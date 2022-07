Konzert Prominenter Besuch im Sedel: Die Jungs von Cro-Mags zelebrieren New Yorker Hardcore in Reinkultur Die HC-Band Cro-Mags ist seit den 80er Jahren eine internationale Genre-Grösse. Für ihren einzigen Schweizer Gig kam sie gestern Freitag in den Sedel. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 23.07.2022, 14.38 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frontmann Harley Flanagan hatte zwischendurch auch immer wieder viel zu erzählen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Juli 2022)

Gleich zu Konzertbeginn ist dieses kleine und bezeichnende Intermezzo. Die tourende Hardcore-Legende Harley Flanagan macht einem Fan ziemlich schnell klar, dass mit ihm nicht zu scherzen ist. Die Aufdringlichkeit samt Handykamera im Gesicht mag der Cro-Mags-Gründer und Frontmann nicht leiden. Der Fan solle sich aus seinem Blickfeld scheren – so die reichlich beschönigte Übersetzung aus dem Englischen. Flanagan beruhigt sich schnell wieder, später wird er sich beim Publikum für seine arg harschen Worte und den kleinen Wutausbruch entschuldigen (nicht bei jenem einzelnen Fan). Doch eigentlich sind Gigs dieser legendären HC-Band aus New York ein durchgehender (musikalischer) Wutausbruch. Hier pumpt die Härte des Sounds das Blut mit Hochdruck durch die Adern. Und doch pocht bei all dem testosterongetränkten Habitus irgendwo tief unten ein weiches Herz.

So fühlte und hörte sich das auch am Freitagabend im Sedel an, als Cro-Mags ihren einzigen Schweizer Tourneestopp im altehrwürdigen Luzerner Punkschuppen abhielt: Eine Stunde Vollgas durch die Riffs und den Schreigesang eines Genres, das eher nicht für sanfte Gemüter gemacht ist. Trotzdem ist es ein friedvolles und herzliches Klassentreffen der Szene.

Flanagan wird red- und leutselig

Den Reigen eröffnen gleich zwei Vorbands aus der Schweiz. Unified Move und Safe State heizen mit Hardcore-Punk bei ohnehin schon schwülen Bedingungen zusätzlich ein. Danach folgt eine kleine Verschnaufpause, ehe die wummernden Bässe, krachenden Gitarren und das trocken-wuchtige Schlagzeugspiel der Cro-Mags den fast vollen Saal zum Vibrieren bringen. Es ist laut, wirklich sehr laut. Nach dem kurzen, eingangs erwähnten Disput geht es rasch zur Sache. Also musikalisch. Während «No One’s Victim» oder «From the Grave» brechen mit den ersten Songs, beide aus der jüngsten Platte «In the Beginning», alle Dämme. Wie es sich für Hardcore-Begeisterte ziemt, wird mächtig Pogo getanzt. Es ist immer wieder von Neuem erstaunlich, dass es hierbei höchst selten zu Verletzungen kommt. Aber eben: Harte Schalen, weiche Kerne. Man(n) schaut zueinander.

Quelle: Youtube

Gegen Mitte des Gigs steuert die Band in nostalgischere Gefilde, wenn Stücke aus den 80er Jahren gespielt werden. Dieser Hardcore ist etwas differenzierter, enthält akzentuiertere Anleihen aus Metal und Punk. Und Flanagan wird red-und leutselig. Er erklärt seinem Publikum, wie sehr diese Tourneen, die Zeit auf der Bühne, seine Musik eigentlich seine Therapie seien. «Ich habe viel Mist gebaut in meinem Leben», so der Frontmann (auch das die jugendfreie Variante der Übersetzung).

Da war tatsächlich viel Gewalt im Leben des Harley Flanagan. Mit dem Älterwerden habe er aber seine Lektionen gelernt. Doch das schwer im Zaum zu haltende Temperament, der unterschwellige Zorn – sie durchdringen diesen Sound. Und charakterisieren ihn. Hardcore ist druckvoll, schnell, unerbittlich. Später schallen die Riffs wieder in gewohnter Manier durch den Sedel mit Stücken wie «PTSD». New York HC pur.

Viel Energie und Temperament: Harley Flanagan bei seinem Luzerner Gig. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Juli 2022)

Politisches Statement zum Schluss

Ganz zum Schluss lassen es sich die vier Musiker aber nicht nehmen, ihr breites Können zu zeigen. Es schimmern sphärige Postrock-Hymnen mitsamt kreischenden Metal-Gitarren-Soli durch. Und Flanagan beweist, dass seine Stimme ebenso sanft sein kann. Letztere erhebt er auch noch zu einem politischen Statement, wenn er sich zu aktuellen Debatten in den USA äussert. In Bezug zum Abtreibungsthema wähne er sich in seiner Heimat leider 50 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt, mokiert sich Flanagan.

Wir hingegen sind ganz im Hier und Jetzt und begeistert von diesem feinen, kraftvollen, leider aber etwas kurzen Konzert. Es hätte gut die eine oder andere Zugabe vertragen. Doch Cro-Mags spielt schon morgen Abend auf Sardinien den nächsten Gig. Ein stressiges Programm für alte HC-Knochen, auch wenn diese wie beim inzwischen 55-jährigen Flanagan immer noch dick in Muskeln eingepackt sind.

Gitarrist Rocky George gab sich gegen Ende des Gigs immer virtuoser. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 22. Juli 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen