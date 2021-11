Klavierfestival in Kriens mit fünf Pianisten

Klavierfestival Drei Pianisten an einem Abend bringen Wettkampfgefühl auf die Bühne in Kriens Zwei Abende zu Camille Saint-Saëns. Fünf Pianisten, viele Entdeckungen und ein Konzert, an dem nachher vor allem über die Atmosphäre diskutiert wird. Roman Kühne Jetzt kommentieren 11.11.2021, 20.55 Uhr

Martha Argerich ist und bleibt ein Publikumsmagnet. Doch manchmal gibt das Ambiente mehr zu reden als der Star. Eigentlich müsste der Anlass ein Erfolg sein. Das Orchesterhaus des Luzerner Sinfonieorchesters in Kriens ist gestossen voll. Über 200 Besucher wollen die Pianistin sehen. Trotz des stolzen Preises von 90 Franken und eines Auftrittes von nur knapp 20 Minuten. Zusätzlich ist im «Le Carnaval des animaux» von Camille Saint-Saëns der Klavierpart auf zwei Spieler verteilt.

Martha Argerich am Flügel. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 9. November 2021)

Am Dienstagabend ist ihr Partner ein anderer grosser seines Faches, Nelson Goerner. Die Qualität der Aufführung stimmt. Zum Auftakt erklingt das 1. Streichquartett des Komponisten. Das Quatuor Zaïde spielt die reiche Harmonik voll, leidenschaftlich und doch leicht. Dies in einer trockenen Akustik, die keine Ungenauigkeiten verzeiht. Auch beim folgenden Tierkarneval spielen die beiden Pianosolisten, ergänzt mit dem Quatuor Zaïde und Musikern des Luzerner Sinfonieorchesters, agil und witzig. Die Schildkröte klingt leicht und duftig. Der Schwan des Cellisten schwimmt selbstverliebt und edel seiner Bestimmung entgegen.

Noch nicht ein Konzertsaal

Dennoch werden im Publikum vor allem die Rahmenbedingungen diskutiert. Der eine Grund: Im Orchesterhaus hat es keine Bühne. Auf vielen Plätzen ist die Sicht auf die Musiker gleich null. Hie und da erhascht man die Bogenspitze eines Streichinstrumentes. Vor allem beim Schlussakkord, wenn das finale Jubilieren nach oben strebt. CD hören im Livemodus. Ebenfalls zu reden positiv gibt die farbenfrohe und körperhafte Filmbegleitung vom «Karneval der Tiere» durch das L’atelier de lutin, das «Elfen-Atelier». Eine Art Entschädigung – allerdings mit Ablenkungspotenzial – für die schlechte Sicht.

Viel Solopiano gibt es dafür am Sinfoniekonzert mit dem Luzerner Sinfonieorchester vom Mittwoch im praktisch vollen KKL. Gleich zwei Künstler und eine Künstlerin beschäftigen sich mit diesen Konzerten von Camille Saint-Saëns – eine faszinierende Entdeckungsreise. Vor allem bei so unterschiedlichen Charakteren. Die Armenierin Nareh Arghamanyan spielt das erste Konzert leicht, gar etwas zurückhaltend. Nur schwer kommt sie teils gegen das Orchester an. Herrlich gestaltet sie das lichte Gleiten im zweiten Satz. Es ist ein luftiger Blumengarten voll von leichten Sommervögeln.

Ganz anders der amerikanische Pianist Kit Armstrong! Prägnant und bestimmt, ja gar dominant bringt er die Akkorde im zweiten Klavierkonzert. Im Vergleich zu seiner Vorgängerin setzt er das Pedal sehr dosiert ein. Was vorher frühlingshaft flatterte, wird unter seinen Händen zum triumphalen Aufstieg, steigert sich im dritten Satz ins fulminante Laufgewitter. Mit grossem Schwung gibt er dem Stück eine persönliche Kraft und Charakter.

Ernsthaft und tief

Ganz einer guten Dramaturgie entsprechend, kommt der Höhepunkt zum Schluss. Der Argentinier Nelson Goerner spielt zuerst – ausser Programm – die Nocturne (op. 16 Nr. 4) des Polen Ignacy Jan Paderewski. Dies im Gedenken an seinen Freund, den grossen brasilianischen Pianisten Nelson Freire, der vor zehn Tagen verstarb. Er gibt dem Stück eine nachdenkliche Intimität und Hoffnung. Passend ist es, dass niemand applaudiert. Diese tiefe Ernsthaftigkeit und Ausdruckskraft führt er im 4. Klavierkonzert von Saint-Saëns weiter.

Sicher, verglichen mit den vorgehenden Konzerten, ist diese Komposition wesentlich kompakter und ausdrucksstark. Vor allem die Orchesterbegleitung ist weniger holzschnittartig. Doch Goerner erzählt das Stück auch schattenreicher als seine Vorgänger. Mit leichten Nachschlägen in den Akkorden und kleinen Verschiebungen in den Akzenten malt er differenzierte Stimmungen. Sorgfältig und mit grosser Tiefe. Aber auch mit Kraft und Eindringlichkeit. Selbst in den schnellen Passagen wechselt und tüpfelt er leichtfüssig die Mischung seines Regenbogens. Das Luzerner Sinfonieorchester begleitet unter der Leitung von Fabien Gabel – mit Ausnahme des etwas groben ersten Konzertes – dialogisch und empfindsam, läuft ebenfalls im letzten Stück zur Hochform auf.

Als eigene Interpretationen steuert das Orchester zwei Ouvertüren bei. «Béatrice et Bénédict» von Hector Berlioz und die «Meistersinger von Nürnberg» von Richard Wagner bei. Macht dies programmatisch Sinn? Tatsache ist, dass beide Werke wie Fremdkörper wirken. Dies hat, zum Beispiel beim Wagner, auch mit dem etwas unscharfen Klangausgleich zu tun. Die tiefen Streicher können zu wenig Boden geben. Die reiche Buntheit und die relaxte Grösse der Komposition bleiben etwas auf der Strecke. Doch pianistisch gesehen lässt der Abend wenig Wünsche offen.