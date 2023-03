Akademiechor Luzern Die Geschichte von König David – musikalisches Drama auf Topniveau Der Akademiechor Luzern und die Instrumentalisten der Jungen Philharmonie Zentralschweiz machten Honeggers «Le Roi David» am Samstag im Maihof zum aufregenden Erlebnis. Gerda Neunhoeffer Jetzt kommentieren 12.03.2023, 13.44 Uhr

Es ist eine alttestamentarische Geschichte mit allen nur denkbaren Empfindungen. Da geht es von Liebe, Betrug, Krieg und Sieg über Schuld und Beschwörung zu Klageliedern und Lobpreisungen. Arthur Honeggers «Le Roi David» besteht aus 27 Nummern, in denen sich kleine und grosse Choreinsätze, Arien und Orchesterpartien rasch abwechseln. Der Akademiechor Luzern zeigt in der Aufführung am Samstagabend im Maihof hohe Flexibilität, ausgezeichnete Gestaltung und eine immense Bandbreite an Klangfarben.

Akademiechor Luzern bei einem früheren Konzert. Bild: Priska Ketterer/PD

Die sechzehn Instrumentalisten der Jungen Philharmonie Zentralschweiz stehen dem in Nichts nach. Die Bläser, Schlagzeuger, Tastenspieler und die Kontrabassistin sind den durchweg solistischen Aufgaben hervorragend gewachsen. Dirigent Pascal Mayer, auf dessen Wunsch dieses selten gespielte Werk einstudiert wurde, hält alle Fäden sicher in seinen Händen. Nahtlos fügen sich die so krass unterschiedlichen Teile ineinander.

Der Erzähler als treibende Kraft

Treibende Kraft im Konzert der Hochschule Luzern ist der Erzähler Örs Kisfaludy. Im Gegensatz zu Aufführungen, in denen der Sprecher seinen Text abliest, sprüht Kisfaludy vor Temperament. Auswendig und mit schauspielerischer Leidenschaft macht er die Geschichte unglaublich lebendig; man fühlt jede Regung direkt, die auch sichtbar bleibt, wenn er Solisten und Chören lauscht.

Dirigent Pascal Mayer. Bild: PD

Diese Energie überträgt sich unmittelbar auf Musiker und Sänger. Es entsteht ein oratorisches Drama, dem sich niemand im voll besetzten Saal entziehen kann. Drastisch steigern sich die verschiedenen Märsche in unerbittlich straffer Rhythmik, fremdartig mischen sich Choräle in die polyphonen Gesänge. Sprecherin Jaqueline Corpataux hat nur einen Auftritt. Aber der lässt tief erschauern. Sie gestaltet «Die Beschwörung der Hexe von Endor» mit urgewaltiger Stimme, begleitet von den spukartig huschenden Tönen der Instrumente. Es ist eine Aufführung, die trotz der vielen kleinen Teile in sich geschlossen wirkt. Ein grosser Wurf von Chor, Instrumentalisten und Solisten.

Mutig und unvergesslich

«Die Klage von Gilboa» mit dem ständig sich ändernden, langgezogenen «Ah» des Chores gelingt eindrücklich. Und wenn sich die Chöre der Priester, Krieger und der Mädchen und Frauen überschneiden, hört man dennoch jede einzelne Stimmgruppe im Verschmelzen aller. Chor, Instrumentalisten und Gesangssolisten (Simone Durrer-Stock, Johanna Rademacher, Hans-Jürg Rickenbacher und als Engel Joelle Portner) machen diese dramatisch-opernhafte Geschichte zu einem unvergesslichen Ereignis. Mutig, solch ein selten gespieltes Werk aufzuführen. Aber dass es sich lohnt und dass es bestens ankommt, zeigt der lang anhaltende Applaus mit Standing Ovations.