Klavierfestival Luzern Meisterpianist Rudolf Buchbinder eröffnet neues Festival: «Wir müssen die Jugend zurückgewinnen» Rudolf Buchbinder, 76, eröffnet das neue Klavierfestival in Luzern. Und sagt, wieso die Klassik das junge Publikum verloren hat und wie man es – wie in Asien – zurückgewinnen kann. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 02.02.2023, 17.00 Uhr

Seit siebzig Jahren auf der Bühne: Rudolf Buchbinder in seinem Zuhause in Wien. PD

Rudolf Buchbinder, 1951 wurden Sie mit fünf der jüngste Schüler an der Musikhochschule in Wien, heute sind Sie 76. Sie müssen es also wissen: Ist auch das Klassik-Publikum in dieser Zeit immer älter geworden?

Rudolf Buchbinder: Klar, das Publikum war damals deutlich jünger. Das ist überhaupt die grösste Sorge aller Veranstalter: Wie bringt man die Jugend wieder in klassische Konzerte? Natürlich werden die Menschen heute älter – wenn ein Abonnent sein Abonnement an seinen Sohn vererbt, ist dieser sechzig. Aber dass die Jugend in unseren Konzerten fehlt, ist die Schuld der Politik und unseres Schulsystems. Dass man sich im Gymnasium zwischen Zeichnen und Musik entscheiden muss – und das selbst in einem Land, das sich wie Österreich als Kulturnation versteht -, ist doch eine Katastrophe. Wie klassische Musik junge Menschen erreichen kann, sieht man jetzt vor allem in Asien.

Wie erleben Sie das auf Ihren Konzertreisen?

In China oder Korea sind die Konzertsäle voll, und zwar zur Hälfte mit jungen Leuten. Die meisten Volksschulen haben eigene Orchester – davon können wir nur träumen. Und praktisch jedes Kind spielt ein Instrument. Es ist deshalb einfach eine Freude, in solchen Ländern zu spielen. Weil dagegen an unseren Schulen Kultur immer weniger vermittelt wird, müssen wir Musiker und Veranstalter selber Wege suchen, um die jungen Menschen zu gewinnen und zu motivieren.

Welche Erfahrungen haben Sie mit solch neuen Formaten gemacht?

Kürzlich wohnte ich einem interessanten Versuch in Mailand bei. Da lud ein Veranstalter fünfzig junge Menschen ein, die zum ersten Mal ein Konzert besuchten. Alle bekamen ein Tablet, auf dem sie zwischen verschiedenen Kameraeinstellungen hin und her wechseln konnten, anschliessend diskutierten sie ihre Eindrücke und alle waren begeistert. Ein andermal spielte ich – in der Elbphilharmonie! – mit einem Jugendorchester, in dem Kinder mitspielten, die fast kleiner als ihre Bratschen waren. In meinem Festival in Grafenegg fördern wir ein junges Publikum, das auf den Rasenplätzen auf Decken die besten Orchester für zehn Euro anhören kann.

Neues Klavierfestival in Luzern Nach dem Start unter Coronaeinschränkungen bietet das neue Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters in seiner dritten Ausgabe ein hochkarätiges Vollprogramm. In zehn Konzerten treten Starpianisten (Argerich, Buchbinder, Buniathishvili, Ólafsson) und arrivierte Nachwuchskünstler mit weiteren prominenten Gästen (Maisky, Hampson) auf. Es gibt drei Orchesterkonzerte (mit dem Luzerner Sinfonieorchester und dem Orchestre de la Suisse Romande), Solorezitals und neue Formate, die beides verbinden. Le Piano Symphonique: 7. bis 11. Februar, im KKL und Neubad Luzern; www.sinfonieorchester.ch Rezitals von Rudolf Buchbinder: 7. Februar, KKL Luzern; 8. Februar, Stadtcasino Basel

Sie eröffnen jetzt das Klavierfestival in Luzern mit einem klassischen Rezital. Was können Sie dabei für das junge Publikum machen?

