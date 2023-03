Orchester mit drei Solistengenerationen bis ins Olympia von Paris

Konzerte Orchester mit drei Generationen bis ins Olympia von Paris Ausnahmesolisten bei den Festival Strings, dem Luzerner Sinfonieorchester und der Zuger Sinfonietta mischen die Generationen und Stile von Klassik bis zum Chanson. Urs Mattenberger 24.03.2023, 10.23 Uhr

Arrivierter Jungstar bei den Festival Strings Lucerne: Der Pianist Jan Lisiecki Holger Hage/ Universal Music

Selbst Stars, die als solche bestens bekannt sind, können uns überraschen, wie in dieser Woche drei Orchesterkonzerte mit ganz unterschiedlichen Ausnahmesolisten zeigen. Im Fall des Pianisten Jan Lisiecki (27) sind es die vielen Auszeichnungen und Erfolge, die der polnischstämmige Kanadier aus seiner Wunderkindkarriere ins Erwachsenenalter überführte. Der Chopin-Spezialist, der seit Jahren mit amerikanischen und europäischen Spitzenorchestern zusammenarbeitet, liefert mit den Festival Strings Lucerne einen Nachtrag zum Beethovenjahr 2020, in dem er alle Beethovenkonzerte einspielte. Im KKL begleiten ihn die Festival Strings in Beethovens viertem Klavierkonzert und führen damit ihr Engagement für die Stars der jungen Generation weiter. Unter Konzertmeister Daniel Dodds führt das Kammerorchester seine Aufführungszyklen mit sinfonischen Besetzungen ohne Dirigent weiter – mit Schuberts vitaler sechster Sinfonie und Arthur Honeggers spätromantischer «Nuit d’été» (heute, 23. März, 19.30, Konzertsaal, KKL, Luzern).