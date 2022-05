Klassik Luzerner Sinfonieorchester bietet zum Muttertag ein Konzert mit Chaos und einer Entdeckung Das Luzerner Sinfonieorchester würdigt einen fast Vergessenen – den Schweizer Komponisten Joseph Joachim Raff, zu dem es ein Jubiläum gibt. Roman Kühne Jetzt kommentieren 08.05.2022, 18.04 Uhr

Der deutsche Cellist Johannes Moser spiel das 1. Cellokonzert von Joseph Joachim Raff. Bild: pd

Es ist ein typisches Muttertagskonzert. Ein kurzes Einleitungsstück, dann ein romantisches Cellosolo und zum Schluss eine Mozart-Sinfonie. Doch das Konzert des Luzerner Sinfonieorchesters am Sonntag Mittag hat programmatisch einiges zu bieten.

Den Auftakt macht die in Luzern selten gehörte Einleitung zum Oratorium «Die Schöpfung» von Joseph Haydn. Symbolisch passt diese – «Die Vorstellung des Chaos» – gut zum Muttertag. Die Erde ist noch nicht geschaffen. Aus dem klingenden All, aus Gottes Schoss muss sie erst geboren werden. Das Orchester unter Chefdirigent Michael Sanderling zeichnet diese rätselhafte Klangwelt oszillierend und fern. Immer wieder brechen die Schläge des Gesamtorchesters in die ruhende Musik. Herrlich, wie sich das Klarinettensolo von Stojan Krkuleski in leisestem Singen nach oben schraubt, bevor sich das ganze Orchester wieder in die Ruhe senkt. Zeitlos und tief.

Die eigentliche Entdeckung ist Joseph Joachim Raff

Die eigentliche Entdeckung ist aber das 1. Cellokonzert von Joseph Joachim Raff. Der Schweizer Musiker war in seiner Zeit – und dies neben Grössen wie Richard Wagner, Johannes Brahms und Franz Liszt – eine Zeit lang der meistgespielte Komponist. Nach seinem Tod ist sein Werk rasch in der Versenkung verschwunden. Zu seinem 200. Geburtstag soll sich dies ändern. Vor allem in der Schweiz und in Deutschland werfen Orchester, Solisten und Kammermusiker neues Licht auf den aus Lachen (SZ) stammenden Künstler. Schon vor drei Monaten, als Auftaktkonzert, wurden die A-cappella-Werke von Raff aufgeführt.

Der gebürtige Schwyzer Komponist Joseph Joachim Raff (1822-1862). Bild: pd

Dass seine Cellokonzerte nicht mehr zum Standardrepertoire gehören, erstaunt wenig. Zu hochstehend war und ist die Konkurrenz von Schumann, Dvořák oder Tschaikowski, die in der gleichen Zeit hier hohe Messlatten setzten. Der deutsche Cellist Johannes Moser, zum ersten Mal beim Luzerner Sinfonieorchester, lässt mit vibratoreichem Ton die virtuosen Elemente ganz im Gesanglichen aufgehen. Er spielt weite Linien mit farbigem Schmelz, ohne das Stück dem Kitsch zu opfern. Vor allem den zweiten Satz malt der zweifache Preisträger einer Echo-Klassik in seiner ganzen Intimität. Sehnsüchtig und nachdenklich. Die schönen Melodien täuschen aber nicht darüber hinweg, dass Raff die Tonleitern mit einem gar etwas monotonen Rauf und Runter strapaziert.

Trotz staatlicher Besetzung kammermusikalische Helle

Das Luzerner Sinfonieorchester begleitet den Solisten auf Augenhöhe. Ein sensibler Dialog, den es in der «Linzer Sinfonie» von Mozart nach der Pause noch intensiviert. Trotz einer stattlichen Besetzung von je zehn ersten und zweiten Violinen pflegen die Musiker eine angespannte, kammermusikalische Helle.

Sanderling führt seine Künstler gewohnt lebendig, gestaltet einen körperhaften Fluss mit vielen Wirbeln. Es ist eine atmende Empfindlichkeit, die in ständigen Wechseln aus Spannung und Entspannung die Musik am Singen hält. Eine erquickende Mischung aus friedlicher Ruhe und dem nötigen Biss.