Wir haben dazu Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Alpenquai eingeladen. Ich habe sie schon mal mit einer Videobotschaft dazu begrüsst, zudem gibt es für sie eine Einführung. Wenn ich mit einem Orchester auftrete, dürfen bei mir ohnehin immer Kinder oder Jugendliche zu einer Probe kommen. Selbst wenn sie blöde Witze machen, stört mich das überhaupt nicht – wenn sich zehn Prozent von ihnen angesprochen fühlen, hat sich das schon gelohnt. Den Zyklus mit allen Beethoven-Sonaten, den ich weltweit sechzigmal gespielt habe, beende ich oft mit den letzten drei Sonaten: Das ist ein kürzeres Programm, am Schluss bleibe ich auf der Bühne und das Publikum kann Fragen stellen. Das Publikum und ich sind ja während der sieben Konzerte eine Familie geworden. Allerdings scheitert das oft daran, dass die Leute zu schüchtern sind und sich niemand traut, etwas zu sagen.

Spüren Sie selber nach 70 Jahren in den Fingern oder im Kopf Auswirkungen des Alters?

Nein, in meinem Beruf gibt es keine Routine und kein Alter. Die Nervosität nimmt zwar zu, weil man jedes Mal die Erwartungen der Zuhörer übertreffen muss, damit sie nächstes Mal wieder kommen (lacht). Aber ein Brahms-Konzert zum Beispiel fällt mir heute sogar leichter als vor zwanzig Jahren. Möglich gemacht hat das wohl meine Art der Konzentration und des Übens. Ich habe nie länger als ein, zwei Stunden am Tag geübt. Was darüber hinausgeht, ist eine Verschwendung der Gelenke. Diese Finger sind ja Hochleistungssportler! Umgekehrt trainiere ich mein Hirn 24 Stunden am Tag. Meine Frau, mit der ich im Dezember den 57. Hochzeitstag feiern durfte, weiss: Wenn wir plaudern und gemütlich beisammensitzen, habe ich immer auch Musik im Kopf.

Jetzt, wo Sie mit mir sprechen, auch?

Ja, ich habe schöne Musik im Kopf, keine Frage (singt ohne nachzudenken). Das Erzherzogtrio! Das geht mir nicht aus dem Kopf.

Technisch gedrillte Jungstars aus asiatischen Ländern sind der Schreck mancher europäischer Musiker. Inwiefern entsprachen Sie damals diesem Wunderkind-Image?

In dieser Hinsicht überhaupt nicht. Im Unterricht bei Bruno Seidlhofer ging es auch kaum um Technik. Ab fünf Jahren hatte ich da mit Kollegen wie Martha Argerich und Nelson Freire und später sowieso immer Gruppenunterricht. Das hatte den Vorteil, dass wir gegenseitig voneinander lernen konnten, von Beginn weg vor «Publikum» spielten und sich die Unterrichtszeiten unbürokratisch an eine Haydn-Sonate oder ein Brahms-Konzert anpassen liessen. Entscheidend war natürlich, dass Seidlhofer jedem seine Individualität liess. Von «Wiener Schule» oder «Russischer Schule» zu reden, ist ja sowieso Blödsinn. Harnoncourt sagte einmal, es gebe keine «Mozart-Pflege», nur Krankenpflege (lacht).

In ihrem Rezital in Luzern und Basel spielen Sie zum x-ten Mal Beethovens «Appassionata». Wie lässt sich da Routine vermeiden?

Beethoven ist ein gutes Beispiel dafür, welche Freiheiten die Musik uns Interpreten lässt. Dass Beethoven nach den vielen «Espressivo»-Bezeichnungen jeweils «a tempo» verlangt, heisst ja nichts anderes, als dass der emotionale Ausdruck frei zu spielen ist. Das gibt uns den Spielraum, die Werke jedes Mal etwas anders zu spielen. Unter die «Symphonischen Etüden» von Schumann mische ich die von Brahms und Clara Schumann nachgelassenen Stücke, was ein improvisatorisches Element in den Zyklus einbringt. Und Mozarts Variationen über «Ah, vous dirai-je, Maman» ist tiefe Musik über ein schlichtes Thema: die langsame Variation rührt mich jedes Mal.

