöhnliche Schachfiguren, sie heben sich farblich ab – und verkörpern damit das diesjährige Motto des Lucerne Festival: Diversity. Auch zahlreiche Flaggen entlang der Luzerner Hauptstrassen und rund ums KKL machen auf das Lucerne Festival aufmerksam, das heute beginnt.

Das Festival zieht während knapp fünf Wochen wie jedes Jahr zahlreiche Sinfonieorchester und Musikstars aus der ganzen Welt nach Luzern. Ein Aspekt, der dabei gerne vergessen wird, ist, mit viel Aufwand, Intensität und Herzblut ein solcher Anlass geplant und durchgeführt wird.

Auch bei der Konstruktion der Statuen war viel Fleiss gefragt. Der Bühnenbauer Christof Bühler und die Bildhauerin Saskya Germann haben die Statuen zusammen erschaffen. Bühler meinte wenige Tage vor dem Festival:

«Etwas so Wahnsinniges habe ich noch nie gemacht.»

Besonders die Dame mit ihren rund drei Metern sticht heraus. «Erst beim Zusammenstellen wurde uns bewusst, wie gross drei Meter überhaupt sind», meinte Bühler beeindruckt von der eigenen geschaffenen Statue.

Bei der Arbeit ist viel Feingefühl gefragt Bild: Nadia Schaerli (Hellbühl, 5. August 2022)

Direkt nach dem Festival beginnt bereits die Planung für das nächste Jahr

Beim Festival gilt die Devise «Vor dem Festival ist nach dem Festival» – sobald das Sommerfestival vorbei ist, beginnt bereits die Planung für das nächste Jahr. Ein besonderes Augenmerk gilt hier dem eigenen Orchester, dem Lucerne Festival Orchestra (LFO).

«Die Zusammenstellung ändert sich glücklicherweise von Jahr zu Jahr nicht allzu sehr», meint Christiane Weber, Leiterin des künstlerischen Büros beim Festival: «Über 90 Prozent der Mitglieder des Orchesters sind auch im Folgejahr wieder dabei. Auch wenn es ein Orchester ist, das nur im Frühjahr und Sommer für einige Wochen zusammenkommt, haben wir feste Mitglieder.»

Auch dieses Jahr gibt es vor dem offiziellen Eröffnungskonzert am 12. August Open-air-Musik vor dem KKL - wie im Bild von Mitgliedern der Lucerne Festival Academy 2019. Priska Ketterer

Das Ziel sei es, die rund 100 Orchestermitglieder vor Weihnachten jeweils vorliegen zu haben. Natürlich könne es im Frühling noch zu Absagen kommen, so Weber, aber es gibt eine Shortlist und man kann kurzfristig reagieren. Besonders erfreulich: Dieses Jahr gab es keine einzige Absage aufgrund von Corona. Ein präsentes Thema bleibt aber der Krieg in der Ukraine. Glücklicherweise sei das Lucerne Festival Orchester davon aber kaum tangiert:

«Die Orchester-Mitglieder mit russischen Staatsbürgerschaften wohnen bereits alle in Europa, daher müssen wir auf diese Künstler nicht verzichten.»

Weniger Gasteltern wegen Krieg in der Ukraine

Andere Bereiche beim Festival merken den Krieg in der Ukraine aber durchaus. So beispielsweise die Lucerne Festival Academy. Jedes Jahr erhalten über 100 junge Musiktalente aus der ganzen Welt die Möglichkeit, im Lucerne Festival Contemporary Orchestra mitzuwirken.

Auch dieses Jahr sind wieder 110 Teilnehmer mit dabei. 90 Musikerinnen und Musiker aus 26 Ländern werden das Orchester bestücken. Zudem nehmen vier Dirigentinnen und Dirigenten sowie acht Komponisten (sechs Frauen, zwei Männer) und 25 Coaches an der Academy teil.

Weit über 90 Prozent der Academy-Teilnehmenden werden jeweils bei Gasteltern untergebracht. Felix Heri ist Leiter der Academy und betont, dass die Unterbringung bei Gasteltern ein wichtiger Aspekt für das Festival sei: «Wir sind dadurch präsent bei den Luzernerinnen und Luzernern. Die Academy-Teilnehmenden sind dadurch wichtige Botschafterinnen und Botschafter in der Bevölkerung für uns.»

