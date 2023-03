Konzert im KKL 21st Century Orchestra spielt zu Star Wars: Es ist die Macht, die der Meister später nur noch selten erreicht hat Das 21st Century Orchestra zeigt den Star-Komponisten John Williams mit «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» aus der «Star Wars»-Reihe auf seinem Höhepunkt. Nächste Woche folgt mit Indiana Jones gleich ein anderes Meisterwerk. Roman Kühne Jetzt kommentieren 16.03.2023, 13.59 Uhr

Das 21st Century Orchestra spielt die Filmmusik live zu «Star Wars», «The return of the Jedi» im Konzertsaal des KKL in Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 15. 3. 2023)

Es ist John Williams auf seinem Höhepunkt. 1983, als «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» ins Kino kommt, ist er in Hollywood der Platzhirsch. Die Musik zu sieben der zehn umsatzstärksten Filme aller Zeiten stammte in jenen Jahren aus seiner Feder. Etwa «Jäger des verlorenen Schatzes» oder «E. T.»: Später kam er in Kraft und Ausdruck, vor allem jedoch in der Prägnanz der Themen, nie mehr ganz an diese Zeit heran. «Schindlers Liste» (1993) bildet hier die Ausnahme. Oder ein paar Geniestreiche bei «Harry Potter».

Von Anfang an eine Wucht

Das 21st Century Orchestra unter Ludwig Wicki kann am Mittwoch aus dem Vollen schöpfen. Zwar wurde der Höhepunkt bereits im letzten Jahr erreicht: «Das Imperium schlägt zurück» - sein dunkles Darth-Vader-Thema und ein «perfekter» Film - ist kaum zu überbieten. Die neuen Themen sind nicht ganz die Ohrwürmer und Kraftpakete wie beim Vorgänger. Doch in der strukturellen Komplexität und Dichte steht «Die Rückkehr der Jedi-Ritter» den anderen Teilen in nichts nach. Die ersten zwanzig Minuten sind eine Wucht. Immer wieder blitzt der Marsch des Bösen. Silbern schimmert die Musik zur Prinzessin Lea. Die erstaunlich fröhlichen Töne bei «c» unterstreicht den Witz seiner Szene. Die tiefe Tuba ergötzt mit ihrer – heute politisch fast unkorrekten – Zeichnung seiner Körperfülle.

Verborgenes tritt hervor

Die Musik erklingt gross in den weiten Melodien. Der finalen Konfrontation zwischen Luke und seinem Vaters verleihen das majestätische Schreiten des Orchesters und die wuchtigen Glockenschläge zusätzliche Dramatik. Interessant sind teils die Zwischenszenen. Orte, wo im Kino die Musik meist nicht zur Geltung kommt. Wenn Darth Vader auf seinen Sohn trifft und ihn zum Imperator bringt, zeichnet Ludwig Wicki den Sound gross und einfühlsam. Das viele Schlagwerk bei den kleinen Ewoks heben die wilden Rhythmen und schrägen Klangfarben über den Film empor. Sie machen die Macht der Filmmusik und die hier angewendeten schrägen Klänge auf einer neuen Ebene sichtbar.

Noch ein Meisterwerk von Williams

Diese Musik ist hochstehend und hat deshalb auch ihre Tücken. Die vielen Tempowechsel oder die teils kleinräumig sich ineinander schiebenden Elemente stellen höchste Anforderungen an Zusammenspiel und Klangausgleich. Wirksam in der Wucht und in den singenden Melodien, mit schönen Waldhornsoli oder Celloeinlagen, bleibt das Orchester in den komplexen Zwischenteilen teils unklar. Die Instrumente fügen sich nur sperrig ineinander. Zum Beispiel auch im Abspann, dem «Solo»-Auftritt des 21st Symphony Orchestra. Hier besteht noch Steigerungspotenzial. Ein Wermutstropfen an diesem packenden Abend ist, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer während der filmlosen Zugabe die Musik mit ihrer privaten Unterhaltung stören. Wer einen weiteren herausragenden Filmsoundtrack von John Williams erleben möchte, hat bereits am nächsten Wochenende die Gelegenheit dazu. Das City Light Orchestra spielt «Jäger des verlorenen Schatzes», den ersten Teil der «Indiana Jones»-Reihe.

«Die Rückkehr der Jedi» mit dem 21st Century Orchestra: Für das Konzert am 16. März um 19.30 Uhr im KKL Luzern sind noch Tickets erhältlich.

Weiterer Konzerthinweis: Indiana Jones – «Jäger des verlorenen Schatzes» mit dem City Light Orchestra, am Freitag, 24., und Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, KKL Luzern.

