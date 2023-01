Konzert Filmmusik von «Die Eiskönigin»: Die Geldmaschine Disney läuft auch im KKL wie geschmiert Das 21st Century Orchestra spielt «Die Eiskönigin». Doch sind Film und Musik geeignet für live? Das Konzert liefert zwei ganz unterschiedliche Antworten. Roman Kühne Jetzt kommentieren 21.01.2023, 09.51 Uhr

Der Start täuscht. Aus dem Nichts steigt der 21st Century Chorus ein. Die Handlung läuft noch nicht. Kraftvoll und tragend schneiden die Männerstimmen. Es ist der Chor der «Eismänner», der «Die Eisprinzessin» an Freitag eröffnet. Passend und genügend substanziell, um ins KKL zu gehen. Doch je länger die erste Hälfte dauert, umso mehr fragt man sich, ob dies wirklich der richtige Film für eine Live-Musik Aufführung ist.

Nicht zum ersten Mal könnte man melancholisch werden. Denkt zurück an die Anfangszeiten. An die Momente, wo alles noch ein Abenteuer war. Das erste Mal «Herr der Ringe», der «Fluch der Karibik». Das Staunen, dass es funktionierte. Da der Film. Hier die Musik. Phasenweise grosse Musik. Fernab von Hollywood wurde im kleinen Luzern an der Technik getüftelt. Sind die Menschen bereit, 150 Franken für einen Film mit Livemusik zu bezahlen? Nun ja. Es hat funktioniert. Der Rest ist Geschichte.

Im Zentrum steht die Marke «Disney»

Schlägt man das Programmheft auf, steht da: «Mit ‘Die Eiskönigin’ bringt Disney ein anrührendes und rasantes Abenteuer erstmals ins KKL.» Disney bringt also, nicht das 21st Century Orchestra und sein Chorus, die eigentlichen Hauptakteure. Sie kommen erst im letzten Viertel des Textes vor.

In Luzern hat das Orchester einen exzellenten Ruf. Man kann – Disney hin oder her – vermuten, dass noch immer ein Grossteil des Publikums auch wegen des Orchesters und seines Dirigenten Ludwig Wicki kommt. An anderen Orten ist dies längst anders. Was in Luzern seine Anfänge fand, überschwemmt inzwischen die halbe Welt. Auf der Seite des Veranstalters Alegria, der auch das 21st vertritt, lassen sich alleine für Deutschland Dutzende von Konzerten mit Filmen abrufen. Fast sämtliche «Star Wars», die «Harry Potter»-Reihe oder eben «Die Eiskönigin». Die Orchester sind oft aus dem Osten und austauschbar.

Es ist das Prinzip Disney in Reinkultur. Im Zentrum steht die Marke. Die anderen Beteiligten sind sekundär. Längst verdient der Konzern mehr mit verkauften Artikeln als mit den Filmen. 56 Milliarden Dollar letztes Jahr.

Hauptfiguren aus «Die Eiskönigin» mit der Titelheldin vorne. Bild: PD

Dabei stellt Disney nichts selbst her. Der Konzern ist nur Lizenzgeber. Um die 20 Prozent bekommt der Konzern für jede verkaufte Elsa-Figur. Das läppert sich. 129 Franken kostete an Weihnachten die Königin und ihr batteriebetriebenes Pferd. Schon 2014 überholte die tapfere Elsa Barbie als beliebteste Puppe. Allerdings war die kein Schritt in Richtung Frauenemanzipation. Untersuchungen zeigten, dass die Puppe bei Mädchen stereotypisches Verhalten fördert. Sie machen sich weniger gern dreckig und trauen sich in Naturwissenschaften weniger zu. Daneben bespielt der Konzern alle Kanäle, wo sich Geld machen lässt. Filme, Spin-offs auf Streaming Kanälen und im Kino, Musicals, Computerspiele oder eben Live-Aufführungen.

Spannender im zweiten Teil

Im dreiviertelvollen KKL hinterlässt «Die Eiskönigin» gemischte Gefühle. Nach dem Chorhöhepunkt am Anfang wird vor allem viel gesprochen. Mit der konstant untermalenden Musik ergibt es ein spezielles Gemisch. Die deutschen Texte sind wenig zu verstehen, die Töne nimmt man auch nicht richtig wahr. Dann wiederum ist dieser Film phasenweise fast ein Musical. Zwar leitet Ludwig Wicki das Orchestra passgenau durch die Gesangsbegleitung. Doch wieso wird – bis auf wenige Chorstellen – nicht auf der Bühne gesungen. Die Stimmen kommen alle vom Film. Die Chance für ein echtes Liveerlebnis wird vertan.

Zum Glück sind die Texte nach der Pause seltener und die orchestrale Musik rückt mehr ins Zentrum des Geschehens. Die wuchtigen Posaunen- und Tubaakkorde, die Trompetenschläge und unheimlich vibrierende Geigen sind zwar nicht gerade neu im Filmgenre. Substanziell gibt es wenig Spannendes zu entdecken. Dennoch kann hier die Live-Situation ihre ganze packende Kraft ausspielen.

