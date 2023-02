Martha Argerich musiziert im KKL Luzern wie unter 1800 Freunden

Klavierfestival Luzern Pianistin Martha Argerich musiziert im KKL wie unter 1800 Freunden Der Auftritt des Luzerner Sinfonieorchesters und der Pianistin Martha Argerich am Klavierfestival in Luzern wurde zur denkwürdigen Begegnung – auch mit dem Publikum. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 09.02.2023, 16.45 Uhr

Pianistin Martha Argerich am Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters im Konzertsaal des KKL. Luzerner Sinfonieorchester/Philipp Schmidli

1800 Menschen können sich nicht irren. Sie füllten am Mittwoch den Konzertsaal des KKL von der Orgelempore bis hinauf zum vierten Balkon. Und bescherten mit ihren Standing Ovations dem zweiten Konzert des Klavierfestivals des Luzerner Sinfonieorchesters einen Applaus, wie man ihn vielleicht seit den Zeiten von Claudio Abbado in diesem Saal nicht mehr erlebt hat. Es fehlte nur, dass es Blumen regnete für die Grande Dame des Klaviers, Martha Argerich.

Die 81-jährige ist natürlich eine Ausnahmekünstlerin ersten Ranges. Legendenstatus erhielt sie im Verlauf ihrer 70-jährigen Karriere durch ihr unbändiges Temperament, das ihr auf und neben der Bühne den Ruf der Unberechenbaren einbrachte. Umso erstaunlicher ist die Konstanz, mit der sie in Luzern auftritt – neben dem Lucerne Festival seit vielen Jahren regelmässig mit dem Luzerner Sinfonieorchester.

Ehrfurcht und Vertrautheit

So verbanden sich in der Reaktion des Publikums Ehrfurcht mit familiärer Vertrautheit. Und beides galt auch für ihren Auftritt in Robert Schumanns viel gespieltem Klavierkonzert. Die Ehrfurcht galt der Virtuosin, der Tastenlöwin, mit dem noch immer wallenden Haar. Dass sie den Flügel in halsbrecherischem Tempo donnern lassen kann, bewies Argerich im Verlauf des Werks spektakulär: Sie liess verstörende Akzente aufblitzen, machte in der Kadenz des ersten Satzes Schumann zum Vorläufer von Rachmaninow, im letzten Satz machte sie mit vorwärtsdrängenden Akkord-Gewittern dem Titel des Festivals – «Le Piano symphonique» – alle Ehre. Und man staunte, wie sich diese Frau nicht nur ihre Fingerfertigkeit, sondern auch ihr Temperament bewahrt hat.

Aber zur Ehrfurcht vor dieser Leistung kam etwas ganz anderes hinzu. Schon das Hauptthema des ersten Satzes nahm Martha Argerich in ein intimes Musizieren wie allein und unter Freunden zurück. Fragil tastend bog sie die Phrasen zu Fragen um und setzte die Fragezeichen am Ende im letztmöglichen Moment – gerade um so viel zu spät, dass die letzten Töne im genau richtigen Moment erklangen und verlöschten. Das wirkte derart privat, dass man sich auch als Zuhörer persönlich angesprochen fühlte, als gäbe die Pianistin jedem einzelnen der 1800 Besucherinnen und Besucher ein ganz persönliches Hauskonzert.

Altersradikalität

Chefdirigent Michael Sanderling leitet das Luzerner Sinfonieorchester in Werken von Brahms und Schumann. Luzerner Sinfonieorchester/Philipp Schmidli

Auch da also war, wie tags zuvor im Rezital von Rudolf Buchbinder, keine Spur von Altersmilde. Im Fall der Argerich müsste man eher von einer Altersradikalität sprechen, die den Ausdruck nach innen und aussen polarisiert. Das Luzerner Sinfonieorchester meisterte unter der Leitung von Chefdirigent Michael Sanderling die Herausforderung, die sich daraus ergab, sensationell. Im ersten Teil hatte es mit der dritten Sinfonie von Brahms seine grossinfonischen Qualitäten vorgeführt: Mit kompaktem, strahlkräftigem und im letzten Satz auch majestätisch hochgefahrenem Klang. Bei Schumann war dagegen mehr Flexibilität und solistische Kammermusik gefragt.

Sanderling bündelte bei Schumann die Kräfte – in reduzierter Besetzung – zu ebenbürtiger Schlagkraft und passte sich Argerichs Freiheiten auch insofern an, als er solche auch den Orchestersolisten liess – bis hin zum beseelten Gesang der Klarinette von Stojan Krkuleski und der Oboe von Andrea Bischoff. Mehr als ein blosses Begleitorchester: Das galt selbst für die Dialoge der Orchestersoli mit der Pianistin, die deren Verzögerungen nicht imitierten, sondern ihren eigenen Ton einbrachten. Die Gemeinschaft dauerte über die Zugabe (Schumann/Bach) hinaus bis zum Schluss. Da musste die Pianistin, um den unermüdlichen Applaus zu beenden, das Orchester dazu bewegen, die Bühne gemeinsam mit ihr zu verlassen.

Dass dieser denkwürdige Abend im Schlusskonzert dieser Klavierwoche eine Fortsetzung erfährt, wenn Martha Argerich am Samstag wirklich «with friends» auftritt, zeigt jetzt schon: Diese Klavierwoche ist über die Aneinanderreihung einzelner Konzerte hinaus definitiv ein Festival von nationaler Ausstrahlung.