Wegen der Pandemie hatte man zwei Jahre lang Mühe, Gastfamilien für die jungen Musiktalente zu finden. Nun ist die Pandemie nicht mehr so präsent, aber dafür der Krieg in der Ukraine. «Viele Gasteltern haben dieses Jahr bereits Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich aufgenommen. So war es auch dieses Jahr schwierig, genügend Gastfamilien für Academy-Teilnehmenden zu finden.»

«Wir wollen aber natürlich keinen Konkurrenzkampf mit Flüchtenden aus der Ukraine – und wir haben vollstes Verständnis, dass uns aufgrund dieser Situation weniger Schlafplätze zur Verfügung stehen.»

Die Academy findet heuer wieder drei Wochen lang statt. Letztes Jahr dauerte sie wegen Corona nur zwei Wochen. Zudem wird das Lucerne Festival Contemporary Orchestra im Anschluss an die Akademie ein Gastspiel im Ausland in Köln geben. «Dorthin fahren wir mit dem Zug, Nachhaltigkeit spielt auch bei uns eine wichtige Rolle», führt Heri an. «Wenn Teilnehmer unter 1000 Kilometer weit entfernt wohnen, bitten wir sie zudem, auch mit dem Zug nach Luzern anzureisen.»

Visa nur bei Tournee im Ausland ein Problem

Eine andere Thematik sind Visa: Das Festival-Orchester besteht mehrheitlich aus Personen aus Europa und Amerika, da sei die Visa-Organisation für die Schweiz glücklicherweise kein grosses Problem, so Christiane Weber. Anders sieht es jeweils aus, wenn das eigene Orchester auf Tournee im fernen Ausland geht:

«Wenn man als Einzelperson ein Visum einholt, dauert das vielleicht drei, vier Tage. Wir müssen aber jeweils Visa für 120 Personen beantragen, das dauert bei den Botschaften dann immer ein bisschen länger.»

Und für die internationalen Orchester, welche am Lucerne Festival auftreten? «Die sind bereits gut organisiert und wir müssen lediglich das Einladungsschreiben zur Verfügung stellen», so Weber. Zudem kommen die meisten Orchester aus Europa oder Nordamerika, da sei der Prozess nicht so problematisch.

Wie Weber weiter ausführt, sind die Orchester sowieso sehr gut organisiert und kommen auch schon vollständig geprobt nach Luzern. «Die Orchester müssen jeweils nur noch zu einer Anspielprobe direkt vor dem Konzert zusammenkommen, danach sind sie schon bereit für den grossen Auftritt.»

Falls Sie auch Interesse haben, Gasteltern für Musiktalente der Lucerne Festival Academy zu werden, finden Sie beim Lucerne Festival mehr Informationen. Als Gasteltern erhalten Sie zudem auch diverse Vorteile.

Programm Lucerne Festival: So üppig wie vor Corona Lucerne Festival beginnt heute Abend und dauert unter dem Motto «Diversity» bis 11. September. Das Jugendsinfonieorchester aus der Ukraine (siehe Ausgabe vom Freitag) eröffnet im KKL die Vorwoche mit internationalen Jugend­orchestern (19.30 Uhr). Aus England kommt das aus People of Colour zusammengesetzte Chineke! Junior Orchestra (9. August), aus Amerika das National Youth Orchestra of the USA (10. August), aus Südamerika das sozial engagierte «Illumina»-Ensemble (11. August). Die Konzerte der Jugendorchester richten sich mit Ticketpreisen von 50 Franken für Erwachsene und 10 Franken für Kinder speziell an Familien. Jugendorchester und Chor von Superar Schweiz machen am Freitag, 13. August, auf dem Europaplatz (17.00 Uhr) den Auftakt zum offiziellen Eröffnungskonzert des Lucerne Festival Orchestra (18.30 Uhr). Dieser wird direkt aufs Inseli übertragen, Riccardo Chailly dirigiert Rachmaninows zweite Sinfonie. Anne-Sophie Mutter ist Solistin in einem Violinkonzert des schwarzen Mozart-Zeitgenossen Joseph Bologne. Ab Sonntag, 14. August, beginnt mit Daniel Barenboims Divan-Orchester die Parade der Gast-Sinfonieorchester von Berlin und Wien bis in die USA. Ebenfalls am Sonntag tritt erstmals der schwarze Multiinstrumentalist Tyshawn Sorey auf, neben der südafrikanischen Sängerin Golda Schultz der zweite Artiste étoile dieses Sommers. Die «40min»-Gratiskonzerte starten am Montag, 15. August, mit Reinhold Friedrich und Solisten (drei Frauen, acht Männer) des Festival-Orchesters. (mat) www.lucernefestival.ch

