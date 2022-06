Kommentar zum ersten Jahr unter neuer Leitung im Luzerner Theater

Kommentar Luzerner Theater trägt Schwung weiter Ina Karr, die Intendantin des Luzerner Theaters, gibt sich und ihrem Team für ihre erste Spielzeit die Note 9 von 10. Das ist unbescheiden hoch, aber begründbar. Die Intendantin sorgte nach dem erfolgreichen Aufbruch unter ihrem Vorgänger für zusätzliche Frischluft. Stefan Welzel 14.06.2022, 15.29 Uhr

Intendantin Ina Karr und ihr Team haben ihre Premierensaison am Luzerner Theater hinter sich. Es war ein turbulentes Jahr, welches wie die Spielzeiten davor von der Pandemie beeinflusst wurde. Kein einfacher Start also in die neue Ära. Zudem ist es immer schwierig, eine Institution zu übernehmen, die zuvor so erfolgreich geführt wurde wie das Luzerner Theater von Benedikt von Peter.