Konzert Popmusik aus dem Barock schafft viel Liebe für «Amor» Das Ensemble «opera amata» um die Sopranistin Liv Lange Rohrer feiert in der Peterkapelle Luzern die Liebe mit Werken von Komponistinnen und Komponisten aus dem venezianischen Barock. Diana Sonja Tobler Jetzt kommentieren 19.03.2023, 20.18 Uhr

Die Sopranistin Liv Lange Rohrer. Bild: PD

Weiches Sonnenlicht zeichnet eine warme Stimmung, ebenso die intime räumliche Situation. Der Altarbereich bleibt frei, das Ensemble «opera amata» macht das Schiff der Luzerner Peterskapelle zur Bühne. Die Barock-Formation um die Sopranistin Liv Lange Rohrer steht dem Publikum gegenüber, das im Halbkreis auf den Kirchenbänken eng zusammensitzt. Das Konzert ist gut besucht; ideale Voraussetzungen für eine Stunde Musik im Namen der Liebe.

Das Ziel sei gewesen, Stücke zu finden, die direkt ins Herz träfen, sagt Liv Lange Rohrer, und «einfach schön» seien. Kern des «Amor»-Programms war Claudio Monteverdis Lamento della Ninfa, die Klage einer von ihrem Liebhaber verlassenen Nymphe. Die Stücke und Gedichte erzählen von Versuchungen, von Schmerz und einer jungen Frau, die sich Amors Pfeil entzieht.

Besser als CD-Aufnahmen

Nebst den bekannteren Vertretern des Frühbarock wie Monteverdi und Frescobaldi kommen auch vier Frauen zu Wort: Sibylla Schwarz und Christina Dorothea Strungk als Poetinnen, die Komponistentochter Francesca Caccini und Barbara Strozzi, eine der ersten hauptberuflich als Komponistin tätigen Frauen. Die Interpretation ist ansprechender als einige Referenzaufnahmen, teils herzzerreissend, teils beschwingt tänzerisch, wie es die rhythmischen Elemente und Taktverschiebungen im Barock oft verlangen. Ein bisschen Popmusik aus dem 17. Jahrhundert schimmert durch.

Spielfreude und schier unendliche Klangvariationen

Lange Rohrer hat eine klare Diktion, dehnt den Klang bis zum Zerreissen und verschmilzt intonatorisch geradezu mit der Violine von Keiko Yamaguchi. Dieses Level von Präzision das ganze Programm hindurch zu halten, gelingt zwar nicht, auch weil man zu lange wartet mit dem Nachstimmen der Barockinstrumente. Aber in den instrumentalen Einlagen fallen die Spielfreude und differenzierten Affekte von Yamaguchi und Rosario Conte an der Theorbe auf. Die ausdrucksstarken Schlenker und schier unendlichen Klangvariationen des Geigenklangs, der Impetus und das spannungsvolle Abwarten an bestimmten Stelle der Theorbe entstehen wie spontan aus dem Moment heraus.

Auch wenn die Bassbegleitung weniger differenziert wirkt, ziehen die Interpretationen selbst die anwesenden Kleinkinder in Bann, sowohl Ausführende als auch Publikum lächeln oft, man steckt sich gegenseitig an. Am Ende gibt es zwei Zugaben und Standing Ovations: ganz viel Liebe für «Amor». Und in Zukunft? Das Ensemble hat einen Verein gegründet, um sich auch auf Gönner stützen zu können. Geplant sind neue Konzertprogramme im Quartalsrhythmus und Auftritte an etablierten Festivals.

Wiederholung des Konzertes: Sa, 25. März, 19. 30, Frauenkloster Sarnen.

