Kleintheater Luzern Bühne frei für Ivy und die virtuelle Realität Das Stück «Brainwaves» verbindet im Kleintheater Luzern Bühnenkunst mit der Realität virtueller Körper. Das Publikum wird mit Virtual-Reality-Headsets ausgestattet. Susanne Holz 09.03.2023, 05.00 Uhr

Sie braucht den Zugang zu einem virtuellen Körper: die Figur Ivy. Bild: PD

Neun Stühle, neun Virtual-Reality-Headsets – für die neun Zuschauer – und im Hintergrund eine Art Puppe aus Lichtverbindungen, und darin Ivy. Ivy, die am Locked-in-Syndrom leidet, hat den grössten Teil ihres Lebens damit verbracht, nur mithilfe ihrer Augenlider und Augen zu kommunizieren. Diese Ivy wuchs in einem Körper auf, der es ihr nicht erlaubte, anders zu kommunizieren. Dank Motum, einer neuronalen Schnittstelle, die Ivy Zugang zu einem virtuellen Körper in einem Computerprogramm verschafft, erlebt sie heute eine ganz neue Art des Seins jenseits ihrer körperlichen Einschränkungen. Und das Publikum erlebt es eindrücklich mit.

Eine aussergewöhnliche und traumhafte Erfahrung

In einer Inszenierung, die mehrere Realitätsebenen miteinander verbindet, kann Ivys Reise durch ihr digitalisiertes Leben hautnah mitverfolgt werden. Das Publikum wird mit Virtual-Reality-Headsets eingeladen, in eine traumhafte Erfahrung einzutauchen. Einfach gesagt: Das Stück «Brainwaves», konzipiert von RGB Project, geschrieben von Christophe Burgess, der auch Regie führt, und gespielt von Estelle Bridet und Michael Goodchild, verbindet Bühnenkunst und virtuelle Realität. Aufgepasst: Es gibt Freitag, Samstag und Sonntag mehrere Slots für je neun Zuschauer. Und am Samstag, 11. März, um 19 Uhr, findet ein Fachgespräch zum Thema «Realität virtueller Körper» statt.

Premiere von «Brainwaves» im Kleintheater Luzern: Freitag, 10. März 2023, 17.00, Kleintheater, Luzern. Vorführungen am Freitag, Samstag und Sonntag in mehreren Slots für je neun Zuschauer. Die Premiere am Freitag um 17 Uhr ist ausverkauft, die restlichen Slots sind es noch nicht. www.kleintheater.ch