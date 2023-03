Konzert Musik von Computerspielen im KKL: Das Publikum kommt in Scharen Zum zweiten Mal spielt das «City Light Symphony Orchestra» Musik zu Computerspielen. Das Publikum ist begeistert – und seine Zusammensetzung ist vielfältig als kaum jemals zuvor. Roman Kühne Jetzt kommentieren 05.03.2023, 14.17 Uhr

Impression vom Konzert des City Light Orchestras am Samstagabend im KKL. Bild: PD

Breiter kann das Spektrum beim Konzert «Game on» kaum noch werden. Der klassische Anzugsträger steht mitten in einer Gruppe von langhaarigen Wollmützenmenschen. Eine Frau in klassischer Abendrobe und auf High Heels wird begleitet von einem Mann in Schlabberpulli und Turnschuhen. Neben dem wohl absichtlich überstylten Beau mit weisser Krawatte lässt seine Begleitung die Piercings blitzen. Stylische Traineroutfits, simple T-Shirts, schwarze Lederhosen – alles hat seinen Platz.

Dirigent aus der Game-Music

Es ist «Spielnacht» im Konzertsaal im KKL. In Grossformat und mit dem 120-köpfigen City Light Symphony Orchestra und Chorus. Denn zum zweiten Mal gastiert «Game on» in Luzern, dieser Querschnitt durch die Musik der Computerspiele. War schon die letzte Ausgabe, noch mitten im Coronageschehen, gut besucht, so ist dieser Samstagabend praktisch ausverkauft.

Und so vielseitig das Publikum, so facettenreich ist das Programm. Denn dirigiert wird der Abend vom Amerikaner Andy Brick. Der Schaffer von «Game on» hat selber die Musik für zahlreiche Games wie Nintendo’s «Super Mario Bros.» oder «Rush Hour» komponiert. Locker führt er durch den Abend, leider teilweise gar etwas undeutlich in seinem genuschelten Englisch. Doch dies spielt nicht so eine grosse Rolle. Denn die «Geschichte wird durch die Musik erzählt», wie er es selber formulierte. Dies ist auch der faszinierendste Aspekt am Abend. Da weder gesprochen wird noch eine ganze Handlung abläuft, bleibt es dem Betrachter überlassen, die Lücken zu füllen.

Jeder wird zum eigenen Regisseur

Natürlich ist in den dichten Spielwelten vieles vorgegeben. Doch wenn man im Game «Bioshock» durch die suggestive Unterwasserwelt gleitet, einer Stadt im Stile des Art déco der 1920er-Jahre, scheinen der eigenen Fantasie keine Grenzen gesetzt. Walfische, flackernde Lichter, unheimliche Flure und Figuren mischen sich mit der flirrenden und flackernden Musik zu einer ganz eigenen Geschichte.

Ein Höhepunkt sind die Töne und Ausschnitte aus «Assassin’s Creed II». Über einem hin und her wogenden Orchester zieht die hohe Frauenstimme ihre lange Linien. Über sieben, acht Minuten baut sich die Musik auf. Immer dichter wird das klingende Netz und unterstützt die wuchernde Bilderflut: Michelangelos Männerprotz «David», die schattige «Mona Lisa», das «Letzte Abendmahl», hinauf zur Prunkstadt Venedig. Einzelne Fetzen, die sich erst durch die Musik zu einer stimmigen, nur in unserem Kopf abspielenden Geschichte formen. Die Kernessenz eines guten Computerspieles.

Keine Toten, Programm entschärft

Schade, ist dies die einzige komplett neue Nummer im Programm. Verglichen zum letzten Jahr wurden nur kleine Retuschen an der Show vorgenommen. Vor allem wurden die Filme «entschärft». So ist kein einziger Tod – in den meisten Computerspielen wohl ein zentrales Element – mehr zu sehen, und das Gruselspiel «Until Dawn» ist ganz aus dem Programm gestrichen. Doch es ist auch beim zweiten Mal ein Abend, der mit seiner musikalischen Kraft, seiner Rhythmik und der überquellenden Bildgewalt das Publikum begeistert.

Nächstes Konzert mit dem City Light Symphony Orchestra: Indiana Jones: Jäger des verlorenen Schatzes. Freitag, 24. März, & Samstag, 25. März, 19.30 Uhr, KKL Luzern

