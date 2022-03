Konzert Videospiele statt Kinofilme: «Game On!» feiert Europapremiere im KKL Mit dem Konzert «Game On!» stand am Freitagabend im KKL Videospiel- statt Filmmusik im Zentrum. Ein vorerst einmaliges Erlebnis – mit einer kleinen Lücke. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 26.03.2022, 12.30 Uhr

Das City Light Orchestra bei der Aufführung von «Game On!». Auf der Leinwand ein Ausschnitt aus dem Videospiel «Guild Wars 2» Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. März 2022)

Wer bei Videospielmusik noch an 8-Bit-Klänge der 80er-Jahre denkt, hat einiges verschlafen – inzwischen haben viele Videospiele orchestrale Soundtracks. Am Freitagabend gab das City Light Orchestra eine Kostprobe davon – mit der Europapremiere der Konzertreihe «Game On!», welche vom amerikanischen Komponisten und Dirigenten Andy Brick realisiert wurde.

Brick hat selbst jahrelang Musik für Filme und Videospiele komponiert. Seit 2003 wirkt er auch bei solchen Videospiel-Konzerten mit. «Game On!» ist seine neueste Reihe – und eine, auf die er lange warten musste. 2020 gestartet, musste die Tournee wegen Corona unterbrochen werden. Nun beginnt sie wieder: der Startschuss fällt aber dieses Mal in Luzern statt in Washington DC.

Explosives Klaviersolo

Der Start ist jedenfalls geglückt, der KKL-Konzertsaal war am Freitagabend bis auf wenige Plätze fast voll. Dass die Mehrheit der Zuhörer im Saal Fans waren, war schon früh zu hören. Denn Brick forderte alle Gamer und Gamerinnen am Anfang auf, sich laut zu bekennen. Und dann: «Vergesst heute die Regeln. Wenn euch ein Stück gefällt, lasst es uns hören.» Damit hatte das gesittete Schweizer Publikum etwas Mühe – Beifall und Ausrufe gab es nur zwischen den Stücken, nicht währenddessen. Dafür fielen diese umso energischer aus.

Brick führte durch eine bunte Palette der Videospielgeschichte der letzten 20 Jahre, indem er von Genre zu Genre sprang. Angefangen bei den Fantasy-Rollenspielen wie «World of Warcraft» führte das Programm zu düsteren Horror-Games, witzigen Plattformer wie «Rayman Legends», Knobelspielen wie «Portal 2» und E-Sport-Titel wie «League of Legends».

Unterbrochen wurden die Stücke von kurzen Anekdoten, in denen Brick kurz die Videospiele vorstellte und Details zu den Stücken erzählte, die er im Gespräch mit den ursprünglichen Komponisten erfahren hatte. So lenkte er beispielsweise die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuhörerinnen auf besonders schwere Passagen, die das von Dirigent Anthony Gabriele angeführte 75-köpfige Orchester und der Chor aus 40 Sängerinnen und Sängern problemlos meisterten. Ein Highlight war ein Klaviersolo aus «Bioshock». Im Spiel trifft man auf einen verrückten Künstler, der seine Opfer zwingt, ein Klaviersolo fehlerlos zu spielen. Wem das nicht gelingt, der fliegt in die Luft. Pianistin Cäcilia Schuler meisterte diese Herausforderung – die einzige Explosion am Freitag war der Applaus danach.

Die Klavierszene aus dem Videospiel «Bioshock». Video: Youtube

Fans der Spiele konnten aber nicht nur ihre Favoriten live geniessen, Brick überraschte auch mit einem «neuen» Stück. Der Soundtrack des Rätselspiels «Portal 2» besteht nämlich fast nur aus elektronischen Tönen. Brick lieferte deswegen eine symphonische «Übersetzung» der Musik, die dem Original in nichts nachstand.

Begleitet wurden die Stücke von Videosequenzen, bei denen die Hersteller der Videospiele unterschiedliche Ansätze verwendeten. Während manche nur Ausschnitte des Spielgeschehens selber einblendeten, zeigten andere vorgefertigte Zwischensequenzen, die in dieser Form nicht im Spiel vorhanden sind. Erwähnenswert ist die Schlusssequenz bei «Rayman Legends», wo das Spielgeschehen synchron mit der Spielmusik ablief – genau wie es im Game der Fall ist.

Andy Brick, Dirigent und Komponist. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 25. März 2022)

«Unsicherheit» beim komponieren

Insgesamt eine gelungene Premiere, sowohl für die Gamefans als auch für Neulinge, bei denen wohl das Interesse am einen oder anderen Titel geweckt wurde. Kritisieren könnte man höchstens den Fokus auf westliche Spiele: Eine Übersicht der Videospielgeschichte ohne Vertreter von japanischen Games fühlt sich nicht vollständig an. Das könnte sich aber in Zukunft ändern: Brick würde gerne Nintendo in künftige Shows einbinden, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt. Er selbst hat schon für Nintendo-Spiele Musik komponiert.

Über die Unterschiede zwischen Film und Videospiele sagt er nur ein Wort: «Unsicherheit». Bei beiden Medien gehe es darum, die Geschichte zu ergänzen, sie zu verstärken, erklärt er.

«Aber Filme sind immer linear. Bei Videospielen muss die Musik darauf reagieren, was der Spieler oder die Spielerin tut.»

Er erinnert sich an seine Arbeit an der Aufbausimulation «Sim City»: dort habe er nur gewusst, dass im Spiel eine Stadt gebaut wird. Wie die Spieler dieses Ziel erreichen, kann er aber nicht wissen. «Man komponiert deswegen mit einer gewissen Unsicherheit, die man beim Film nicht hat», sagt Brick. Dafür sei es umso schöner, wenn ein Stück bei den Spielerinnen und Spielern gut ankommt.

Wie die «Game On!»-Tour weitergeht, ist noch nicht bekannt – Brick würde gerne noch mehr Konzerte in Europa und der Schweiz durchführen, bevor er in die USA zurückkehrt. Bleibt zu hoffen, dass der Auftritt in Luzern keine einmalige Sache bleibt.

